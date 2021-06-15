Раскрашенные скульптуры Вавакина в Сургуте – не вандализм. Напротив, подобного должно быть больше

История с раскрашенными скульптурами архитектора Вавакина, которые в оригинале были белыми, но художники «Летучего театра» их преобразовали на свой вкус безо всякого согласования с властями – это нормальная ситуация. К такому выводу пришли авторы проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский. По их мнению, подобного уличного искусства в Сургуте должно быть как можно больше, это позволит городу быть ярче, живее и интереснее.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. Продолжаем «О чем говорят». В прошлом эпизоде мы поговорили про историю с аэропортом города Сургута, который будет реконструироваться на данный момент пока что примерно никогда. Хотя ему нужен этот процесс, так что посмотрите, о чем мы там говорили.

Сейчас немножко к культуре и искусству. Вот у нас была реставрирована скульптурная композиция в городе архитектора Вавакина. Там были белые скульптурки, и художники Летучего театра разукрасили их как-то на свое усмотрение, ни с кем не согласовывая, ни с кем не обсуждая. И мотивировали это тем, что если бы они не сделали это хорошо и красиво, то это бы сделали какие-нибудь левые вандалы, которые бы нарисовали всякую непонятную чушь баллончиком и все бы это закончилось просто новой чисткой этих самых скульптур, и непонятно, что там нужно было бы делать дальше.

Вопрос такой: это вандализм, который пытался вышибить вандализм, как клин клином? Является ли эта акция сама по себе вандализмом, которая была против вандализма? Или это у нас искусство уличное? Или как нам вообще все это воспринимать, как нам это обсуждать, как нам согласовывать такие вопросы? Потому что тема всколыхнула общественность, заинтересовала.

Тарас Самборский: Я категорически против называть произошедшее со скульптурами господина Вавакина вандализмом. Да, верно, надо согласовывать подобные акции, и формально, конечно, это причинение вреда чужому имуществу. Но я за то, чтобы искусство, в котором я не силен, я не разбираюсь в искусстве и отношусь к нему как вкусовщик: вот нравится и мне нравится, это личное ощущение, я в этом плане не высоколобый человек. Но городское искусство, уличное искусство, уличные скульптуры, малые архитектурные формы, уличная архитектура, уличное пространство — это то, что мне понятно все-таки, и я могу судить о каких-то вещах. Я считаю, что любое искусство призвано возбуждать умы. Другой функции у искусства не существует, правда же?

Искусство — это исключительно такая эмоциональная вещь. Летучий театр»добился главной задачи, которая перед любым произведением искусства стоит, — люди возбуждены, и они обсуждают, они заметили, увидели, начинают в этом искать помимо хороших и плохих сторон какие-то смыслы. Я сам очень долго рассматривал картинки с этими… я не знаю, это граффити нельзя называть… с этими раскрасками, да? Мне это понравилось, помимо того, что сейчас это такой модный стиль –– в такой технике что-то разрисовывать.

Думаю, что Летучий театр сделал правильно. Думаю, что власти Сургута, которые, я не знаю, побежали с ведром белой краски назад закрашивать это все — сделали тоже правильно. Если «Летучему театру» не прилетит какой-то штраф, то и здесь наши власти поступят правильно. Вообще, в принципе, раскрашивать нужно все, что только можно, потому что любая поверхность, которую могут созерцать жители, должна работать. Если говорить о Сургуте, то мы видим, как много у нас визуального мусора: это не только пресловутые рекламные конструкции старые или новые, которые устанавливают, но это и некрасивые несовременные фасады, это очень плохое оформление абсолютного большинства торговых или общественных зданий, это совершенно ничтожное количество памятников, скульптур, малых архитектурных форм на городских улицах.

Когда возникает чье-то желание разнообразить городской ландшафт и вот в это обилие мусора визуального всунуть что-то, что будоражит сознание, это надо поощрять и приветствовать.

Я бы на месте городской власти принял какую-то доктрину в рамках новых архитектурных регламентов, которые бы условно назвал «Город должен быть цветным». Кстати говоря, 30 лет назад еще во время администрации Леонида Юлиановича Рокецкого, позже поддержала администрация Александра Леонидовича Сидорова, многоэтажные дома в Сургуте пытались раскрашивать в разные цвета — правда, краска была дешевая, она со временем выцветала, и то, что было ярко-красным и ярко-зеленым, превращалось в цвет несвежего трупа, ну это другая история.

Позыв понятен, да? Я бы со специалистами… мне кажется, что Летучий театр в этом рубит, я бы распределил город на участки и выбрал бы все торцевые фасады, поверхности, какие-то подстанции, заборы, какие-то жути, которые можно раскрашивать. Какие-то заборчики поросячьи или кладбищенские, ради бога. И отдал бы это все на какой-то контролируемый откуп творческим людям, творческой молодежи — пускай это все делают, ради бога. Город заживет. Кому-то покажется, что это аляповато выглядит, но это будет лучше, чем достаточно неприглядное все на что мы в Сургуте смотрим.

Вот так вот сходу я тебя сейчас спрошу: на что тебе приятно в городе посмотреть? Сходу. Ну что? И ничего и ни на что. Поэтому город надо оживлять, конечно, тем более такие робкие хаотичные и не системные попытки администрация предпринимала: и те же АТПшки мы раскрашивали, и какие-то фасады на улице Дзержинского перед то ли Сбербанком, то ли бывшим «Аккобанком», как он сейчас называется? Целый торец девятиэтажки раскрашен, очень даже симпатично, сюжет не по мне, я больше за стилистику Летучего театра, вернее, за то, во что они превратили скульптуры Вавакина, за модернизм. Но неважно –– и березки можно тоже иногда нарисовать.

Поэтому здесь не надо бояться никаких экспериментов. Это не испортит. Пускай город будет цветным, пускай мы раскрасим все, что можно. Понятно, что памятник основателям не надо в таком подобии переделывать, но если какие-то абстрактные формы есть, да почему бы нет? Рядом с Газпромом бывшим, кстати говоря, стоит прекрасная стела, она, по-моему, символизирует фонтан, я бы тоже ее…

Д.Щ.: Или факел. Я слышал, что это факел.

Т.С.: Газовый фонтан, факел, да. Я бы тоже намалюкал что-нибудь на ней, почему нет?

Д.Щ.: Ну и чем черт не шутит, может быть какой-нибудь будущий Бэнкси появится.

Т.С.: Да вот, памятник Первым строителям Нового Города, который перед нашей редакции стоит — пожалуйста, а что нет?

Д.Щ.: Ладно, тема-то хорошая на самом деле: чтобы город был цветным, чтобы жил, чтобы улицы были запоминающимися. Может быть вообще разбить на районы и в каждом районе сделать свою тематику или отдать какому-то клану художников, которые будут в своем стиле разрисовать это все.

Т.С.: Надо работать. Надо работать с этим сегментом. Видно, что у нас культурной политики-то в городе нет. Я ничего не могу такого сказать, я имею в виду культурной городской политики, я не про конкретное учреждение культуры, которые живы благодаря их руководителям и их трепетному отношению к своему делу. Поэтому скульптуры Вавакина в том виде, в котором мы сегодня их можем наблюдать, — прекрасны.

Д.Щ.: Хорошо. Мы продолжим истории про пляжи, купание. Лето началось, пора ходить на пляжи и купаться, и кто же это сможет сделать — вот мы это и обсудим. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки — и к следующему видео.