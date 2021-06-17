Ученики гимназии «Лаборатория Салахова» требуют пересмотреть решение о ликвидации гуманитарного направления и позволить им получить аттестат о полном среднем образовании

В редакцию siapress.ru поступило письмо от девятиклассников гимназии Салахова, которые требуют отменить намеченные в учреждении преобразования. Речь идет о закрытии гуманитарного класса и последующем расформировании гимназистов в самые обычные школы. Например, родителям уже поступают предложением перевести детей в… профессиональный колледж, где готовят слесарей, плотников, поваров.

Мы публикуем эмоциональный призыв сургутских детей о помощи без сокращений.





Директору МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»

Т. В. Кисель

от гимназистов 9Г (гуманитарного) класса





Обращение по поводу ликвидации гуманитарного класса Уважаемая Татьяна Викторовна!

Смертельный удар по гимназии

Поступая в восьмой класс нашей замечательной гимназии два года назад, мы, выбирая из предложенных нам трёх профильных направлений обучения – гуманитарного, физико-математического и химико-биологического, остановились на первом. Большинство из нас так или иначе решили связать свою жизнь, свою будущую профессию именно с гуманитарными науками, то есть с науками, изучающими человека и человечество – его прошлое, настоящее и будущее. Все мы, осознавая, что до окончания обучения в нашей родной гимназии и начала взрослой жизни осталось всего четыре года, были преисполнены самых лучших и благих надежд и настроены работать дальше – работать на результат, учиться, учиться и ещё раз учиться, как это у нас, гимназистов-салаховцев, принято. Разумеется, никто из нас и подумать тогда не мог, что уже на следующий учебный год нам объявят, что гуманитарный класс закрывается. Видимо, гимназия больше не видит перспективности этого направления и поэтому наносит по нему решающий удар, притом делая это не постепенно, просто прекратив на него набор, а моментально – закрыв класс, когда его ученикам до окончания гимназии остаётся всего два года. А ведь чуть больше века назад гимназии давали не просто элитарное, но и преимущественно гуманитарное образование. Помимо усиленного курса математики здесь изучали два древних языка – латинский и древнегреческий, два языка современных – немецкий и французский, а также церковнославянский язык, литературу, русскую словесность, историю, риторику и многие другие дисциплины. Древние языки невероятно развивали мышление и память гимназистов, на уроках риторики и словесности их учили правильно излагать свои мысли, по крайней мере на двух иностранных языках выпускник классической гимназии мог говорить практически свободно. Для гимназистов привычным делом было толковать философские сочинения Цицерона, произведения Овидия, Вергилия, Горация, которые, конечно, читались ими в оригинале. Философ Алексей Лосев, закончивший с золотой медалью Новочеркасскую классическую гимназию, например, вспоминал позже, как на экзамене переводил текст с одного диалекта древнегреческого на другой. Именно гимназия давала классическое гуманитарное образование – образование сильное, образование, воспитывающее личность, homo cogitans, то есть человека мыслящего, а не homo consumens – человека потребляющего. Достаточно просто посмотреть на типичные для гимназистов того времени темы для сочинений, учтя, что интернета тогда не было: «Слово как источник счастья», «Почему жизнь сравнивают с путешествием?», «Родина и чужая сторона», «О скоротечности жизни», «Какие предметы составляют богатство России и почему?», «О высоком достоинстве человеческого слова и письма», «О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве», «О проявлении нравственного начала в истории», «На чём основывается духовная связь между предками и потомством?». Первостепенной задачей гимназического образования тогда было научить человека мыслить, разбираться в смысле происходящего в мире, жить во имя высшей идеи, сформировать сильную, самостоятельную, полноценную личность, человека мыслящего. Ведь, по словам В. И. Вернадского, «Мыслящий и работающий человек есть мера всего. Он есть огромное планетное явление». А человек мыслящий невозможен вне гуманитарного знания, ибо только гуманитарные науки развивают человека не просто как существо, понимающее, что оно делает, не просто как существо, умеющее считать, вычислять и программировать, строить и производить, но как существо, созидающее во благо высшей идеи, существо, имеющее понятие о прекрасном, существо, горящее идеями справедливости и гуманизма. Гимназия неотделима от классического гуманитарного образования. Гимназия без приоритета на изучение гуманитарных наук (или по крайней мере без гуманитарного профиля) немыслима. Это будет уже не гимназия, а средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов или, быть может, лицей. Нанося удар по гуманитарному образованию, мы наносим удар по основам гимназического образования как такового, мы наносим смертельный удар по нашей гимназии.

Мы развиваемся настолько стремительно, что некогда задумываться о высоких понятиях

Мы думаем, Вы согласитесь, что и теперь целью образования должно быть не просто «напихивание» знаниями и не просто зубрёжка, но формирование мыслящей, всесторонне развитой личности, сиречь воспитание человека, его духовное, нравственное развитие. Это особенно актуально в наш XXI век, когда нравственность и необходимость духовного развития как никогда поставлены под сомнение. Это означает, что настоящее образование неотделимо от нравственного воспитания, несмотря ни на какой научный прогресс и ни на какое развитие технологий, ибо человечество непрерывно накапливает и совершенствует знания, но нравственные принципы, им же выработанные и им же на примере многих поколений проверенные, не подлежат пересмотру. Не зря великий русский учёный Д. И. Менделеев писал: «Знание без воспитания – это меч в руках сумасшедшего», ведь знание – это, действительно, сила. Больше того, знание – это оружие. И от того, в чьих руках оно окажется, зависят судьбы стран и народов, судьбы всего человечества. Нравственность должна быть для человека, как существа духовного, мерилом всего. Вообще само понятие нравственности ведь присуще только человеку, а значит никто, кроме одного лишь человека, носителем нравственности быть не может. Многие полагают, что гуманитарное знание больше не может иметь сколько-нибудь обоснованного приоритета для человека, якобы в век научно-технического прогресса «есть вещи поважнее». Человечество, изобретая и открывая всё новое и новое, идёт по пути цифровизации всего и вся. Мы живём в такое время, когда с каждым годом меняется востребованность той или иной профессии, «виновником» чего выступает всё тот же прогресс. Уже в ближайшее будущее физический труд возьмут на себя машины. Всевозможные вычисления, расчёты, построения чертежей, отчёты, планирования – всё это с лёгкостью и точностью будет выполняться компьютерами, роботами. Но машины никогда не смогут взять на себя работу, связанную с гуманитарным знанием (разве что переводчика, но совершенно понятно, что живой переводчик всегда гораздо лучше переводчика машинного, ибо человек-переводчик чувствует, что он переводит и понимает, что он переводит, в отличие от переводчика-робота – недаром в политике и бизнесе живые специалисты по переводу остаются и будут оставаться гораздо востребованнее машин). Никогда машины не смогут писать романы и сочинять стихотворения. Никогда машины не смогут писать такие великолепные полотна, какие пишут художники, ибо такие полотна не будут наполнены чувствами, внутренним миром художника, глубоким смыслом. Никогда роботы не будут сочинять такие музыкальные шедевры, какие может сочинить человек. У робота нет и не может быть вдохновения, чувств. Он не может проявлять жалость, сострадание, милосердие, любовь, добросердечность. Никогда машины не заменят специалистов в области права – это было бы настоящим безумием. Роботы бы оценивали всякое действие в строжайшем соответствии с каждой буквой закона, не вникая в подробности и в частные случаи, порой в простейший здравый смысл, совершая при этом непростительные и неисправимые ошибки. Никогда машины не будут заниматься антропологией, историей, философией, социологией, психологией, литературой, политологией – для всего этого нужно развитое человеческое гуманитарное аналитическое мышление. В наше время именно образование человека будет играть важнейшую роль в его дальнейшей жизни, поэтому разрушение любой составляющей образования само по себе есть чистейшее безумие. Мы развиваемся настолько стремительно, что совсем уж, казалось бы, некогда задумываться о каких-то высоких понятиях и искать смысл в происходящем на планете. Зачем покупать книги, когда можно скачать абсолютно любую в электронном виде? Так простой клик заменил шелест страниц, хруст переплёта и запах свежеотпечатанной книжки. Зачем изучать родную историю, если любую дату можно найти в интернете за считанные секунды? Зачем теперь вообще читать Толстого, Достоевского, Лескова, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, разве как не для получения положительной оценки по литературе в школе? Да даже если и для оценки, не проще ли прочитать краткое содержание и характеристику главных героев по отдельности – и то, и другое с лёгкостью ищется всё в том же интернете. А многие и вовсе сейчас не читают – и это серьёзная катастрофа, на устранение последствий которой общество должно затратить гигантские ресурсы и развивать гуманитарное образование, а не рушить его. И уж тем более никому теперь нет дела до того, чтобы изучать классическую философию, толковать сочинения Цицерона или разбирать диалоги Платона. Мы движемся в антигуманитарном, а значит, в античеловечном направлении. Мы движемся в неправильном направлении. Невозможно отрицать прогресс и его необходимость, но невозможно и забывать гуманитарное знание, то есть знание о человеке, которое фактически и создало человечество, каким мы его знаем. Прогресс неотделим от нравственного развития, а значит и от совершенствования гуманитарного знания. Нельзя здесь не вспомнить слова великого русского писателя Л. Н. Толстого: «В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над природой, – не только не благо, но несомненное и очевидное зло». Именно гуманитарное образование есть по существу своему образование нравственное, образование, которое делает человека Человеком, образование, которое развивает в человеке человечность.

Нравственности не может научить ни математика, ни физика, ни биология, ни химия, ни прочие точные и естественные науки

Нравственность развивают в человеке только науки гуманитарные – литература, философия, история, обществоведение. Общество, пренебрежительно относящееся к гуманитарному знанию, обречено на падение нравов. А безнравственное общество, в свою очередь, обречено на погибель. А не воспитывает ли человека искусство? Ведь именно искусство формирует вкус человека, его эстетические представления и предпочтения, способность ценить прекрасное. Воистину несчастен человек, не знающий прекрасного, но умеющий только считать, и решать одну за другой арифметические задачки. Представьте лишь на миг, что в человеческом обществе никогда не было понятие о гуманитарном знании (как бы абсурдно это ни звучало). Просто представьте себе мир, в котором нет стихотворений Пушкина, Лермонтова, Есенина, романов Достоевского, Тургенева, Толстого, полотен Айвазовского, Репина, Куинджи, музыки Чайковского, Глинки, Свиридова. Мир, в котором никто и никогда не задумывался о смысле жизни, о том, что есть хорошо и что есть плохо, о том, что есть такое человеческая жизнь, о том, что такое гуманитарное право и о том, что есть такое гуманизм. В обществе, в истории которого не было места гуманитарному знанию, живёт в непонимании, ведь люди, не обременённые необходимостью изучения иностранных языков, не понимают друг друга и, не имея понятия о праве, но исходя лишь из простого математического расчёта, живут в постоянной вражде, истребляя друг друга. Люди в таком обществе серы и мрачны – в голове у них нет ничего высокого – только цифры, бесконечные строки программ и раздумья по поводу решения физических задач. В таком обществе был бы невозможен прогресс – люди, не заботящиеся о праве и изучении своей истории, постоянно бы наступали на одни и те же грабли, да так бы, наверное, и вымерли. В таком обществе люди никогда не возводили величественных дворцов, не признавались в любви стихами, не читали под звук дождя книжки, не спорили о смысле своего существования и проявлении нравственного начала в истории, не искали лучший политический строй, не задумывались о равенстве всех людей, не пытались жить во имя высшей идеи, не рассуждали о категорическом императиве – даже не столько потому, что, не зная простейших правил риторики и не изучая литературу и философию, они не могли грамотно сформулировать свои мысли в столь серьёзном вопросе, но потому лишь только, что И. Кант никогда не выводил категорического императива, а понятие нравственности люди вообще не обсуждали. В таком мире не может быть такого понятия, как шедевр. Люди в таком мире мало бы отличались от роботов. В таком мире математики и физики в своём безумии воплощали бы самые ужасные фантастические сюжеты. Никто бы не задумывался об идее всеобщего разоружения, гонясь за новыми изобретениями и технологиями, и необходимости мира во всём мире, направленного на созидание во благо счастья человечества. Не зря Н. К. Рерих говорил: «Не удивительно ли, что по-русски слово мир единозвучно и для мирности и для вселенной? Единозвучны эти понятия не по бедности языка. Язык богатый. Единосущны они по существу. Вселенная и мирное творчество – нераздельны». А мог ли так развиться без гуманитарного знания наш великий и могучий русский язык? Кто знает, однако совершенно очевидно, что без гуманитарного знания мы бы никогда не задумывались о его красоте и богатстве.

Человеческие жизни просто измеряются числами

Человек, не изучавший самого себя и своё же общество, в конце концов бы истребил сам себя. Люди, не знающие, что такое политика и не имеющие понятия о теории государства, никогда бы государства не создали, да они бы и не видели в том вовсе никакой необходимости, не имея понятия о культуре и не выходя из фазы дикости. Но такого мира, ко всеобщему счастью, быть не может. В мире, в котором нет понятия о праве, нет закона, в таком мире человеческие жизни измеряются просто числами. Общество, не имеющее понятие о гуманитарном знании, не знает понятия морали – всякое деяние в нём оценивается из практического расчёта, посредством холодных цифр и фактов. Такое общество не может существовать, ибо оно безнравственно и дико. Совершенно очевидно, что без гуманитарных наук невозможно понятие культуры. Культура вообще и есть воплощение всего гуманитарного знания, собранного воедино. И культуру необходимо нести людям, что и делает гуманитарное образование, необходимо сеять зерно культуры прямо в самое сердце, ведь, по выражению Ж. Дюамеля, «если культуры нет у людей в сердцах, то нигде больше её быть не может». Итак, гуманитарное знание создало человечество и человека, каким мы его знаем, и нам ли теперь сомневаться в его необходимости? Поэтому разрушая гуманитарное образование, человек рубит сук, на котором он сидит. Основа всякой человечности – мысль и нравственность. Лучше всего об этом написал Анвари:

Для человека мысль – венец всего живого,

А чистота души есть бытия основа.

По этим признакам находим человека:

Всех тварей на земле превыше он от века.

А если он живёт, не мысля и не веря,

То человек не отличается от зверя.

Нанося удар по гуманитарному образованию, мы наносим удар по духовности, по культуре и вообще по человечности. Обратимся к творчеству великого русского интеллигента, филолога, проповедника нравственности, которого недаром называют «совестью нации», Дмитрию Сергеевичу Лихачёву. Он провозгласил: «Человек должен быть интеллигентен!» При этом он призывал не смешивать интеллигентность с образованностью, выделяя прежде всего воспитанность. Д. С. Лихачёв призывал к общей интеллигентности человека и к необходимости стремления к нравственным вершинам. Лихачёв пишет: «Социальный долг человека – быть интеллигентным», причём вне зависимости от профессии, социального положения, окружающей среды. Тем более долгом гимназиста является быть интеллигентным человеком. Человек должен быть здоров не только физически, но и нравственно. Нравственно здоровый человек есть основа нравственно здорового общества. А интеллигентность равна нравственному здоровью человека. Интеллигентность не может существовать вне гуманитарного знания по определению.

Возможна ли интеллигентность вне этики, культуры общения, начитанности, хорошего вкуса?

Без знания литературы и истории, хотя бы самого малого, человек вообще не может считаться просто образованным и поэтому, разумеется, необходимо, чтобы гуманитарное образование получало должное развитие в обществе, стремящемуся к нравственному здоровью. Нанося удар по гуманитарному образованию, мы наносим удар по нравственному здоровью нашего общества, а значит, и по самому обществу. Составною частью необходимого нравственного воспитания является развитие в гимназистах духа патриотизма и гражданственности.

Возможно ли построение гражданского общества без гуманитарного знания?

Ответ очевиден. Как заявлял наш президент, Владимир Владимирович Путин, патриотизм – это национальная идея России. Президент недавно поручил заняться патриотическим воспитанием в российских школах, подчеркнув, что оно должно быть направлено на развитие «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества», что действительно необходимо в условиях современной информационной войны. Нам необходимо продвигать свои, российские национальные ценности, в противовес гнилым западным, стремительно порабощающим весь мир. Общество, уверенное в своих ценностях, непобедимо; общество, теряющее эту уверенность, обречено. Уроки, которыми так богата наша история, необходимо наконец прочно усвоить – слишком дорого мы каждый раз платим за их незнание. Возможно ли формирование духа патриотизма и чувства гражданственности, беззаветной преданности своему Отечеству и народу в школах, где сокращают количество уроков истории, обществознания, русского языка и литературы (в том числе и отечественной)? Конечно, невозможно. Именно в рамках гуманитарных наук развивается понятие Родины, любви к своему Отечеству, его истории, культуре, понятие государственности, верности, честности. Ни математика, ни физика, ни химия, ни биология чувство патриотизма и гражданственности не воспитывают – у них просто другие задачи.

Отделяемся и закрываемся от всего мира

А ведь сокращается количество уроков и по другим учебным дисциплинам, в частности, по иностранным языкам. Казалось бы, само наименование «гимназия» a priori должно предполагать изучение второго, а то и третьего иностранного языка. В странах Европейского союза, например, обязательное изучение как минимум двух иностранных языков во многих средних школах уже стало нормой. Оно и понятно: мир развивается и контакты между странами только возрастают. Люди разных гражданств активно сотрудничают друг с другом. Многие престижные компании при приёме на работу требуют знание уже не одного, а нескольких иностранных языков. В целом, многоязычие развивается и в России. Так, в сентябре 2019 года Министерство Просвещения России опубликовало письмо «Об изучении учебного предмета “Второй иностранный язык”», после которого школы массово начали включать в программы изучение второго иностранного языка, в основном немецкого или французского, но также китайского, испанского, итальянского и других. Без многоязычия в XXI веке нет и не может быть образованного человека, а значит и образованного общества. И для России это актуально так же, как и для других стран. Многоязычие и будущее неразделимы, и это понимают во всех ведущих учебных заведениях. У нас же в гимназии на изучение иностранных языков, а особенно второго уделяется крайне мало времени, некоторые классы его вообще теперь не изучают, да к тому же гуманитарное направление хотят закрыть… Учебная программа по многим предметам упрощается, иногда до уровня простой среднеобразовательной школы.

Преступление перед народом и его историей

Возвращаясь к теме развития патриотического воспитания в средних учебных заведениях, необходимо отметить, что гимназия в той или иной мере позиционирует себя как элитное учебное заведение, так называемый «питомник элиты», куда могут поступить все способные дети, и выпускники которой обычно очень успешно поступают в высшие учебные заведения, в том числе и в ведущие, чем наша гимназия себя особенно зарекомендовала. Гимназия «Лаборатория Салахова» имеет славу учебного заведения, использующего передовые методы обучения, учебного заведения, 100% выпускников которого поступают в вузы по тому направлению, по которому обучались. К тому же гимназия вошла в топ-300 лучших школ России и в топ-100 по конкурентоспособности своих выпускников (81 место по сообщению СИТВ на начало 2018-2019 учебного года). Итак, выпускники гимназии поступают в лучшие учебные заведения страны, фактически участвуют в формировании её интеллектуальной элиты. Поэтому патриотизм и гражданственность для гимназистов особенно важны. А, как уже было сказано, именно гуманитарные науки в первую очередь воспитывают патриотизм и гражданственность в человеке. Поэтому, нанося удар по гуманитарному образованию, мы наносим удар по России и российской нации. Гуманитарное образование необходимо обществу, и особенно современному российскому обществу. Если мы будем уничтожать гуманитарное образование, то в конце концов окажемся в мире, где никто ничего не знает, но каждый имеет своё собственное мнение по любому вопросу. Сокращение количества учебных часов уроков истории приводит к тому, что ученики не знают исторической правды и не могут разобраться в потоке лжи, которая наводняет современное мультимедийное пространство, а порою активно впитывают разного рода враждебную пропаганду, de facto становясь внутренними врагами своего же Отечества, то есть они плюют в свою же мать и ставят себе целью её оболгать и, в конечном счёте, уничтожить – и сокращение преподавания отечественной истории и зачастую отсутствие или недостаточность патриотического воспитания в процессе обучения играют здесь не последнюю роль. Сокращение учебных часов уроков иностранного языка играет не последнюю роль в том, что к окончанию школы ученики порой не знают простейших грамматических структур изучаемого языка. Сокращение преподавания литературы приводит к тому, что зачастую выпускники школ не могут чётко и ясно излагать свои мысли, лишены способности анализировать и даже не знают многие крупнейшие произведения классиков литературы, а многие из них знают лишь по названию. Сокращение преподавания русского языка приводит к тому, что некоторые ученики не могут грамотно связать и двух слов. Отдельные уроки экономики, политологии, права, краеведения часто либо вообще отсутствуют, либо преподаются в очень малом объёме. И тенденции к сокращению гуманитарного образования в целом наблюдаются повсеместно. Наша гимназия должна остаться гимназией, а не превратиться в лицей или в среднюю общеобразовательную школу с углублённым изучением отдельных предметов, и, конечно, не должна двигаться в этом губительном направлении. Мы должны не сокращать, а развивать гуманитарное образование, не рушить, но созидать. Сокращение преподавания гуманитарных предметов есть преступление перед историей и перед нашим народом, и мы должны противостоять подобным тенденциям, сделать всё, чтобы сохранить и развить гуманитарное образование. Разрушение гуманитарного образование есть преступление перед человечеством, ибо разрушение гуманитарного образования есть разрушение знания о человеке, разрушение человеческой культуры. Нам пора остановиться и одуматься. Без гуманитарных наук невозможно знание Правды и постижение Истины, без гуманитарного знания жизнь скучна и однообразна. Без гуманитарного знания жизнь бессмысленна (согласитесь, наивно было бы полагать, что человек создан на Земле для того, чтобы что-то считать, вычислять и программировать – явно здесь есть что-то более непостижимое, на порядок более высокое, имеющее какой-то основополагающий смысл). Гуманитарное образование как никогда должно стать актуальным в XXI веке.

Мы сами подливаем яд в свой же стакан

Умение отличать правду от лжи, вести диалог, находить компромиссы, сеять зёрна мира во всём мире, развитие идеи добра и справедливости, честности и порядочности, продвижение традиционных ценностей и стремление к неоспоримым нравственным вершинам, развитие человека как полноценной всесторонне развитой личности, homo cogitans, формирование целостного понимания общечеловеческих духовных ценностей, патриотизма и гражданственности, национальных приоритетов и высших человеческих качеств, способности к самостоятельному, аналитическому мышлению и самоорганизации, склонности к творческой, созидательной деятельности, воспитание чувства общественной и гражданской ответственности – всё это суть задачи именно гуманитарного образования. Без знания гуманитарных наук человек не может творить, созидать (не говорим производить, но говорим созидать). Мы должны понимать неоспоримую важность гуманитарных наук и относиться к ним подобающе. Гуманитарное знание, как уже было отмечено выше, сформировало человека и человеческую культуру – и нам ли теперь ставить под вопрос необходимость его развития? Академик Д. С. Лихачёв, к словам которого мы тоже уже обращались, отмечал: «Двадцать первый век должен быть веком гуманитарной культуры – либо мы все пропадём». А французский социолог, антрополог, этнолог, культуролог и философ Клод Леви-Стросс писал, что «либо XXI век будет веком гуманитарных наук, либо его не будет». Осмелимся мы спорить со всем этим? Именно гуманитарное знание поможет человечеству творить, созидать, жить, исходя из принципов, имеющих высшую и вечную ценность. Нанося удар по гуманитарному образованию, мы наносим удар по этим принципам, по нашему прошлому, настоящему и будущему, мы, таким образом, сами подливаем яд в свой же стакан, то есть наносим удар сами по себе.

Пока дышу, надеюсь

Татьяна Викторовна, мы обращаемся к Вам с просьбой пересмотреть принятое гимназическим руководством решение о ликвидации гуманитарного направления, как, на наш взгляд, ошибочное и губительное для гимназической системы в принципе, системы, заложенной с момента основания гимназии. Мы хотим доучиться здесь, в Салаховской гимназии, которая поистине стала для нас вторым домом, в котором мы познали радость дружбы, сплочённости, взаимовыручки, командной работы, в гимназии, в которой большинство из нас проучилось девять лет – бо́льшую часть своей жизни. Здесь мы встретили настоящих друзей, здесь нас обучали лучшие педагоги, равных которым действительно очень сложно найти. Мы искренне желаем, чтобы гимназия осталась гимназией. Нам осталось учиться всего два года – два самых ответственных, продуктивных, серьёзных учебных года, два года, отделяющих нас от взрослой жизни. Мы уверены, что гимназия в состоянии дать нам гуманитарное образование, и при этом образование действительно достойное. И ученики, и учителя, безусловно, поддержат идею сохранения гуманитарного профиля. Гимназия дорога для каждого из нас. Развитие гуманитарного образования необходимо для человечества и, в частности, для России. Мы хотим учиться и развиваться дальше именно в гуманитарном направлении – чтобы мыслить и творить, познавать и созидать, нести человечеству и своей великой Родине свет культуры и нравственности, развивать гуманитарное знание. Мы и теперь надеемся быть услышанными и понятыми, или, как говорили древние, dum spiro, spero – пока дышу, надеюсь. Преисполненные надежд на лучшее, с нетерпением ждём Вашего скорейшего ответа.

С уважением, Даниил Дорофеев, Антон Тарабанов, Данила Бойко, Роман Петров, Савелий Чепкасов, Семён Харисов и весь классный коллектив 9Г (гуманитарного) класса