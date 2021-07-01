Какие новые меры и законы вступили в силу с 1 июля? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Очередной ряд законов и иных мер вступает в силу с первого июня. О том, что изменится с сегодняшнего дня, читайте в этом обзоре.

Новые детские пособия

Женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат ежемесячные пособия. Также одинокие родители, воспитывающие ребенка от 8 до 17 лет, также получат материальную ежемесячную поддержку. Кстати, более подробно о том, как получить детские пособия, можно узнать здесь.

Запрет на второе гражданство госслужащих

С этого дня второе гражданство или постоянный вид на жительство нельзя иметь:

● государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;

● военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;

● послам и полномочным представителям;

● главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП;

● губернаторам, региональным депутатам и др.

Часть продавцов обяжут принимать карту «Мир». На нее же можно будет получать соцвыплаты

Продавцы, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов, обязаны будут принимать карту платежной системы «Мир». Также россияне, получающие соцвыплаты, должны перейти на карту «Мир». В противном случае льготы будут доставляться посредством Почты России, счета без привязки к карте и иные организации.

Изменения в налоговом законодательстве

● Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом;

● налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной;

● перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога;

● вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет противостоять серому импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило Правительство.

Субсидии и компенсации на оплату ЖКХ

Теперь только тем гражданам, чье заявление о взыскании долга было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом, откажут в субсидии. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет. Ранее льготу имели право получить только те, у кого долгов за коммуналку не было. Отмечается, что для получения субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг не придется предоставлять документы.

Новые требования к микрофинансовым организациям

Требования к таким компаниям ужесточаются. Если раньше уставной капитал мог быть 10 тысяч рублей, то сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 миллионов рублей в 2024 году. Эта мера позволит убрать нечестных предпринимателей.