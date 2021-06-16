Почему в Сургуте и Югре такие большие проблемы с местами для пляжного отдыха

Почти полное отсутствие официально разрешенных к купанию водоемов в одном из самых богатых на водные ресурсы регионов страны стало поводом для разбора на проекте «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским. Журналисты обсудили глупые и бессмысленные нормы, которые не позволяют признавать многочисленные реки и озера округа пригодными для отдыха и отсутствие у местных властей желания разбираться в этом вопросе и сделать хорошую систему природной рекреации для своих жителей.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, «О чем говорят» продолжаем. Тарас Самборский также здесь. В предыдущих эпизодах мы обсудили не реконструкцию Сургутского аэропорта и уличное искусство в Сургуте на примере того, как «Летучий театр» разрисовал скульптуры Вавакина возле Газпрома, и какую реакцию это вызвало и что по этому поводу можно сделать.

Сейчас поговорим про насущную актуальную тему — отдых. Многие из югорчан, кто не сможет выбраться ни на какое море в этом году, а это действительно многие, по разным причинам, могли бы искупаться в местных водоемах, так чтобы при этом не бояться подхватить сифилис или еще что-нибудь подобное. Но как выяснилось у нас в этом году всего три водоема по всей Югре соответствуют нормам того, что в них можно купаться. Они, по-моему, находятся где-то в Белоярском районе или в Березовском, Октябрьском и Нижневартовском районах. То есть где-то достаточно в отдалении от основных точек цивилизации, то есть как минимум в Сургуте в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и в Нефтеюганске таких водоемов нет даже близко, и для того, чтобы народу купаться, нужно лезть в воду на свой страх и риск с шансом что-нибудь подхватить, чтобы какой-нибудь гвоздь ржавый воткнулся в ногу или ты просто утонешь, потому что этот пляж никем не охраняется, никем не поддерживается, никакой инфраструктуры там нет.

Ну или сидеть просто смотреть в окошко, радоваться жизни такими способами, которые тебе доступны. Что мы можем сказать по этому поводу? Как нам вообще выходить из этой страшной ситуации, что купаться в Югре нельзя?

Тарас Самборский: Водоемы-то у нас есть, у нас умных чиновников нет, которые могли бы этот процесс организовать и действительно жить на воде, жить в регионе, в котором самое большое количество природных озер в стране, — для меня это непостижимо уму.

Почему нельзя решить эту проблему? Когда ты говоришь, что сифилис можно подхватить в водоеме, ну сифилис можно подхватить в другом месте. Вот уж точно я меньше всего буду думать о том, что в меня…

Д.Щ.: Я, конечно, шутил, но ладно.

Т.С.: …что в меня запрыгнут всякие страшные сифилистические бактерии, если я окунусь в какой-то речонке. Ничего, мы прожили всю жизнь в Сургуте и в Бардаковке купались, на Теплом канале, и в Оби. И ничего, как-то сифилис меня, к счастью, миновал.

Когда наши чиновники утверждают в презентации своего пресс-релиза, что на всю Югру только три купабельных водоема, что 80 процентов всех заболеваний передаются через воду, я, честно говоря, удивлен. Потому что, а что мы тогда маски носим полтора года? То есть если через воду все болезни, то давайте будем хотя бы дышать воздухом, правда?

Поэтому, когда чиновники что-то говорят, не надо этому верить. Как правило, чиновники говорят какую-то глупость очередную.

По поводу водоемов: здесь я бы разделил способы решения проблемы на две составляющие: первое — это работа власти, муниципальных властей или региональной власти, которая бы это координировала по обеспечению безопасности на зонах отдыха и действительно по более толковому определению того, что является местом активного природного отдыха людей. А второе — это работа частного бизнеса, которую власти должны всецело поощрять.

Д.Щ.: Да, к тому, что ты говоришь: в Сургуте вот-вот должен открыться первый частный пляж настоящий. Он будет находится там, где храм Преображения Господня, там карьер. Возле жилого комплекса «Возрождение», там где-то есть карьер, я уж не знаю, можно ли будет там купаться, потому что по-прежнему в Сургуте нет водоемов. Поэтому не знаю, как они будут выходить из этой ситуации.

Т.С.: Ты знаешь, какая вода в карьере? Тебе известно?

Д.Щ.: Нет.

Т.С.: Карьер наполняется чистой родниковой водой, профильтрованной природным способом. То есть из карьера воду, которая отстоялась в банке, можешь просто взять и пить. Спроси любого рыбака сургутского, югорского: они уху из чего вообще варят? Они с собой бутилированную воду тащат в лодках? Они черпают ее из рек, из ближайшего болота, прокипятили — и готовое дело.

Давай то, что у нас какая-то вода страшная наполненная мондавошками, мы это в сторону уберем. Потому что ну да, наверное, у нас вода с какими-то примесями. Мы говорим о том, что у нас есть прекрасные водоемы природного происхождения, ледниковые еще, которые можно превращать в зоны активного времяпрепровождения.

Кстати говоря, мы опять должны упереться в проблему наших нефтяных компаний, которые огородили колючей проволокой все, что только можно, и на самом деле речь-то можно вести сейчас лишь о каких-то городских зонах. И уже на озеро Рица даже, по-моему, не съездишь, которое превратилась в какую-то зловонную лужу, я помню, что наш выпускной был там проведен, когда мы школу закончили, мы там всем выпуском провели две или три ночи, купались и загорали.

Так что должны делать чиновники? Чиновники должны понять и принять необходимость максимального поощрения активной жизни людей на природе. Вот все, что заставляет людей выйти из квартир, из домов, выйти из бытового пьянства на улицу (я здесь не про митинги и шествия), в природу, — власть должна поощрять. Соответственно она должна для этого создавать какие-то условия. В каждом нашем населенном пункте так или иначе сформировались естественным образом или неестественным, какие-то ареалы для активити.

Ну, Сургут — это традиционно это парк «За Саймой», «Кедровый Лог» — и тот, и другой, кстати говоря, имеют водоемы. Потенциально в Сургуте это пойма реки Бардаковка, которую все-таки не до конца еще сургутские чиновники усрали вот этим адским строительством адского беспощадного мерзопакостного говна, и я видел бы одним из важнейших проектов муниципальной власти реновацию поймы реки Бардаковка. Я бы вычистил это все, я бы убрал оттуда всю застройку, эти все гаражи, шиномонтажки — все что можно вычистить, убрал бы. Вот это русло Бардаковки, которая еще с «Кедрового Лога» идет, и там бы это все вычистил. Она же неглубокая — в зимний период проходятся грейдеры, вычищают, делается рекультивация. Это любой эколог распишет на 20 страницах, как это все делается. И сделал бы из этого городскую пляжную поймовую рекреационную зону с песочным пляжем, с террасами. Я бы сделал так как это

делается во всем мире уже, это не стоит баснословных денег, там бы были и места для купания, места для шашлыков. Так делается во всем мире. Может это сделать, организовать, продумать городская власть? Вполне, если в ее недрах существуют чиновники с наличием в голове какого-то ума. Можно при организации этого проекта отдать большинство потребительских услуг частным операторам? Конечно, можно и нужно.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И тот пример, который ты привел, — он, слава богу, является первой ласточкой в Сургуте. Так отдайте. Пускай люди берут деньги за вход на этот пляж. Как опять-таки во всем мире.

Д.Щ.: Там входа не будет, точнее в том кейсе, который сейчас.

Т.С.: Там будут услуги значит.

Д.Щ.: Да, там будут услуги.

Т.С.: Есть разные формы: ты можешь зарабатывать на дополнительных услугах, на напитках, на еде, на выдаче зонтиков и полотенец, и это будет твой заработок. Можно брать деньги за вход — и ты покупаешь как бы время. Это все технологии, я не понимаю, почему их нельзя взять и изучить. Это займет два-три рабочих дня у любого чиновника и он узнает, как это делается в мире, в Европе, в некоторых городах Российской Федерации. И тогда Сургут, если мы говорим про Сургут, мог бы стать вполне себе симпатичным местечком для уличного отдыха.

Еще раз — пойма реки Бардаковка вся, надо делать огромный большой проект, с которым любой мэр войдет в историю города Сургута. Рокецкий и Сидоров вошли в историю города Сургута как мэры, которые объединили город из ведомственных поселков в цельный градостроительный городской объект. Так вот вполне нынешняя администрация — Андрей Филатов мог бы войти в историю как человек, который сделал такую мощнейшую рекреационную зону, как Собянин вошел в историю своим городским садом в Тюмени, как Якушев вошел в историю со своей набережной и ну так далее. Это все такие вещи, которые делаются на самом деле делаются на десятилетия вперед.

Вторая рекреационная городская зона — это все что касается трех рукавов реки Сайма, все, что касается парка «За Саймой».

Вероятно какие-то могут быть подобные участки на побережье Оби, в тех местах, где не сильное течение, где песчаные отмели. И плюс несколько подобных объектов могут быть созданы в Сургутском районе. Белый Яр — чем не рекреационная зона, прекрасное место. Какие-то озера восстановить, то же озеро Рица, еще подобные озера. Все это можно сделать, в этом нет ничего страшного.

Есть третье направление, по которому идут многие города, где мало воды, — они строят городские открытые бассейны. Я сейчас услышу, конечно, вой критиков: «Как?! Ради двух месяцев в году?» Во-первых, это не для двух месяцев в году. При определенной работе такие открытые водоемы могут вполне себе работать с мая месяца по поздний сентябрь. Дело ведь не только в том, что кто-то хочет купаться: кто-то хочет рядом сидеть, загорать, лежать в шезлонге под последними лучами солнца, пить свой кофе и радоваться жизни. Вот это все можно вполне вписывать в какие-то городские проекты по реновации наших территорий.

Придумываем реновацию проспекта Ленина — давайте придумаем в начале проспекта Ленина возле университета одну такую зону. Придумываем реновацию поймы реки Бардаковка — давайте там придумаем несколько таких зон. Проект очень интересный, но он требует неравнодушного, умного подхода чиновников, а с этим у нас, конечно, большая проблема. У нас остроумных чиновников не осталось, а власти не могут рождать такие идеи.

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