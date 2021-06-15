Куда и как подать заявление, если в отношении вас совершили преступление

«Мы столкнулись с недобросовестным предпринимателем, который взял с нас деньги за предоставление услуги, а работу не выполнил. Нас уверяют, что подавать заявление надо по адресу его проживания. Правомерно ли это? Куда нужно подавать заявление о совершенном преступлении?», - спрашивает Игорь Ш.

Отвечает адвокат Сергей Шкодских:

Заявление о совершении преступления можно и нужно подавать ближайшему полицейскому. Есть два варианта:

1. Вы сообщаете любому полицейскому о готовящемся, длящемся или свершившемся преступлении.

2. Вы сообщаете в дежурную часть любого отдела полиции о готовящемся, длящемся или свершившемся преступлении.

Главное в этом общении, твёрдо настаивать на своём требовании, начинающемся со следующих слов: «Я желаю сообщить о преступлении, а именно… Прошу принять у меня данную информацию в устной или письменной форме». А заканчиваться общение с полицией следующей фразой: «Прошу Вас предоставить документ, уведомляющий меня о принятии моего сообщения».

Любые попытки полицейского сказать, что это не его дело, не его территория или еще что-либо, противоречат федеральному законодательству.

Согласно ч. 1 ст. 12 ФЗ № 3 от 07.02.2011 года «О полиции» на полицию возлагаются следующие обязанности: принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

Когда сотрудник полиции примет ваше заявление, он обязан передать его компетентному начальнику, и вот тогда этот компетентный начальник определит ответственного по работе с вашим заявлением.

В помощь компетентному начальнику МВД издали ПРИКАЗ от 29 августа 2014 г. N 736 об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествия, а также КоАП РФ и УПК РФ.

Свои вопросы адвокату вы можете прислать на электронную почту bogdevich@siapress.ru или оставить в комментариях.