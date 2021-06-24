Когда в государстве очень много лжи – убедить людей прививаться и беречься от коронавируса сложно

Третья волна коронавируса вкупе с новыми ограничительными мерами и пока еще довольно мягкой, но уже принудительной вакцинацией стали темой для обсуждения ведущих проекта «О чем говорят» Дмитрия Щеглова и Тараса Самборского. Журналисты признали, что все происходящее в России окутано мраком отечественной специфики, которая описывается фразой «все врут».

Обыватель, читающий новости о взрывном росте заболеваемости коронавирусом, по привычке начинает строить версии о том, сказали ли наши власти правду, или снова что-то подтасовали для своих целей, или врали раньше, когда рассказывали об очередной «победой над коронавирусом». Все это создает негативный фон, явно не способствующий реальному включению граждан в борьбу с пандемией.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Тарас Самборский на связи. Напомню, что у нас на этой неделе немножко сдвинулся график по техническим причинам, но мы по-прежнему выходим. В первом эпизоде мы поговорили про Сергея Полукеева и его безвременную кончину внезапную и то, как это повлияет на город, как его проекты будут реализовываться уже после его ухода.

Сейчас поговорим про коронавирус. История выглядит пока немножко… что говорить немножко — сильно пугающей. Потому что в Москве, а мы знаем, что Москва — это город, от которого тенденции, в том числе эпидемиологические, распространяются по всей России ввиду того, что Москва — это главный транспортный центр, все через нее делается… В Москве буквально за неделю количество заражений выросло с трех до девяти тысяч, зарегистрированных заражений.

Известно о том, что абсолютное большинство новых заражений — это так называемый индийский штамм. Это такой штамм коронавируса, который сильно активнее, сильно воздействует на организм: чтобы ему противостоять, нужно куда больше антител. И у людей там возникает вместо того, чтобы потерять вкус, у них начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом и со слухом. То есть коронавирус, но немножко другой.

И как мы видим, вслед за Москвой распространение коронавируса усиливается в других регионах. Первый индийский штамп приехал в Сургут (UPD Роспотребнадзор опроверг — прим.ред.) и, возможно, уже распространяется по нашему городу. И в Москве вводятся и ужесточаются ограничения, в Югре ужесточаются ограничения. И у нас начинается то, что условно можно называть обязательной вакцинацией. То есть что это такое? Не то что всех-всех будут колоть, а то, что в определенных отраслях требуется привить не менее 60 процентов людей с поправкой на то, что у некоторых будут медотводы или какие-то ограничения, которые не позволяют им сделать этот самый укол. Вот такая история.

То есть то, что мы сейчас видим, — третья волна — все ужесточается. Что ты думаешь по этому поводу? Правильно ли сейчас реагируют российские власти на местах и как нам это теперь переживать в связи с будущими выборами, которые являются центральным сюжетом этого политического сезона?

Тарас Самборский: Ты наконец произнес главные слова про выборы. Меня не покидает ощущение, что именно в Российской Федерации начинает разворачиваться вторая или уже третья серия этого, видимо, бесконечного сериала с ковидом. Я ничуть не подвергаю сомнению опасность ковида, его пакостную способность цепляться к людям. С другой стороны, в этом нет ничего нового, я об этом тоже сто раз говорю. Это типичное острое вирусное заболевание, собственно, поэтому они и называются острые вирусные заболевания. Да, они передаются достаточно легко от человека к человеку. Причем весьма известным способом, и если ты себя бережешь и соблюдаешь элементарные гигиенические требования самобезопасности, то тебе почти не угрожает ничего.

Действительно, очень странно наблюдать, как во всем мире вздохнули с облегчением после сезона осень 2020-го года/весна 2021-го, большинство стран показывают почти нулевой прирост по заболеваемости, везде идет активная вакцинация населения, причем вакцинация проводится разными видами прививок и альтернативные игроки на этом рынке присутствуют — и только в России вдруг по щелчку пальца у нас резкий рост заболеваемости ковидом.

Поскольку мы можем себе представить, что такое российская статистическая наука и как у нас вообще учет любых данных ведется и в какую сторону, и с какой легкостью эти данные могут поворачиваться, как можно ими манипулировать, я бы, повторюсь, с безусловным напряжением и тревогой наблюдал за третьей волной, но в то же самое время я позволю себе задать несколько вопросов.

Меня волнует первый вопрос, на самом деле сейчас самый главный: в состоянии ли наука российская или мировая сообщить, какой процент населения планеты вообще не подвержен заболеванию под названием «ковид», и неважно, какой штамм мы имеем в виду. Наверняка есть какое-то количество людей, которых вот эта зараза не берет вообще в принципе.

Если я правильно понимаю вообще специфику острых вирусных заболеваний, может быть, таких людей не существует вовсе, тогда у меня вопрос номер два, он вытекает из первого: есть ли какое-то количество населения, которая может переболеть ковидом без какого бы то ни было ущерба для своего здоровья, для жизни в будущем, если человек переболевший соблюдает медицинские и санитарные показания?

Собственно, мы все знаем, если ты на ногах переносишь грипп, ангину, ОРВИ, то последствия могут быть трагическими, правда? В случае с ковидом тоже самое. Я вчера читаю новость, что тюменские медики сообщили о том, что индийский штамм более опасен для молодых. А дальше идет расшифровка: это происходит после того, как молодые переносят на ногах болезнь и обращаются к медикам, когда у них уже пошли осложнения.

То есть мы понимаем, что данная новость на siapress.ru, кстати, размещена, данная новость совершенно не научная, не медицинская — это какая-то абсолютная опять пиаровская абракадабра. Любое заболевание перенесенное на ногах, доведенное до крайней стадии, приводит к печальным последствиям. Любое заболевание, которое начинает лечиться немедленно, более того, любое заболевание, которому предшествовала нормальная профилактика организма, переносится легче и человек с менее тяжелыми последствиями выходит из этой болезни.

Вот у меня два таких вопроса. Остальные вопросы — политические. Действительно, не использует ли российская власть третью волну для того, чтобы минимизировать риски массовых несанкционированных акций летних, подготовиться к выборам в Государственную думу по образцу прошлогоднего голосования по Конституции, так называемого голосования на пеньках и табуретках? И наконец, не решили ли российские власти немножко поддать жару в эту ковидную истерию для того, чтобы наконец заставить людей прививаться, потому что это тоже аргумент? Вот сегодня Анастасия Ракова уже радостно отрапортовала о том, что 40 тысяч жителей Москвы записались на вакцинацию — это в четыре раза больше, чем в предыдущие дни. Я сразу связываю это с фронтальной такой и очень истеричной медийной активностью на федеральных каналах, да и на всех каналах.

Я думаю, нет ли здесь какой-то причинно-следственной связи? Не используют ли власти третью волну и не начинают ли они сильнее нужного пугать народ этим ковидом, чтобы заставить наконец прививаться? Допускаю, что есть и такая причина того, что мы сейчас наблюдаем.

Еще раз: ковид — это зло, ковид — это ужас, всем надо бороться, люди должны прививаться, как я только что сказал, вероятно, не массово, потому что есть у кого-то медицинские противопоказания. Я не беру в расчет тех, у кого какие-то религиозные противопоказания, моральные противопоказания. Действительно, не все могут прививаться, но я хотел бы все-таки понимать: одинаково ли прививка действует для людей с хроническими заболеваниями опасными при ковиде и для людей здоровых, у которых нет никаких хронических заболеваний? Надо ли прививаться повторно против индийского штамма тем, кто уже привился против этих первых штаммов?

Пока наука на эти вопросы ответы не дает, и мы слышим единственное, что в любом случае привитому будет легче, чем не привитому. Честно, такая позиция на меня пока не очень действует, я хотел бы научных фактов. Но вероятно, вакцинация — это все-таки путь к спасению, да.

Д.Щ.: Да и проблема еще в том, что при наличии этих самых ограничений, связанных с вакцинами, условно говоря, в Москве, в настоящий момент, если у тебя нет прививочного сертификата либо справки о медотводе, тебя не будут принимать в некоторых учреждениях по некоторым пунктам.

Условно говоря, к лору ты захотел пойти, у тебя в ухе стреляет, тебе нужно либо привиться и получить сертификат, либо иметь справку о медотводе, либо, что делают сейчас многие, что вызывает, конечно, некоторые опасения, покупать справку о медотводе либо покупать сертификат. То есть уже есть черные рынки.

Т.С.: 14 тысяч уже, по-моему, выявлено в России поддельных сертификатов о прививке.

Д.Щ.: Да, получается, когда мы находимся в этой специфической среде, таком бульоне жутком, в котором смешались одновременно конспирологическое наше тотальное недоверие всему, наше чисто русское (ну это не чисто русское, как я писал раньше, это проблема всех обществ, переживших тоталитарные режимы)… Тотальное недоверие ко всему: и к другим людям, и к власти и так далее.

Во-вторых, вот эта повышенная коррупциогенность вообще всего общества: все можно купить, все можно продать — лишь бы были деньги.

Т.С.: Да.

Д.Щ.: Будет рынок — будет продаваться. И обязательная вакцинация, которая де-факто будет ограничивать частично в правах тех, кто не вакцинируется без наличия каких-то очевидных причин, — это все создает эту среду, которая может породить полный хаос. Завтра ты не будешь уверен, что с тобой рядом стоит человек с прививочным сертификатом, а он его купил. И сколько этих людей?

Т.С.: Безусловно. Как это было с волной вот этих всех кандидатов экономических и философских наук, которыми в одночасье все мэры и все губернаторы Российской Федерации в 20 лет стали. Все прекрасно понимали: они не то что строчки — и буквы не могли написать. Ну вот они все стали кандидатами наук сплошными. И это обесценило науку и диссертации.

Я третий фактор добавлю: ты правильно сказал, что общество, пережившее тоталитаризм, не доверяет ничему. Вторая наша беда российская — это тотальная коррупция. А третья — это общество тотальной лжи. То есть, в общем-то, это все смешано.

У нас вранье на вранье. Нам сообщают, что у нас в четыре раза выросла заболеваемость или в три в России, в Москве, а мы думаем: а правда это или нет? А может быть нам врут, потому что на носу выборы? А может быть нам врали до сих пор, когда говорили, что ковид победили?

Когда ты видишь фотографии с московского бала медицинских работников, где просто сотни людей, это не выпускники школ, это работники медицинских учреждений Москвы, бюджетники, которые являются прямыми подчиненными Сергея Семеновича Собянина и Анастасии Раковой — и вот они гуляют, веселятся, пьянствуют, и им хорошо. Я вижу эти фотографии и думаю: может быть, медики что-то знают про этот ковид, чего мы не знаем? Они же медики — наверное, если бы это было так страшно, они были бы все в масках, да и просто не пошли бы на это мероприятие… Либо они тупые настолько, что им на все наплевать — на нас с тобой наплевать, на всех жителей, на всех пациентов, потому что им наплевать на самих себя.

В таком обществе проводить грамотную политику вакцинации, грамотную пропаганду здорового образа жизни в рамках этой эпидемии становится очень трудно: люди действительно не верят ничему.

Посмотри, как плавно мы от чисто медицинской проблемы перешли к политической, ведь россияне уже используют тему вакцинации и всего отношения к ковиду как одну из форм протеста к власти. То есть власть призывает привиться, Путин вроде бы привился, — а люди все равно не идут прививаться. То есть пример ни национального лидера, ни призывы авторитетных чиновников не производят эффекта, которого добились власти большинства нормальных стран.

Д.Щ.: Да. И сколько у нас… получается обратная вещь — у нас около 14 процентов людей пошли на вакцинацию. Та самая волшебная формула: 14 процентов одних и 86 процентов других. Только раньше говорили, что 86 процентов — они все за Путина, остальные те самые 14 процентов — маргиналы, который что-то против пытаются вякать, а тут вот получается строго наоборот; почему же это, интересно?.. Это и есть реальный рейтинг доверия.

Т.С.: Ну, может быть, надо исследовать ученым — социологам, политологам, но проблема недоверия населения власти, конечно, на фоне ковида, на фоне третьей волны, на фоне проблемы вакцинации выпуклена более чем явно, мне кажется.

Д.Щ.: Ладно. Наше время подходит к концу. Мы к этому сюжету будем возвращаться, когда будут какие-то новые поводы. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте siapress.ru, пишите комментарии, статьи — мы это все размещаем, и до новых встрея, мы еще поговорим о том, что для нас важно.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.