Главный инфекционист Югры развеяла миф, распространённый теледоктором Малышевой

«Теледоктор Малышева сказала, что вторым компонентом вакцины от коронавируса можно привиться на 60 день после первого. А, если заболел после того, как поставил первую прививку - второй компонент ставить не нужно. Это так?», - спрашивает пенсионерка Евгения Станишевская.

На вопрос читателя siapress.ru отвечает главный инфекционист Югры Людмила Катанахова:

- Интервал между первым и вторым компонентом вакцины соблюдается в соответствии с инструкцией препарата. Если между введением первой дозы и второй человек инфицируется и заболевает, вторую дозу не ставят.

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Напомним, в России зарегистрировано три препарата. Согласно инструкциям:

1. Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), которая поставлена в медучреждения региона на этой неделе, проводится в два этапа. Вначале вводят компонент 1, затем через 3 недели — компонент 2.

2. ЭпиВакКорону вводят дважды в плечевую область с интервалом между уколами 14-21 день. Делать вакцинацию от коронавируса можно только по заключению врачей. После введения препарата пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

3. КовиВак вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча) двукратно с интервалом две недели в дозе 0,5 мл.

Доверяйте проверенной информации и делайте выбор в пользу здоровья.