16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9086   EUR  86,4113  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
0
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
0
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
0
Больше опросов

Запрет на второе гражданство, субсидии на оплату ЖКХ, новые пособия: что вступает в силу в России с 1 июля?

Какие новые меры и законы вступили в силу с 1 июля? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Запрет на второе гражданство, субсидии на оплату ЖКХ, новые пособия: что вступает в силу в России с 1 июля?

Очередной ряд законов и иных мер вступает в силу с первого июня. О том, что изменится с сегодняшнего дня, читайте в этом обзоре.

Новые детские пособия

Женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат ежемесячные пособия. Также одинокие родители, воспитывающие ребенка от 8 до 17 лет, также получат материальную ежемесячную поддержку. Кстати, более подробно о том, как получить детские пособия, можно узнать здесь.

Запрет на второе гражданство госслужащих

С этого дня второе гражданство или постоянный вид на жительство нельзя иметь:

● государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;

● военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;

● послам и полномочным представителям;

● главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП;

● губернаторам, региональным депутатам и др.

Часть продавцов обяжут принимать карту «Мир». На нее же можно будет получать соцвыплаты

Продавцы, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов, обязаны будут принимать карту платежной системы «Мир». Также россияне, получающие соцвыплаты, должны перейти на карту «Мир». В противном случае льготы будут доставляться посредством Почты России, счета без привязки к карте и иные организации.

Изменения в налоговом законодательстве

● Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом;

● налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной;

● перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога;

● вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет противостоять серому импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило Правительство.

Субсидии и компенсации на оплату ЖКХ

Теперь только тем гражданам, чье заявление о взыскании долга было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом, откажут в субсидии. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет. Ранее льготу имели право получить только те, у кого долгов за коммуналку не было. Отмечается, что для получения субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг не придется предоставлять документы.

Новые требования к микрофинансовым организациям

Требования к таким компаниям ужесточаются. Если раньше уставной капитал мог быть 10 тысяч рублей, то сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 миллионов рублей в 2024 году. Эта мера позволит убрать нечестных предпринимателей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:13, просмотров: 144, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне могут сделать прививку от COVID-19 в «Сити Центре» 1168
  2. ​МегаФон запустил формат передвижных магазинов 1020
  3. Банду из Белого Яра осудят за похищение и групповое изнасилование двух сургутянок 956
  4. Вартовчанин на иномарке сбил трехлетнего ребенка 866
  5. ​Единство власти 847
  6. ​В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса 584
  7. ​«Вези меня в Югорск, петух»: В ХМАО пассажирка напала на таксиста // Видео 490
  8. Сургутские пожарные за сутки спасли двух человек и котика 463
  9. ​Говорят, ЦБ повысит ключевую ставку. Что это значит для нас? 411
  10. ​Дело о гибели двух детей на пожаре в Сургуте передано в суд, на скамье подсудимых – мать погибших 401
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13110
  2. Косметолог Арина Пахтусова: «Голенькими не ходим. Должен быть барьер между иммунитетом вашей кожи и окружающей средой» // ONLINE 6677
  3. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6250
  4. ​Без масок – особо опасны 6192
  5. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 3971
  6. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3553
  7. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3478
  8. В выходные вартовчане смогут привиться только вторым компонентом вакцины от COVID-19 3478
  9. ​С абьюзером хочется быть противной 3279
  10. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 3145
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16166
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13110
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11264
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9305
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9208
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8744
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8449
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8235
  9. ​Звонок Полукеева 7565
  10. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 7411

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика