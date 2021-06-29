Десять вопросов о вакцинации от коронавируса в Югре

Вакцинация от коронавируса – одна из центральных тем в местных и федеральных СМИ, а также в личном общении россиян и, местами, их профессиональной деятельности. СИА-ПРЕСС подготовил ответы на десять самых популярных вопросов о прививочной кампании в Югре.

1. Сколько сейчас людей прошли вакцинацию? И сколько надо?

Первую дозу вакцины получили более 315 тысяч жителей Югры, из них большая часть уже завершила прививочный курс. Как рассказывает директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, всего планируется привить 755 тысяч югорчан, то есть 60 процентов взрослого населеия – это позволит выработать коллективный иммунитет к вирусу и встать на дорогу к победе над пандемией и постепенному снятию ограничений.

2. Хватает ли вакцины?

Да. Некоторое беспокойство у югорчан вызвала ситуация, когда начали сворачиваться «полевые» прививочные пункты, но это случилось только потому, что повысился спрос на вакцины в медицинских учреждениях, так как они находятся в более высоком приоритете. К тому же в округ регулярно поступают десятки тысяч доз разных вакцин – «ГамКовидВак» (тот самый «Спутник-V»), «Эпиваккорона» и «Ковивак». Например, только в Сургут в воскресенье, 27 июня, отгрузили 19800 доз.

3. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при вакцинации?

Во-первых, нужно соблюдать классические меры безопасности – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Во-вторых, непосредственно в день вакцинации нужно быть здоровым – без температуры, признаков ОРВИ и прочих признаков заболеваний. В-третьих, после прививки врачи рекомендуют по меньшей мере на три дня воздержаться от алкоголя, в первый день не мочить место укола, и в течение трех дней не тереть его мочалкой. В принципе, все.

4. Вакцины безопасны? Какие есть побочные эффекты?

Как рассказывает главный внештатный специалист эпидемиолог департамента здравоохранения Югры Ольга Ежова, зарегистрированные в России вакцины прошли три фазы испытаний, поэтому их безопасность подтверждена. Большинство привитых вообще практически никак не ощущают действие препарата – разве что место укола может побаливать. У некоторых повышается температура, возникает головная боль – но это не продолжается дольше двух дней. В совсем уж редких случаях дело доходит до жара, его можно сбить «Ибупрофеном», и в дальнейшем все пройдет. В любом случае, даже самые тяжелые последствия вакцины (возникающие крайне редко) – намного легче, чем последствия коронавируса.

Много разговоров о том, что российский «Спутник-V», как иностранная «Астра Зенека», вызывает тромбоз. Но Ольга Ежова подчеркивает – такие случаи при вакцинации исчисляются двумя-тремя на миллион. А тромбоз в качестве осложнения после коронавируса – 30-40 на миллион. Вот и считайте свои шансы.

5. В какое время года лучше прививаться?

По словам Ольги Ежовой – совершенно не принципиально. Разве что учтите – если собираетесь в отпуск, то лучше завершить полный курс вакцинации. Так будет спокойнее и вам, и принимающей стороне. Только помните, что полноценная выработка иммунитета происходит спустя три недели после второй дозы препарата.

6. А если я переболел – можно не прививаться?

Вопрос неоднозначный. Как рассказывает главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова, единого мнения в научном сообществе пока нет, но пока консенсус такой – привиться следует по меньшей мере через полгода после болезни. К этому времени антитела будут падать, и вакцина поможет «взбодрить» иммунную систему. К слову, анализ крови на антитела перед вакцинацией даже не проводят – это необязательно.

7. Интервал между двумя этапами вакцинации должен быть непременно 21 день?

Необязательно. Как объясняет Ольга Ежова, интервал не должен быть меньше 21 дня, но может быть несколько больше. А вот если в период между уколами вы заболели – тогда вторую дозу вам ставить не будут.

8. Но ведь привитые тоже болеют?

Болеют. Но в несколько раз реже, чем непривитые, а случаи тяжелого течения болезни у вакцинированных исчисляются ничтожной долей процента, а чтобы дошло до летального исхода – таких практически нет. Стопроцентной защиты вам не даст ни одна вакцина, но она существенно снизит риски как заболеть в принципе, так и шанс отправиться в реанимацию на ИВЛ.

9. Но ведь от новых штаммов вакцины не спасают?

Отсутствие вакцины от новых штаммов коронавируса спасает еще меньше. Но вообще да – мутирующий вирус отращивает новые «ножки», которые могут пробиться сквозь сопротивление наших антител и все-таки закрепиться в слизистой и начать размножаться. Но, опять же, у привитых шансы отбиться от новых агрессивных штаммов явно больше, чем у непривитых (пусть даже 50 процентов – точно больше ноля). Это при условии, что мутировавший вирус становится еще опаснее своего прародителя, а вакцина как была безопасной, так и остается.

10. Что же делать с обязательной вакцинацией?

Вообще ее как таковой в Югре нет (по крайней мере, пока). Но вообще нужно просто понять, что это – жизненная необходимость. Если бы человечество массово не прививалось от кори или оспы и не вырабатывало бы коллективный иммунитет к этим и многим другим заразным болезням – они бы до сих пор косили миллионы жизней по всей планете. К сожалению, иных способов побороть пандемию коронавируса, кроме действительно массовой вакцинации, не существует.