Как скоропостижная смерть Сергея Полукеева отразится на работе сургутской администрации

Скоропостижная смерть замглавы Сургута Сергея Полукеева стала первой темой проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Сергей Михайлович был ярким и деятельным человеком, но что он успел привнести в администрацию Сургута за буквально месяц своей работы? По словам Тараса Самборского, Полукеев активно консультировал новую команду сургутской власти еще до прихода в качестве замглавы, и с главой Андреем Филатовым они образовали настоящий тандем – идеи и взгляды у них были близки. Поэтому есть надежда на то, что позитивные начинания Полукеева будут реализованы.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи. Это «О чем говорят». По техническим причинам мы на этой неделе немножко позже выходим. Но выходим, расписание соблюдается, раз в неделю будем обсуждать самые интересные вещи, как мы обычно делаем. И первая тема у нас этой неделе — это, конечно, трагическое событие, скоропостижная смерть сургутянина, очень хорошего человека, друга нашей редакции и заместителя главы города Сургута Сергея Полукеева, бывшего замгубернатора, бывшего директора ДИЗО, бывшего главного эколога в городе Сургуте.

В общем, это большая потеря для Сургута, хочется сейчас немножко вспомнить, проговорить, не с той точки зрения, какой был Сергей Михайлович, мы все его прекрасно знали и все к нему хорошо относились, а с точки зрения того, что это будет значить для нашего города. То есть что будет продолжаться из того, что он заявил, из того, что он хотел сделать. Какие-то его подходы к работе как будут реализовываться теперь и будут ли они реализовываться? Тарас, как ты думаешь, будет ли это? Возможно ли это, начинания Сергея Михайловича останутся в городе и будут спроецированы на новую команду?

Тарас Самборский: Ну главное, все-таки никаких начинаний Сергея Полукеева не было бы и они были бы невозможны, если бы в городе не появился новый глава в лице Андрея Филатова. Все таки надо понимать, что Филатов-Полукеев — это была такая тандемая спайка, они знали друг друга хорошо по работе в правительстве Ханты-Мансийского округа и вообще Полукеев задолго до формального появления в городской администрации в должности заместителя главы по городскому хозяйству консультировал и Андрея Филатова и членов новой команды.

Да и вообще, как сам мне Полукеев говорил совсем незадолго до смерти, он туда ходил как на работу за месяц до этого, поэтому те заявки, которые Полукеев успел озвучить, в том числе корреспондентам СИА-ПРЕСС, думаю будут реализованы, потому что эти заявки основаны на принципиальном подходе нового сургутского руководства к управлению городом.

Основные, если перечислим. Первое и самое громкое, и принципиальное для городской общественности и городской экономики — закрытие вопроса по концессии Городских тепловых сетей. Мы не можем сейчас знать достоверно, это закрытие вопроса на какую-то временную перспективу или это принципиальный отказ от каких бы то ни было манипуляций с данным предприятием для его последующей передачи в те или иные частные руки. Насколько я понимаю ситуацию, насколько я владею какой-то информацией, существует достаточно хорошо понимаемый и городским руководством, и руководством Сургутнефтегаза консенсус в этом вопросе, даже не консенсус, а единое понимание: ГТС — это муниципальное предприятие, и точка. Я думаю, что на достаточно среднесрочной перспективе действительно вопрос концессии в городскую повестку не будет возвращен.

Д.Щ.: Это хорошо.

Т.С.: И, конечно же, значительную роль в формировании данной позиции Сергей Полукеев сыграл. Второе — это пересмотр проекта автовокзала на улице Грибоедова. В общем-то Полукеев у нас в эфире, недавно, по-моему в последнем самом заявил…

Д.Щ.: Да-да.

Т.С.: После той волны общественного возмущения и после анализа проекта становится очевидно, что в представленном виде проект создает городу колоссальные проблемы и от него необходимо отказаться.

Третье — большая работа по ревизии многих городских управленческих решений, их десятки, если не сотни. Я знаю от самого Полукеева, там действительно колоссальный объем работы и он связан с повседневными чиновничьими функциями. Администрация города проигрывает много судов на пустом месте, администрация города имеет много предписаний прокуратуры, которая своевременно и квалифицированно не отрабатывались, накапливались, попадали опять-таки в те же суды и уже есть определение службы судебных приставов. В общем, накопился просто огромный ворох проблем, тупых, вот они даже не коррупциогенные, они абсолютно тупые. Когда чиновник на том или ином уровне, где-нибудь в ДИЗО например, или в департаменте архитектуры и градостроительства в имущественном комплексе должен был своевременно и квалифицированно отработать какой-то вопрос прокуратуры, получив предписание, он этого не делает, идет какая-то отписка, на отписку следует следующий документ, в результате все кончается штрафами для города. Речь идет о суммах тоже немаленьких, это все-таки миллионы, десятки миллионов рублей, но самое главное, что множество вопросов на протяжении длительного времени не решались квалифицированно работниками городской администрации. Анализ этих проблем Сергеем Полукеевым был начат, большая работа проделана, и я полагаю, что глава города, безусловно, не только в курсе этого процесса, но и является его заказчиком что ли, вдохновителем, он контролирует этот процесс.

Д.Щ.: Ну да, так же, как, получается, Артем Кириленко, который зам по экономике. Он тоже в интервью нам говорил, что у него первая задача, которую поставил глава, — это провести ревизию механизмов поддержки предпринимательства. То есть, по большому счету, видимо, как и здесь тоже говорили, пересобирание и анализ всего, что происходит в городской администрации: что было сделано, как это работает и вообще как все эти механизмы крутятся и где они заедают, это, видимо, действительно такая большая работа от Андрея Филатова.

Т.С.: И тут надо понимать очень важный момент, что Сергей Полукеев, что Андрей Филатов, что другие руководители новой администрации Сургута на самом деле не заточены на то, чтобы копаться в решениях и делах предыдущей администрации.

Задача, конечно, носит более стратегический характер — определить пути развития Сургута на ближайшую перспективу, запустить ряд принципиальных реформ в жизни города, которые бы обеспечили Сургуту решение нескольких важных задач. Одна из них — это удовлетворение населения рядом социальных аспектов, это решение градостроительных проблем, это создание комфортной и экологичной среды обитания.

То есть здесь даже вопрос команды Шувалова не стоит на первом месте еще раз, да, идет анализ многих действий и решений администрации за многие-многие годы. И из этого анализа, из анализа совершенных ошибок или не сделанных каких-то вещей, выстраивается определенная политика, с которой уже можно выходить на общественность, на горожан.

Собственно, вот что можно сказать о том, что успел сделать Сергей Полукеев за тот совершенно короткий срок, который он занимал свою должность в городской администрации.

Я хочу сказать, что масштаб фигуры Полукеева он, конечно, будет оценен. Да и сейчас уже люди понимают, что это был чрезвычайно работоспособный, компетентный, спокойный человек, который имел большие перспективы. Я полагаю, что с каким-то развитием дальнейшей карьеры того же Андрея Филатова у Сергея Полукеева были отличные шансы когда-то в каком-то будущем, возможно, возглавить город Сургут.

Д.Щ.: К сожалению… к сожалению, этого не случится.

Т.С.: Но мы знаем, город все равно управляется. Мне очень импонировали слова главы о Полукеееве, когда он говорил на панихиде. В общем-то мы впервые за многие годы услышали какие-то неформальные дольные человеческие слова и вот эта фраза: «Мы все поскользнулись, узнав о смерти Сергея Полукеева». Она на самом деле легла и в мое ощущение, потому что я все эти дни под каким-то диким впечатлением, в тяжелом состоянии. Мне кажется, что мы будем, конечно, скорбеть по Полукееву, но в то же самое время мне кажется, что городская команда, надеюсь, не отвернет с тех идей, с тех проектов, которые Сергей Полукеев успел сгенерировать.

Д.Щ.: Еще раз мы выражаем соболезнования родным близким Сергея Михайловича. Ну что делать? Жизнь продолжается, мы будем надеяться, что все, что запустил он, получит свое воплощение и его подходы станут какой-то моделью для работы его последователя на должности и других его коллег в городской администрации.

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