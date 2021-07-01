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​Говорят, ЦБ повысит ключевую ставку. Что это значит для нас?

Что будет со ставками по кредитам, ценами и курсом рубля – главное перед возможным повышением ключевой ставки ЦБ

​Говорят, ЦБ повысит ключевую ставку. Что это значит для нас?
Фото: pixabay.com

Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в июлей от 0,25 до 1 процентного пункта. Это главная финансовая новость на этой неделе. Но что это значит для нас? Рассказывает управляющий Отделением ЦБ по Тюменской области Сергей Попов.

Вырастут ли ставки по кредитам?

Естественно, увеличение или снижение ключевой ставки соответствующим образом влияет на ставки банков как по кредитам, так и по вкладам. Но надо учитывать, что между каким-либо движением ключевой ставки и изменениями на финансовом рынке существует временной лаг. Поэтому даже предыдущие решения о повышении ключевой ставки еще не полностью учтены в банковских ставках. Денежно-кредитные условия остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса и фактической инфляции. Поэтому кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет.

С другой стороны, по оценкам банков, в текущем году сохраняется тенденция ужесточения конкуренции за наиболее платежеспособных заемщиков. Данный фактор будет частично сдерживать повышение стоимости кредитов для высоконадежных заемщиков.

Не стоит забывать, что решения Банка России о повышении ключевой ставки обуславливают не только рост кредитных, но и депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Поможет ли повышение ключевой ставки сдержать рост инфляции?

Повышение ключевой ставки Банком России направлено прежде всего на снижение инфляции посредством воздействия на совокупный спрос. Это не значит, что цены развернутся в обратном направлении, но расти так же быстро они не будут. Ведь за повышением ключевой ставки вырастут ставки по кредитам. А кредиты являются источником финансирования не только покупки товаров длительного пользования (мебели, бытовой техники, автомобилей и т.п.), но и повседневных трат (по мере широкого распространения кредитных карт). Повышение ставок заставляет потребителя брать меньше кредитов из-за роста их цены и больше сберегать на депозитах (ставки по которым также растут), спрос на товары уменьшается.

Таким образом повышение ставок по вкладам также снижает потребительскую активность, стимулируя сберегать, а не тратить. Эффект от этого – снижение спроса и темпов роста цен. Потребитель начинает выжидать более выгодных условий и намерения продавцов по повышению цен не могут реализоваться. Инфляционные ожидания снижаются, а за ними и инфляция.

Исходя из личных наблюдений может казаться, что цены растут сильнее, чем сообщает статистика, однако каждый человек покупает определенный набор товаров и услуг, и его личная потребительская корзина чаще всего содержит относительно небольшое количество позиций, цены на которые он отслеживает. Это как правило товары – маркеры повседневного спроса или регулярные платежи. При этом Росстат для оценки инфляции использует широкий перечень товаров и услуг (свыше 550 позиций), наиболее активно приобретаемых жителями нашей страны и, разумеется, среди них всегда находятся не только подорожавшие, но и подешевевшие позиции. Необходимо учитывать психологические особенности восприятия цен: людям свойственно более остро реагировать и запоминать ситуации роста цен, а не снижения. Один из наиболее ярких примеров – овощи так называемого борщевого набора, которые осенью могут стоить в несколько раз дешевле, чем весной следующего года. На весеннее подорожание жители и СМИ всегда реагируют достаточно остро. В то же время, летне-осеннее снижение цен на них практически незаметно – оно воспринимается как само собой разумеющееся.

Также стоит отметить, что для многих товаров характерна выраженная сезонность цен. Как пример – овощи и фрукты, которые в конце лета-начале осени могут стоить вдвое, а то и втрое дешевле, чем зимой. Соответственно, для сравнения динамики цен без учета влияния сезонных факторов Росстат сравнивает цены в конкретном месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скажется ли повышении ставки на курсе рубля?

Следствием повышения ключевой ставки является рост ставок по банковским депозитам в России. Это повышает привлекательность вложений в рублевые активы и способствует некоторому укреплению курса рубля.


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Сегодня в 08:38, просмотров: 102, комментариев: 0
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