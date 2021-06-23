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Можно ли получить бесплатную медпомощь в другом регионе? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Разбираемся, как не остаться без врачебной помощи во время отпуска

Можно ли получить бесплатную медпомощь в другом регионе? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com

Отпуск не для всех может обернуться удачно. Так, по статистике Всероссийского союза страховщиков, чаще всего россияне во время отдыха вдали от родного города могут заболеть кишечными инфекциями (о них, кстати, мы рассказывали ранее), получить перелом, столкнуться с обострением аллергии и других хронических заболеваний. Естественно, решать проблему приходится на месте, но возникает закономерный вопрос – вправе ли человек обратиться за бесплатной медпомощью в другом городе или регионе? Разбор в этом материале.

Нужно ли брать полис в поездку?

Представители фонда ОМС поясняют, что каждый гражданин РФ имеет право получить медицинскую помощь в любом уголке нашей необъятной. Однако стоит брать сертификат с собой в поездку: если случится беда, полис поможет идентифицировать вас в системе ОМС.

фото: all-migration.com

Обратите внимание на то, что перед отпуском стоит уточнить у страховой компании, нужна ли замена документа (особенно если вы недавно поменяли фамилию или иные паспортные данные). При утере сертификата необходимо обратиться в страховую компанию или в МФЦ – на изготовление уйдет время, однако вы получите временное свидетельство.

Какой вид помощи могут оказать в другом регионе?

По полису ОМС или по документу, удостоверяющему личность, можно получить:

  • экстренную медицинскую помощь, когда речь идет о ситуациях при непосредственной угрозе жизни;
  • неотложную медицинскую помощь, то есть при внезапных острых состояниях (например, обострении хронических заболеваний), без явной угрозы жизни;
  • и плановую медицинскую помощь, которая включает проведение профилактических мероприятий, лечение заболеваний и состояний, не требующих неотложной и экстренной медпомощи. Сюда входит и высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), включенная в перечень видов ВМП, финансируемых за счет средств ОМС.

фото: pixabay.com

Отметим, что для экстренной помощи, когда существует угроза для жизни пациента, документов не потребуется. Однако при неотложной и плановой помощи врач в праве потребовать у человека полис и документ, удостоверяющий личность. Деньги за услуги, входящие в программу ОМС, платить не нужно.

Перечень услуг везде одинаков?

С одной стороны, у ОМС есть базовая медицинская программа. Однако это не означает, что регионы не могут вводить свои правила, которые могут расширять и дополнять базовый перечень услуг.

фото: pixabay.com

«Будьте готовы к тому, что, выехав в другую местность, некоторые привычные услуги вы получить не сможете. В «домашних» регионах, то есть там, где вы живете и где оформляли свой полис ОМС, вы вправе получать медицинские услуги в объеме территориальной программы ОМС. Такой объем медицинской помощи может быть несколько большим, чем в базовой программе ОМС. Например, в столице территориальная программа ОМС шире. Но меньшего объема, чем включает в себя базовая программа ОМС, территориальные программы точно не будут. Базовая программа – это тот гарантированный минимум, который должны получать все граждане РФ, застрахованные по ОМС, находящиеся за пределами «домашнего» региона», – отмечает Сергей Шкитин, эксперт Всероссийского союза страховщиков.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 207, комментариев: 0
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