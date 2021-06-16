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​Хорошие водоемы для купания и отдыха у нас есть, у нас умных чиновников не хватает

Почему в Сургуте и Югре такие большие проблемы с местами для пляжного отдыха

​Хорошие водоемы для купания и отдыха у нас есть, у нас умных чиновников не хватает
Фото siapress.ru

Почти полное отсутствие официально разрешенных к купанию водоемов в одном из самых богатых на водные ресурсы регионов страны стало поводом для разбора на проекте «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским. Журналисты обсудили глупые и бессмысленные нормы, которые не позволяют признавать многочисленные реки и озера округа пригодными для отдыха и отсутствие у местных властей желания разбираться в этом вопросе и сделать хорошую систему природной рекреации для своих жителей.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, «О чем говорят» продолжаем. Тарас Самборский также здесь. В предыдущих эпизодах мы обсудили не реконструкцию Сургутского аэропорта и уличное искусство в Сургуте на примере того, как «Летучий театр» разрисовал скульптуры Вавакина возле Газпрома, и какую реакцию это вызвало и что по этому поводу можно сделать.

Сейчас поговорим про насущную актуальную тему — отдых. Многие из югорчан, кто не сможет выбраться ни на какое море в этом году, а это действительно многие, по разным причинам, могли бы искупаться в местных водоемах, так чтобы при этом не бояться подхватить сифилис или еще что-нибудь подобное. Но как выяснилось у нас в этом году всего три водоема по всей Югре соответствуют нормам того, что в них можно купаться. Они, по-моему, находятся где-то в Белоярском районе или в Березовском, Октябрьском и Нижневартовском районах. То есть где-то достаточно в отдалении от основных точек цивилизации, то есть как минимум в Сургуте в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и в Нефтеюганске таких водоемов нет даже близко, и для того, чтобы народу купаться, нужно лезть в воду на свой страх и риск с шансом что-нибудь подхватить, чтобы какой-нибудь гвоздь ржавый воткнулся в ногу или ты просто утонешь, потому что этот пляж никем не охраняется, никем не поддерживается, никакой инфраструктуры там нет.

Ну или сидеть просто смотреть в окошко, радоваться жизни такими способами, которые тебе доступны. Что мы можем сказать по этому поводу? Как нам вообще выходить из этой страшной ситуации, что купаться в Югре нельзя?

Тарас Самборский: Водоемы-то у нас есть, у нас умных чиновников нет, которые могли бы этот процесс организовать и действительно жить на воде, жить в регионе, в котором самое большое количество природных озер в стране, — для меня это непостижимо уму.

Почему нельзя решить эту проблему? Когда ты говоришь, что сифилис можно подхватить в водоеме, ну сифилис можно подхватить в другом месте. Вот уж точно я меньше всего буду думать о том, что в меня…

Д.Щ.: Я, конечно, шутил, но ладно.

Т.С.: …что в меня запрыгнут всякие страшные сифилистические бактерии, если я окунусь в какой-то речонке. Ничего, мы прожили всю жизнь в Сургуте и в Бардаковке купались, на Теплом канале, и в Оби. И ничего, как-то сифилис меня, к счастью, миновал.

Когда наши чиновники утверждают в презентации своего пресс-релиза, что на всю Югру только три купабельных водоема, что 80 процентов всех заболеваний передаются через воду, я, честно говоря, удивлен. Потому что, а что мы тогда маски носим полтора года? То есть если через воду все болезни, то давайте будем хотя бы дышать воздухом, правда?

Поэтому, когда чиновники что-то говорят, не надо этому верить. Как правило, чиновники говорят какую-то глупость очередную.

По поводу водоемов: здесь я бы разделил способы решения проблемы на две составляющие: первое — это работа власти, муниципальных властей или региональной власти, которая бы это координировала по обеспечению безопасности на зонах отдыха и действительно по более толковому определению того, что является местом активного природного отдыха людей. А второе — это работа частного бизнеса, которую власти должны всецело поощрять.

Д.Щ.: Да, к тому, что ты говоришь: в Сургуте вот-вот должен открыться первый частный пляж настоящий. Он будет находится там, где храм Преображения Господня, там карьер. Возле жилого комплекса «Возрождение», там где-то есть карьер, я уж не знаю, можно ли будет там купаться, потому что по-прежнему в Сургуте нет водоемов. Поэтому не знаю, как они будут выходить из этой ситуации.

Т.С.: Ты знаешь, какая вода в карьере? Тебе известно?

Д.Щ.: Нет.

Т.С.: Карьер наполняется чистой родниковой водой, профильтрованной природным способом. То есть из карьера воду, которая отстоялась в банке, можешь просто взять и пить. Спроси любого рыбака сургутского, югорского: они уху из чего вообще варят? Они с собой бутилированную воду тащат в лодках? Они черпают ее из рек, из ближайшего болота, прокипятили — и готовое дело.

Давай то, что у нас какая-то вода страшная наполненная мондавошками, мы это в сторону уберем. Потому что ну да, наверное, у нас вода с какими-то примесями. Мы говорим о том, что у нас есть прекрасные водоемы природного происхождения, ледниковые еще, которые можно превращать в зоны активного времяпрепровождения.

Кстати говоря, мы опять должны упереться в проблему наших нефтяных компаний, которые огородили колючей проволокой все, что только можно, и на самом деле речь-то можно вести сейчас лишь о каких-то городских зонах. И уже на озеро Рица даже, по-моему, не съездишь, которое превратилась в какую-то зловонную лужу, я помню, что наш выпускной был там проведен, когда мы школу закончили, мы там всем выпуском провели две или три ночи, купались и загорали.

Так что должны делать чиновники? Чиновники должны понять и принять необходимость максимального поощрения активной жизни людей на природе. Вот все, что заставляет людей выйти из квартир, из домов, выйти из бытового пьянства на улицу (я здесь не про митинги и шествия), в природу, — власть должна поощрять. Соответственно она должна для этого создавать какие-то условия. В каждом нашем населенном пункте так или иначе сформировались естественным образом или неестественным, какие-то ареалы для активити.

Ну, Сургут — это традиционно это парк «За Саймой», «Кедровый Лог» — и тот, и другой, кстати говоря, имеют водоемы. Потенциально в Сургуте это пойма реки Бардаковка, которую все-таки не до конца еще сургутские чиновники усрали вот этим адским строительством адского беспощадного мерзопакостного говна, и я видел бы одним из важнейших проектов муниципальной власти реновацию поймы реки Бардаковка. Я бы вычистил это все, я бы убрал оттуда всю застройку, эти все гаражи, шиномонтажки — все что можно вычистить, убрал бы. Вот это русло Бардаковки, которая еще с «Кедрового Лога» идет, и там бы это все вычистил. Она же неглубокая — в зимний период проходятся грейдеры, вычищают, делается рекультивация. Это любой эколог распишет на 20 страницах, как это все делается. И сделал бы из этого городскую пляжную поймовую рекреационную зону с песочным пляжем, с террасами. Я бы сделал так как это

делается во всем мире уже, это не стоит баснословных денег, там бы были и места для купания, места для шашлыков. Так делается во всем мире. Может это сделать, организовать, продумать городская власть? Вполне, если в ее недрах существуют чиновники с наличием в голове какого-то ума. Можно при организации этого проекта отдать большинство потребительских услуг частным операторам? Конечно, можно и нужно.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И тот пример, который ты привел, — он, слава богу, является первой ласточкой в Сургуте. Так отдайте. Пускай люди берут деньги за вход на этот пляж. Как опять-таки во всем мире.

Д.Щ.: Там входа не будет, точнее в том кейсе, который сейчас.

Т.С.: Там будут услуги значит.

Д.Щ.: Да, там будут услуги.

Т.С.: Есть разные формы: ты можешь зарабатывать на дополнительных услугах, на напитках, на еде, на выдаче зонтиков и полотенец, и это будет твой заработок. Можно брать деньги за вход — и ты покупаешь как бы время. Это все технологии, я не понимаю, почему их нельзя взять и изучить. Это займет два-три рабочих дня у любого чиновника и он узнает, как это делается в мире, в Европе, в некоторых городах Российской Федерации. И тогда Сургут, если мы говорим про Сургут, мог бы стать вполне себе симпатичным местечком для уличного отдыха.

Еще раз — пойма реки Бардаковка вся, надо делать огромный большой проект, с которым любой мэр войдет в историю города Сургута. Рокецкий и Сидоров вошли в историю города Сургута как мэры, которые объединили город из ведомственных поселков в цельный градостроительный городской объект. Так вот вполне нынешняя администрация — Андрей Филатов мог бы войти в историю как человек, который сделал такую мощнейшую рекреационную зону, как Собянин вошел в историю своим городским садом в Тюмени, как Якушев вошел в историю со своей набережной и ну так далее. Это все такие вещи, которые делаются на самом деле делаются на десятилетия вперед.

Вторая рекреационная городская зона — это все что касается трех рукавов реки Сайма, все, что касается парка «За Саймой».

Вероятно какие-то могут быть подобные участки на побережье Оби, в тех местах, где не сильное течение, где песчаные отмели. И плюс несколько подобных объектов могут быть созданы в Сургутском районе. Белый Яр — чем не рекреационная зона, прекрасное место. Какие-то озера восстановить, то же озеро Рица, еще подобные озера. Все это можно сделать, в этом нет ничего страшного.

Есть третье направление, по которому идут многие города, где мало воды, — они строят городские открытые бассейны. Я сейчас услышу, конечно, вой критиков: «Как?! Ради двух месяцев в году?» Во-первых, это не для двух месяцев в году. При определенной работе такие открытые водоемы могут вполне себе работать с мая месяца по поздний сентябрь. Дело ведь не только в том, что кто-то хочет купаться: кто-то хочет рядом сидеть, загорать, лежать в шезлонге под последними лучами солнца, пить свой кофе и радоваться жизни. Вот это все можно вполне вписывать в какие-то городские проекты по реновации наших территорий.

Придумываем реновацию проспекта Ленина — давайте придумаем в начале проспекта Ленина возле университета одну такую зону. Придумываем реновацию поймы реки Бардаковка — давайте там придумаем несколько таких зон. Проект очень интересный, но он требует неравнодушного, умного подхода чиновников, а с этим у нас, конечно, большая проблема. У нас остроумных чиновников не осталось, а власти не могут рождать такие идеи.

Д.Щ.: Ну что ж, мы выбрали все наше время для нашего сегодняшнего выпуска. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте СИА-ПРЕСС на siapress.ru. Присылайте свои материалы — будем публиковать. И до новых встреч через неделю, там снова увидимся и обсудим все самое важное.

Т.С.: Да, всем спасибо, друзья. Читайте наш телеграм-канал, инстаграм и все наши публикации на сайте.


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16 июня в 07:18, просмотров: 1197, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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16 июня в 09:52
А чем плохи митинги и шествия?

Ведь именно они прочищают мозги зажравшимся чиновникам, которые быстро тупеют, не встречая на своем пути сопротивления и начинают метать совершенно дебильные и антинародные указы. Митинги и шествия вплоть до требований зажравшихся чиновников в отставку. А в Югре и в Сургуте они реально зажрались. До такой степени что даже в естественных водоемах запрещают гражданам купаться. Это же уже реально дебилизм чистой воды. Скоро залезут гражданам в постель и будут указывать сколько раз гражданам можно заниматься сексом.

Однозначно пора отправлять всю эту чиновничью камарилью в отставку, включая нового мэра Сургута. А не причитать и не охать.
Alkonowa1ow
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17 июня в 10:53
Парадокс Сургута. Находясь в окружении водоёмов за пятьдесят лет город не только не решил проблему отдыха горожан на воде ( или у воды) в жаркие летние месяцы, но и окончательно расписался в своём бессилии. Проще говоря махнул на это дело рукой. Почему? Промышленное освоение в черте города при попустительстве органов водоохраны загрязнило все водоемы. Раз. Естественное русло протоки Бардаковка перекрыто искусственными сооружения. Два. Вся береговая линия застроена гаражами. Три. Хотя эта водная артерия имела возможность судовождения от рукавов Саймы до Кедрового Лога и далее до Белого Яра с выходом в Обь. Отсыпали на русле площадку под нефтебазу (1966 год), отсыпали в русле площадку по ГСК «Нефтяник» ( «Сургутнефтестрой» постарался). Построили в водоохранной зоне Кедрового ручья водозабор «Кедровый Лог» (1970), в начале 90-х годов вместо бывшего футбольного поля ( привет футбольному полю в экопарке) за станцией «Орбита» «Сургутгазпром» построил конюшню ( в зоне где длительное время жители приходила на отдых у воды, огородили и построили конюшню!). Я не говорю что все берега Оби на протяжении 15-20 км являлись местом складирования стройматериалов. Потом объездная дорога в пойме добила все остальное что осталось. Поэтому о пляжах на естественных водоёмах в черте города можно забыть навсегда. Искусственные водоемы, возникшие после гидронамыва в пойме Оби и та же Рица ( 25 км дороги Лянтор) пригодныдля дикого отдыха у воды и на воде ( водные скутеры и водные лыжи). ЭКОПАРК «За Саймой» тоже малопригоден для отдыха у воды. Тупик. А что Вы хотели? В водоохранной зоне в черте города произошло незаметно ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. Внесли в водоёмах в черте города не водится рыба, какова чиста этих водоёмов. Остаётся создание искусственного гидросооружения водоёма по проекту и дальнейшего обустройства для пляжного отдыха и отдыха на воде (лодочная станция с предоставлением проката различных лодок, скутеров и так далее) с вложением капитальных средств. Найдём в бюджете деньги на благое дело? Если найдём то МТА Клишин подрядятся на данный объект в черте города. Кстати идея не так фантастична. Даже в мегаполисах в той же Москве существует около десятков прудов и 8 из них Роспотребнадзор разрешает купание. Или та река Москва в черте города ( район Серебряного бора) Роспотребнадзор наверное уже сто лет разрешает купание. Или знаменитый бассейн «Москва» в Центре города был ( сейчас Храм Христа Спасителя) был излюбленным местом отдыха жителей столицы не только летом, но и зимой. Так что искусственный водоём в черте города это реально. Более того можно соединить его искусственным каналом с Обью и от лодочной станции выходить на речные прогулки в акваторию Оби. Это эскиз, а специалисты предложат более интересные решения. Готовы ли городские власти озаботится летним отдыхом жителей города у воды в цивилизованных условиях? Ответ нет.
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