Топ-9 проблем горожан, на которые они пожаловались под первым постом главы Сургута

23 июня глава Сургута Андрей Филатов зарегистрировался в социальной сети Instagram. Это событие вызвало оживление среди горожан, которые, судя по всему, соскучились по общению с мэром в соцсетях. Первый пост собрал десятки комментариев и сотни лайков, а также показал, какие проблемы волнуют сургутян сегодня.

Мы прочитали все комментарии и составили топ-9 главных городских проблем, о которых не постеснялись сказать под первым постом Андрея Филатова в Instagram.

1. Ситуация в парке «За Саймой»

Благоустройство парка «За Саймой» вызвало недовольство ряда горожан. Первый же комментарий под постом гласил: «Андрей Сергеевич, обратите внимание на сложную ситуацию, сложившуюся вокруг парка на Сайме». Далее взволнованные активисты пояснили, что их беспокоит вырубка деревьев ради футбольного поля. Люди считают, что логичнее создать эко-парк.

«Ситуация с парком «За Саймой» на контроле у меня лично и персонально у заместителей главы. В проблему полностью погружён. Хочу заверить сургутян, что в этом вопросе не будут предприниматься действия и приниматься решения, которые идут вразрез интересам города. Важно понимать, что и у жителей мнения могут отличаться. Здесь нам предстоит уравнивать позиции всех сторон», - успокоил общественников Андрей Филатов.

2. Дольщики ЖК «Любимый»

Не упустили возможности напомнить о себе дольщики ЖК «Любимый».

«Жилой дом № 2 будет достроен силами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в срок до 31.12.2023. Строительство начнется после проведения всех необходимых процедур Фондом в соответствии с законодательством. В случае необходимости получения консультации по порядку завершения строительства жилого дома, Вы можете обратиться в адрес Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства ХМАО - Югры по телефону: 8(3467) 388-838», - ответила за начальника пресс-служба.



Фото: vk.com/public_surgut_dlya_detei

Пользователь Сергей Сергей развил тему: «И не позорно начинать свою карьеру в Сургуте с нарушений закона и запрета дольщикам проводить публичные мероприятия в форме массового пикета?».

В мэрии ответили и на этот вопрос: «Здравствуйте. Для проведения пикета нужно подать в администрацию уведомление в срок не позднее трех дней до запланированного мероприятия. Пожалуйста, не забудьте учесть другие нюансы, которые определяет ФЗ 54 от 19.06.2004 г. Например, место проведения митинга, не проводятся ли на этом месте другие мероприятия или работы. Кроме того, есть и требования режима самоизоляции. На таком мероприятии обязательно нужно обеспечить санитарные условия для присутствующих. Пожалуйста, свяжитесь с отделом по вопросам общественной безопасности, по телефонам 52-21-99, 52-21-23, 52-24-10, чтобы уточнить нюансы».

3. Слишком много баннеров

Многие сургутяне обратили внимание на то, что в Сургуте установлено слишком много рекламных конструкций.

Одни стремили добиться ответов по существу: «Здравствуйте Андрей Сергеевич, хотелось бы узнать по подробнее по поводу рекламных щитов по городу. Кто заключал договор с подрядчиками на установку, Вадим Шувалов перед уходом или уже вы? Для чего обезображивать дальше наш город? Спрашивается зачем тогда из городского бюджета выделяли средства когда-то на снос этих самых билбордов, получается просто все в пустую! Мне, как жительнице города, очень неприятно наблюдать за всеми этими установками (портят озеленение, отвлекает водителей, оставляют рабочий мусор после себя). Про сам контент рекламы я вообще молчу, сплошная агитация сейчас, вызывает отвращение».

Другие просто изливали боль: «Я вас прошу и умоляю перестаньте ставить БАННЕРЫ, их так много стало, что просто ужас, хочется куда-нибудь сбежать и не видеть их. Как прекрасен был наш город раньше, а сейчас изуродован».

Напомним, по планам в Сургуте установят более 400 рекламных конструкций.

4. Мэр новый, а дороги…

Конечно же, не обошлось без жалоб на дороги. Горожане пригласили главу в микрорайон ЖД и «Пикс» оценить качество автомагистралей.

Специалисты администрации согласили, что ЖД нуждается в обновлении: «Сейчас выполняется разработка проектно-сметной документации, чтобы на следующий год запланировать ремонт. Также в прошлые годы подрядчики отремонтировали: проезд с тротуаром от Мечникова вдоль детского сада и школы; тротуар вдоль СК "Локомотив"; ул. Контейнерную; ул. Д. Коротчаева; проезд к школе ПИКС от улицы Крылова; проезд к школе ПИКС от И. Шидловского. Площадь ЖД вокзала будут обновлять в составе работ по реконструкции ЖД вокзала. Сейчас выполняется ремонт ул. Крылова от ул. Билецкого до ул. Грибоедова. Предусмотрена замена дорожного покрытия, бордюров и переустройство тротуаров».

5. Заборы и велодорожки

Прогрессивная часть горожан считают, что городу нужны велодорожки и не нужны заборы. В администрации эту инициативу поддержали: «Велодорожки планируются в парках «За Саймой», «Кедровый лог», на набережной СурГУ и т.д., а также в составе строящихся дорог. Ограждения устанавливаются по требованиям ГОСТ. Постепенно, там, где это возможно, они будут заменяться на живую изгородь. Там, где нет такой возможности технически, будут устанавливаться металлические ограды с учетом эстетики городского пространства».



Фото: vk.com/publicadmsurgut86

6. Внутриквартальные проезды и дворы

Точнее – разбитые внутриквартальные проезды и дворы. «Большинство дворов и внутриквартальных проездов в ужасных ямах, как после бомбежки. Администрация Сургута и округа! XXI век вроде, а дворы без ремонта с 1980-х годов! Арматура торчит, разъехаться сложно, опасность травмирования населения и разрушения подвески автомобилей, а городу как я понял наплевать?», - выразил мнение один из пользователей.

Пока есть ясность по будущему межквартального проезда по адресу ул. ул. 50 лет ВЛКСМ, 10. Ремонт проезда запланирован в этом году, рассчитываем, что подрядчик управится до конца сентября.

7. Золотая рыбка по вкусу не всем

Отметились в комментариях и переселенцы из аварийного жилья, которым пришлось переехать в бывшую промзону, а ныне микрорайон Goldfish.

«Добрый день Андрей Сергеевич. Заселяются люди в район Голд Фиш. Жители не все владеют автотранспортом, а до остановки далеко, да ещё с ребёнком. Ранее стоял вопрос об установлении автобусной остановки в нашем «кармане». Прошу ответить, как в настоящее время обстоят дела по этому вопросу? Будет ли к нам на ул. Монтажников заезжать общественный транспорт? Будем благодарны за ответ», - написала одна из жительниц новостроек.

8. Лужи – иссушить

Новая технология по ликвидации луж, опробованная на Привокзальной, 6, пришлась горожанам по душе. «Установите новую дренажную систему воды, про пр. Пролетарский 4/2», - попросила пользователь ekaterinafilippova. «Приняли в работу, передадим в ДГХ для возможного включения в планы по установке», - отрапортовала пресс-служба мэрии.

9. Больше школ

Школы городу все также нужны, следует из комментариев под первым постом Андрея Филатова. «Когда начнётся строительство школы в микрорайоне 5а Киртбая? Ответьте пожалуйста, очень больной вопрос для района!», - попросил пользователь cherepanov2009_2016.

Ранее сообщалось, что школу в этом районе откроют в 2023 году. А 1 сентября 2021 года откроит свои двери новая школа в 32 микрорайоне.