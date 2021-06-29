Обзор мемов и приколов рунета на тему коронавируса, прививок и QR-кодов

Коронавирус вновь стал темой номер один в российской повестке. Новая волна пандемии вкупе с обязательной (в некоторых сферах деятельности и некоторых регионах) вакцинацией подняли бурю общественного мнения. На это не могли не отреагировать сетевые острословы и шутники, которые за последние две недели наплодили массу мемов о коронавирусе, вакцинации (и отказе от нее), засилье QR-кодов, которые из Москвы могут перебраться в регионы, и прочих актуальных проблем. СИА-ПРЕСС сделал тематическую подборку шуток (местами весьма жестких) рунета на эту тему.

Конечно, огромный пласт сетевого юмора и мемов посвящены битве сторонников и противников вакцинации:

Много разговоров о побочных эффектах от прививок:

Многие говорят, что даже врачи сомневаются в необходимости вакцинации. Врачи разные бывают:

Вообще подход россиян к медицине и лекарствам сложно описать формальной логикой:

Впрочем, для отказа от прививок тоже нужна своеобразная смелость:

На фоне происходящего появились научные анекдоты:

Если вы до сих пор не знаете, что делать — умельцы подготовили план-схему:

Отдельный привет отправляется российской пропаганде как особому актору в общественном расколе на тему вакцин:

Также пользователи напомнили, как из всех утюгов на головы россиян лились призывы голосовать за новую версию Конституции. Но прививки — это другое:

Прилетело и актеру Егору Бероеву, который надел на свой костюм желтую звезду в знак протеста против дискриминации людей, отказывающихся от вакцины:

Нашлось место для иронии над Москвой, на которую недавно обрушился супер-ливень:

Повеселились и над методами вовлечения москвичей в прививочную кампанию:

Отдельный жанр: оттоптаться на решении московских властей пускать людей в точки общепита только с QR-кодом, который подтвердит факт вакцинации:

Завершим не шуткой, но фактом: