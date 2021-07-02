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В Сургуте нет ни одной умной опоры, но может появиться сразу 40

В гонке за умными световыми опорами Сургут проигрывает Ханты-Мансийску

В Сургуте нет ни одной умной опоры, но может появиться сразу 40
kzn.ru

Страсти вокруг парка «За Саймой» с каждым днем разгораются все сильнее – главное, чтобы от народных волнений не вспыхнули сами деревья, которые яростно пытаются отстоять общественники. Тогда защищать будет просто нечего. Пока же все эти стычки формируют одно-единственное ощущение: горожане не хотят получить современную и комфортную рекреацию.

Но давайте заглянем в проектную документацию реконструкции парка «За Саймой». Редакция siapress.ru обнаружила в ней интересный момент. Оказывается, на зеленой территории должно появиться более 40 умных опор. Кажется, вслед за дорогами, на которых будут устанавливать умные светофоры, в «интеллектуалы» в Сургуте запишут и парки.

По информации разработчика проекта ООО «Среда комфорта», в парке будет установлено несколько десятков умных опор или, проще говоря, необычных фонарей. «Многофункциональная опора позволяет при помощи модулей менять свое назначение. Одна такая опора может включать в себя камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, колонку звукового оповещения, — отмечает директор компании Андрей Матыцин. — По желанию заказчика, в нашем случае это Управление капитального строительства администрации города, опору с первостепенной функцией освещения можно укомплектовать и точкой доступа к wi-fi. Вариаций множество».

Сегодня ничего подобного в городе нет, но могло бы быть уже вчера. По словам директора группы компаний «Альфа М» Михаила Кадникова, какое-то время назад он предлагал администрации Сургута заключить концессионное соглашение, в рамках которого на территории муниципалитета могло появиться пять экспериментальных умных опор. Но, со слов спикера редакции, в мэрии проект завернули, так как «человек, который принимал решение, хотел денег».

Чего в тот момент лишился Сургут? Целого комплекса инновационных вещей.

Например, на том же проспекте Ленина после его реконструкции, которую сегодня не обсудил только ленивый, можно было бы присесть на скамейку, оснащенную беспроводным зарядным устройством для смартфонов. А, чтобы пока заряжается телефон удобно было читать книжку, – рядом могла стоять та самая опора, у которой при помощи смартфона можно настроить под себя интенсивность подсветки. После вашего ухода опора (на то она и умная) самостоятельно отрегулирует освещение в зависимости от состояния окружающей среды – ночь, день, дождь и пр. Все это, конечно в дополнение к тем фишкам, о которых siapress.ruрассказал прежде Андрей Матыцин.

Ну, а пока в Сургуте рассуждают и планируют, в других городах – внедряют. Так, полтора года назад на центральной площади в Ханты-Мансийске местный филиал ПАО «Ростелеком» установил пилотную опору.

Евгений Хвостов, менеджер отдела прикладных проектов Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»

«В наш фонарный столб встроена обзорная камера на 360 градусов, интегрированная в систему «Безопасный город». Есть громкоговоритель для оповещения населения о важных событиях. Также встроена модульная кнопка «112», которая позволяет выйти на связь с Единой дежурной диспетчерской службой. Здесь же – метеостанция, световое кольцо, антенна с точкой доступа к wi-fi», — «разбирает по частям» конструкцию менеджер отдела прикладных проектов Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Хвостов.

Четырехметровый хайтек-столб оправдывает вложенные в него средства. «Нафаршированный» на общую сумму порядка одного миллиона рублей (если кто-то считает, что это огромные деньги, «пошерстите» интернет на предмет стоимости автономной камеры наблюдения, фиксирующей правонарушения с последующей аналитикой. Вы удивитесь. И вряд ли приятно) он хорошо вписался в местный ландшафт, не испортив его, к примеру, многочисленными проводами.

Умная опора у центральной площади в Ханты-Мансийске

В чем же секрет?

«Кабель оптический и кабель электропитания традиционно укладываются подземным способом, что благоприятно отражается на городской эстетике. Преимущество данной, как и любой другой умной опоры в том, что единожды выполнив затраты на подведение коммуникаций и установку композитного столба, можно в будущем менять его составные части в зависимости от запроса. Своеобразный конструктор», - подчеркивает директор по прикладным проектам Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Марс Ильхужин. Собственно, причастность компании к умными технологиям прозрачна и ясна: связь, видеонаблюдение – это профиль Ростелекома, под маркой которого в округе активно продвигается установка опор.

За время, пока умный фонарь стоит в Ханты-Мансийске, он стал невольным свидетелем зарождения новой семьи – в угол обзора камеры попал момент, как молодой человек сделал предложение девушке стать его невестой. Так что, если кто-то из пары потеряет внезапно память, есть документальное видеодоказательство случившегося.

Кнопка вызова диспетчера ЕДДС

Подобные технологии уже зарекомендовали себя в Москве, Казани, Мурманске, Волгограде. Умная опора в столице Югры выдержала знойную прошлогоднюю жару и суровую минувшую зиму. А главное преимущество для того же городского бюджета, конечно же, существенное сокращение расхода электроэнергии плюс автоматическая диспетчеризация технического состояния системы. Готова ли администрация Сургута к таким переменам – посмотрим на примере парка «За Саймой». Возможно, скоро самыми умными в Югре будут не только Салым и Ханты-Мансийск, но и Сургут.


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01 июля в 23:22, просмотров: 1062, комментариев: 9
Комментарии:
6xz34e
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02 июля в 10:33
Уважаемая Светлана!Прежде всего в нашем городе нужно найти умные головы,которые бы могли "умно" затратить и освоить деньги.Вы посмотрите.Новые "умные" остановки-только затраты и все."Умная" карта горожанина,которая украла школьный проездной билет."Умная" детская площадка в новом лицее милиции (почему не общеобразовательная школа?) -это островок травматизма.Вы правильно сопроводили картинкой свой репортаж,где нет мягкого покрытия.Главное-площадкой не будут пользоваться дети,а деньги затрачены.И потом,если решили "переобуть" школу в лицей,то там бы футбольное поле с или спортивный зал,но не детская площадка для группы продленного дня,которых только для классов коррекции.И самое главное-где найти 40 умных читающих головушек,которые присядут почитать? под этим устройством?Мы не в санаторной зоне Крыма живем.Так же как и школы строят по корпусам,и учитель должен с одного корпуса в другой перейти,несмотря на условия погоды Северного региона.
Сергей Б
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02 июля в 11:56
Жители Сургута с жиру бесятся. Зарплаты по 5 тысяч долларов, теперь еще и современную и комфортную рекреацию подавай.

Или это только у некоторых журналистов такое ощущение – нам хлеба не надо, нам парки давай.
Alkonowa1ow
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02 июля в 12:09
Это типичная рекламная статья заинтересованных господ из ПАО «Ростелеком» и возможно небезизвестного «СветоДизайна». В парке «За Саймой» хоть «умные», хоть «тупые» опоры нужны по минимуму. А лучше автономные, питающиеся от аккумуляторов, ветро- или световой энергии опоры освещения, чтобы меньше копать в земле траншей для прокладки электрокабеля + оптиковолоконнго кабеля, с нарушением корневой системы деревьев. Все эти навороты «умных» опор стоят бешеных денег, хотя требуется от них всего лишь одна функция- освещение. А читать книжки (хотя кто читает сегодня их, когда есть смартфон) нужно в библиотеке. Там хорошо: тепло, тихо, мягкий свет настольной лампы. А если делать, что-то «умного» в городе, то толко не «умные» опоры для освещения на первом месте. Прежде всего нужны «умные остановки» общественного транспорта с «умными наворотами». К примеру, опциями отражающими сколько минут осталось до прихода автобуса определенного маршрута, интерактивной картой картой, обогревом и, естественно, зарядкой аккумуляторов смартфона, с освещением регулируемым, модульной кнопкой вызова «112», wi-wi и ещё миллионом опций в зависимости от кошелька заказчика. Странно, что ПАО «Ростелеком» влез в эту тему освещения. Для них, по моему, непочатый край работы по « умным» технологическим опорам для обеспечения покрытия мобильной связью. И не толко для «Ростелекома» в Сургута, а и для «Мегафона», «МТС», «Билайн» и других операторов мобильной связи. Так вот там то они и могут размещать свои антенны, коммутаторы, блоки питания. Причём все три оператора на одной опоре. Могут дополнительно установить громкоговорители оповещения населения, точки wi-wi, видеокамеры «умного города» и так далее и так далее. Вот этим бы им занялиться прежде всего в городе. Но читать книгу в минус 40 под «умным столбом», это сродни спросить у прохожего в час ночи: «Вы не знаете, как пройти в библиотеку?». Я не против «умных» опор, но я против лоббизма не первоочерёдных для города затратных проектов.
Злобный ПупсеГ Alkonowa1ow
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02 июля в 12:24
Почему ты такой утомительный?
Alkonowa1ow
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02 июля в 15:05
Потому как, что даже только в Москве только 20- метровые опоры сотовой связи на каждом шагу, только «умные остановки» на каждом шагу, а также «умные светофоры», «умные электробусы» ( кстати, напичканные всем теми же опциями, что и на «умном столбе»). А вот «умных» столбов» освещения не наблюдается почему то на каждом шагу. Хотя и могут позволить себе освоить средства на эту «игрушку» при 3-х триллионном бюджете города. Сегодня все освещение в Сургуте осуществляется воздушным способом, электрокабелям СИП. Там же на опорах освещения подвешены воздушные оптоволоконные кабели, в том числе и для системы «Безопасный город». Стоимость «умной опоры» это один миллион рублей говорят. Мало? Относительно немного. Но к опоре освещения, да ещё «умной» надо ещё подвести ПОД ЗЕМЛЕЙ ( под землей, Карл!) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ И ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ. На это потребуются десятки, если не сотни миллионов рублей. Земляные работы- это вскрытие асфальта, газонов, нарушение благоустройства. Такие работы надо согласовать, как минимум, с 6 городскими организациями: ГТС, Горводоканал, горэлектросеть, горгаз, Ростелеком, ЖКХ. Хоть ты прокладывай кабели к «умному столбу» открытым способом, хоть с помощью установки ГНБ ( горизонтального- наклонного бурения). Поэтому, как бы не хотелось эстетики при внедрении «умного столба» коммуникации к ним скорее всего у нас будут подводить воздушным способом (грубо говоря, «соплями»). Быстрее и дешевле. Пусть на проспекте Ленина сначала делают проект реновации с «умными» опорами освещения. А там мы увидим цифры, в которые выльется «эстетика» освещения с помощью подземных коммуникаций. Хотя в Лангепасе и в Когалыме сидели «умные» чиновники и они сразу проектировали освещение в городе с помощью подземных коммуникаций. Но в парке «За Саймой» копать землю для коммуникаций к «умным столбам» с экологической точки зрения это варварство. Я уже не говорю об финансовых затратах на строительство и обслуживание этих «умных» столбов освещения и защите их от вандалов. ООО «Среда комфорта» могла бы озвучить для обывателя «цифири» на обслуживание этих «умных» 40 опор освещения из бюджета города. Для полной ясности. Утомительно? Да. Но к сожалению считать деньги из бюджета это занятие утомительное, но полезное для налогоплательщиков.
Альберт Леонов
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02 июля в 18:50
Если все можно сделать - тогда почему все не так?!
Почему просто без вифи нельзя присесть в городе и посидеть..
Справить нужду маленьку и не очень. Выбросить окурок в урну..
Чего не хватает?!
Или всем того мужского полового органа?
Severin
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02 июля в 20:57
Да, да теплые стеклянные остановки, панели в остановочных комплексах с вай-фай и т.д. и т.п. Это уже проходили сургутяне. Такое впечатление что эти деятели, живут на другой планете и свои фантазии привносят в наш северный городок. При том что остановки не везде присутствуют. А если и присутствует тот утиль, что притащили из каких-то помоечных складов, то глядя на них рыдать хочется - как в какой-то зачуханной деревне...
Severin
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02 июля в 21:07
Мы живем в городе, где июнь - еще не лето, а июль уже не лето. Ростелеком свои приблуды пропихивает. А еще фишка - призывают устанавливать дополнительное очистное оборудование, для получения качественной воды в многоквартирных домах. И это при том, что тариф рассчитан, как раз в том размере, что вода в дома должна и без оборудования, поступать качественная. Это чтобы с горожан каждый имел свой кусок масла и икры на бутерброд. Ну а жители города обойдутся и хлебом с качественной водичкой (полученной при установки доп. оборудования в домах).
Alkonowa1ow Severin
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02 июля в 22:00
Так все эти остановочные комплексы нужно делать в северном исполнении, а не в южно-курортном. Спросите граждан, что важнее для них: остановочный комплекс в «северном» исполнении или «умный» столб за 1 миллион с «гаком»? Конечно, ответят они, остановочный комплекс. Я кажется писал, что остановочные комплексы должны быть и «умные», и «С ОБОГРЕВОМ», как само собой разумеющееся, коль уж электроэнергия к «умной» остановке автобуса подведена. А если остановка хоть и «умная», но неотапливаемая (при минус 40 град), то какая ж это остановка «умная»? Она есть на самом деле, самая что ни на есть «тупая». Также, как и чиновники, которые санкционировали их установку по городу.
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