В гонке за умными световыми опорами Сургут проигрывает Ханты-Мансийску

Страсти вокруг парка «За Саймой» с каждым днем разгораются все сильнее – главное, чтобы от народных волнений не вспыхнули сами деревья, которые яростно пытаются отстоять общественники. Тогда защищать будет просто нечего. Пока же все эти стычки формируют одно-единственное ощущение: горожане не хотят получить современную и комфортную рекреацию.

Но давайте заглянем в проектную документацию реконструкции парка «За Саймой». Редакция siapress.ru обнаружила в ней интересный момент. Оказывается, на зеленой территории должно появиться более 40 умных опор. Кажется, вслед за дорогами, на которых будут устанавливать умные светофоры, в «интеллектуалы» в Сургуте запишут и парки.

По информации разработчика проекта ООО «Среда комфорта», в парке будет установлено несколько десятков умных опор или, проще говоря, необычных фонарей. «Многофункциональная опора позволяет при помощи модулей менять свое назначение. Одна такая опора может включать в себя камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, колонку звукового оповещения, — отмечает директор компании Андрей Матыцин. — По желанию заказчика, в нашем случае это Управление капитального строительства администрации города, опору с первостепенной функцией освещения можно укомплектовать и точкой доступа к wi-fi. Вариаций множество».

Сегодня ничего подобного в городе нет, но могло бы быть уже вчера. По словам директора группы компаний «Альфа М» Михаила Кадникова, какое-то время назад он предлагал администрации Сургута заключить концессионное соглашение, в рамках которого на территории муниципалитета могло появиться пять экспериментальных умных опор. Но, со слов спикера редакции, в мэрии проект завернули, так как «человек, который принимал решение, хотел денег».

Чего в тот момент лишился Сургут? Целого комплекса инновационных вещей.

Например, на том же проспекте Ленина после его реконструкции, которую сегодня не обсудил только ленивый, можно было бы присесть на скамейку, оснащенную беспроводным зарядным устройством для смартфонов. А, чтобы пока заряжается телефон удобно было читать книжку, – рядом могла стоять та самая опора, у которой при помощи смартфона можно настроить под себя интенсивность подсветки. После вашего ухода опора (на то она и умная) самостоятельно отрегулирует освещение в зависимости от состояния окружающей среды – ночь, день, дождь и пр. Все это, конечно в дополнение к тем фишкам, о которых siapress.ruрассказал прежде Андрей Матыцин.

Ну, а пока в Сургуте рассуждают и планируют, в других городах – внедряют. Так, полтора года назад на центральной площади в Ханты-Мансийске местный филиал ПАО «Ростелеком» установил пилотную опору.

Евгений Хвостов, менеджер отдела прикладных проектов Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»

«В наш фонарный столб встроена обзорная камера на 360 градусов, интегрированная в систему «Безопасный город». Есть громкоговоритель для оповещения населения о важных событиях. Также встроена модульная кнопка «112», которая позволяет выйти на связь с Единой дежурной диспетчерской службой. Здесь же – метеостанция, световое кольцо, антенна с точкой доступа к wi-fi», — «разбирает по частям» конструкцию менеджер отдела прикладных проектов Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Хвостов.

Четырехметровый хайтек-столб оправдывает вложенные в него средства. «Нафаршированный» на общую сумму порядка одного миллиона рублей (если кто-то считает, что это огромные деньги, «пошерстите» интернет на предмет стоимости автономной камеры наблюдения, фиксирующей правонарушения с последующей аналитикой. Вы удивитесь. И вряд ли приятно) он хорошо вписался в местный ландшафт, не испортив его, к примеру, многочисленными проводами.

Умная опора у центральной площади в Ханты-Мансийске

В чем же секрет?

«Кабель оптический и кабель электропитания традиционно укладываются подземным способом, что благоприятно отражается на городской эстетике. Преимущество данной, как и любой другой умной опоры в том, что единожды выполнив затраты на подведение коммуникаций и установку композитного столба, можно в будущем менять его составные части в зависимости от запроса. Своеобразный конструктор», - подчеркивает директор по прикладным проектам Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Марс Ильхужин. Собственно, причастность компании к умными технологиям прозрачна и ясна: связь, видеонаблюдение – это профиль Ростелекома, под маркой которого в округе активно продвигается установка опор.

За время, пока умный фонарь стоит в Ханты-Мансийске, он стал невольным свидетелем зарождения новой семьи – в угол обзора камеры попал момент, как молодой человек сделал предложение девушке стать его невестой. Так что, если кто-то из пары потеряет внезапно память, есть документальное видеодоказательство случившегося.

Кнопка вызова диспетчера ЕДДС

Подобные технологии уже зарекомендовали себя в Москве, Казани, Мурманске, Волгограде. Умная опора в столице Югры выдержала знойную прошлогоднюю жару и суровую минувшую зиму. А главное преимущество для того же городского бюджета, конечно же, существенное сокращение расхода электроэнергии плюс автоматическая диспетчеризация технического состояния системы. Готова ли администрация Сургута к таким переменам – посмотрим на примере парка «За Саймой». Возможно, скоро самыми умными в Югре будут не только Салым и Ханты-Мансийск, но и Сургут.