Какие перемены ожидают новый состав думы Сургута после выборов 2021 года

Дума Сургута – крайне любопытный объект для изучения. Несмотря на то, что она почти неизменно состоит практически из представителей партии власти, в ней всегда есть внутренние течения, фракции и интересы. Поэтому, как ни странно, несмотря на внешнюю политическую однородность, дума крупнейшего югорского муниципалитета все равно остается каким-никаким, но «местом для дискуссий».

В новом электоральном цикле она обновится наполовину. Обозреватель СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов подготовил подробный разбор – кто точно покинет думу Сургута, кому предстоит рокировка округов, какова будет раскладка по фракциям, и каких новичков мы ждем в муниципальном парламенте.

Надо сказать, что это – предварительные выводы, так как мы пока изучаем только результаты праймериз «Единой России», а именно эта партия в последние

созывы стабильно имела абсолютное большинство в думе Сургута. Нет гарантий, что все выдвинутые ею кандидаты победят – только у ЛДПР есть как минимум два сильных претендента (известный завсегдатай думы Евгений Барсов и бывший спикер Сергей Бондаренко), которые могут скорректировать планы единороссов. Кого еще выдвинет оппозиция и смогут ли ее представители оседлать протестную повестку – покажет сентябрь. Сейчас же мы в большей степени рассуждаем об общих параметрах городского парламента, который просматривается на временной дистанции чуть более чем два месяца.

Кого не будет

Начнем с тех, кого мы в думе Сургута с высочайшей долей вероятности не увидим.

Это 12 человек, которые были в последнем (шестом) созыве.

Несколько городских депутатов уйдут или уже ушли в вышестоящие структуры. Первым уже это сделал Артем Кириленко, бывший работник «Сургутнетфегаза», почти весь созыв отработавший вице-спикером думы, занявший в администрации Сургута должность заместителя главы города по инвестициям и экономике.

Повышение предполагается и у его коллег по «нефтянке» – Игорь Бруслиновский

выдвигается в думу Югры, а Валерий Голодюк планирует избраться сразу в Тюменскую областную думу.

Неожиданный в списке покидающих Сургутскую думу человек – топ-менеджер «Сургутстройтреста» Ольга Леснова, которая проиграла праймериз в городскую думу, но лихо выиграла в окружную, причем не у абы кого, а у Ильи Кандакова. Разрыв был минимален, но сам факт если не сенсационен, то, как минимум, привлекателен. Человека с фамилией Кандаков (учитывая династию семьи, в которой ее глава – Сергей Викторович – со времен комсомола депутатствовал еще в городском Совете народных депутатов) – не будет в парламентах Югры и Сургута впервые за примерно 40 лет.

В сложной ситуации оказался еще один член «клана Кандаковых» – заместитель

гендиректора «СФК Сургутгазстрой» Василий Птицын. Он проиграл праймериз на своем округе, и «Единая Россия» его там выдвигать не будет.

Есть группа нынешних депутатов, которые просто покидают представительную

власть: представитель сургутского кардиоцентра Елена Яценко, газовики Сергей

Макеев и Сергей Васин, главврач поликлиники №3 Дмитрий Гуз, редактор телекомпании СургутинформТВ Вероника Чубенко, бизнесмен Дмитрий Пахотин. Также Евгений Барсов тоже точно не будет выдвигаться от «Единой России» (хотя изначально он представлял эту партию, потом вышел и выиграл выборы заново на своем же участке, но уже как член ЛДПР), но вероятность увидеть его на выборах довольно высока.

Кто останется

Если думу покидает 12 человек, то 13 – остаются. Их можно разделить на две

условные фракции – те, кто будет пытаться сохранить мандат на том же округе, и те, кому предстоит бороться за место в думе на другой территории после хитрой рокировки.

1. Сохранившие мандат и округ: председатель думы Надежда Красноярова,

представитель Сургутской Торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества Владимир Болотов, газовики Виктор Пономарев и Алексей

Кучин, главврач Сургутской поликлиники №1 Максим Слепов и строители Татьяна Калиниченко (представляет все тот же «клан Кандаковых») и Богдан Гужва.

2. Сохранившие мандат, но перешедшие на другой округ: представители бизнеса

Эдуард Иваницкий и Дмитрий Нечепуренко (любопытно, что оба занимали

«нефтяные» округа – Иваницкий выиграл там, где в последний момент пять лет назад с выборов убрали Бондаренко, а Нечепуренко победил на довыборах вместо умершего Владимира Рогулина, и теперь обоих попросили «подвинуться», причем не на самые простые территории), бюджетники Виктор Рябчиков и Сергей Хрипков, газовики Владимир Клишин и Денис Синенко.

Кто на новенького

«Единая Россия» предполагает увидеть в думе 12 новичков. На данный момент это:

нефтяники Игорь Олейников, Владимир Феденков, Михаил Бехтин, Артем Гаврилов и Айдар Явишев, газовики Давыд Глуховский и Антон Собарь, бюджетник Владислав Брылеев, журналистка Дина Биглова-Фатова (опять телекомпания СТВ), строитель Сергей Нелюбин (это он выиграл у Василия Птицына), энергетик Виталий Мазуров и железнодорожница Эмилия Трапезникова.

Любопытный факт: в настоящий момент средний возраст депутата думы Сургута – 49 лет и 6 месяцев, а если посмотреть на всех победителей праймериз, то средний возраст упадет почти на четыре года – до 45 лет и 9 месяцев. Обновится и рекорд по самому молодому депутату – если в нынешней думе это Дмитрий Нечепуренко и Алексей Кучин (по 37 лет), то в новой думе в случае победы это будут Давыд Глуховский (ему на днях исполнится 33 года) и Артем Гаврилов (33 года).

Кстати, в одном из недавних выпусков нашего еженедельного аналитического выпуска проекта «О чем говорят» был разговор на эту тему.

А теперь – к самому интересному.

Фракции

В настоящий момент раскладка по фракциям выглядит так: три нефтяника (кажется, впервые в истории так мало – все потому, что отдали округ Бондаренко, ушел Артем Кириленко, и умер Владимир Рогулин), шесть газовиков, пять бюджетников, десять представителей разных бизнесов.

Если все победители праймериз пройдут, то дума будет выглядеть так: шесть нефтяников, шесть газовиков, четыре бюджетника, семь представителей бизнеса, один энергетик и один железнодорожник.

Первое, что бросается в глаза – восстановление статус-кво по представительству Сургутнефтегаза. Снова полноценные шесть членов – столько же, сколько у всех структур Газпрома. Второе – несущественное, но сокращение числа бюджетников. Во времена Александра Сидорова таковых в думе было гораздо больше, что позволяло городской администрации иметь хороший задел на решение выгодных мэрии вопросов и меньше торговаться с корпоративными или независимыми депутатами для получения нужного результата по какому-нибудь спорному вопросу.

Сейчас же консультации по формированию думы во второй раз подряд проходят в

переходный период между внезапно ушедшим и еще толком не пришедшим главой – вероятно, это влияет на усиление корпоративных игроков, которые могут брать

инициативу на себя. С другой стороны, некоторые бизнесы настолько неотделимы от городской власти и казны, что их в случае попадания в думу можно будет смело

записывать в бюджетники.

Третье – появление квази-бюджетников в виде представителя компании «Россети Тюмень» (бывшая «Тюменьэнерго») и РЖД. С одной стороны, это далеко не частные компании. С другой – они же не являются бюджетниками в чистом виде и зависимость от городской администрации точно не испытывают.

Наконец. Вероятная конфигурация сургутской городской думы ставит крест на так называемом «пуле Жердева». Кто уже забыл: еще в декабре всесильный заместитель тогдашнего главы города Вадима Шувалова вовсю строил небезнадежные планы по рекрутированию в городскую думу минимум двадцати подконтрольных мэрии депутатов. Ни Жердева, ни его «пула» в новой думе представлено не будет. (Кстати, не поискать ли здесь причину столь неожиданной замены городской исполнительной власти?)

Итого

Хорошая новость в том, что новая дума выглядит в хорошем смысле

«корпоративной». Это значит, что руководству города нужно будет договариваться с крупными игроками для проведения тех или иных сложных решений – это лучше, чем если бы не пришлось договариваться ни с кем (как это проходит с правительством России и Госдумой и как это планировал реализовать г-н Жердев), но хуже, чем если бы сторон обсуждений было больше.

Как минимум своеобразный надзор Сургутнефтегаза за происходящим в городе сохраняется. При этом предполагается общее омоложение состава, что хорошо во всех смыслах – и с точки зрения принимаемых решений, и с точки зрения подготовки будущих управленческих кадров (см. пример Артема Кириленко). Возможно, замена губернатором региона главы города перед самыми выборами – неплохая практика, которая способствует образованию какого-никакого разделения властей.

Однако – все может измениться на выборах. Ждем сентября.

Ниже – полная раскладка по персоналиям и избирательным округам – для тех, кто

хочет изучить все подробности электоральной ротации в думе Сургута.



Как изменится дума Сургута – раскладка по избирательным округам

Округ №1 – северная часть микрорайона Нефтяников (ул. Киртбая)

Нынешний депутат: Игорь Бруслиновский (52 года), замначальника управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз»

Победитель праймериз: Игорь Олейников (39 лет), замначальника водоснабжения и

водоотведения ПАО «Сургутнефтегаз»

Округ №2 – южная часть микрорайона Нефтяников (ул. Губкина, ул. Нефтяников,

часть проспекта Набережный)

Нынешний депутат и победитель праймериз: Надежда Красноярова (55 лет),

председатель думы Сургута, до 2011 года – замдиректора по экономике в инженерно-экономическом внедренческом центре ПАО «Сургутнефтегаз»

Округ №3 – «ядро» микрорайона Нефтяников и часть центра города (ул. Губкина,

часть проспекта Ленина)

Нынешний депутат: Эдуард Иваницкий (56 лет), журналист

Победитель праймериз: Владимир Феденков (50 лет), начальник отдела координации работы медицинских объектов и эпидемиологического контроля управления по организации профилактики заболеваний и оздоровления персонала ПАО «Сургутнефтегаз»

Округ №4 – переходная часть между районом Нефтяников и центром (пр.

Набережный, ул. Кукуевицкого, часть улицы Дзержинского)

Нынешний депутат: Дмитрий Нечепуренко (37 лет), замгендиректора ООО МИП

«Центр развития талантов ребенка»

Победитель праймериз: Михаил Бехтин (49 лет), начальник отдела в ПАО

«Сургунефтегаз»

Округ №5 – территория восточнее района Нефтяников (часть улиц Профсоюзов,

Чехова, бульвара Писателей)

Нынешний депутат: отсутствует, ранее им был Артем Кириленко (40 лет),

зампредседателя думы, до этого – замначальника отдела финансового планирования и бюджетирования финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»

Победитель праймериз: Артем Гаврилов (33 года), ведущий инженер Центра

политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз»

Округ №6 – северо-западная часть центра города (часть проспектов Ленина и Мира, ул. Бахилова и Бажова)

Нынешний депутат и победитель праймериз: Владимир Болотов (42 года),

председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты

Округ №7 – западная часть центра города (часть проспекта Ленина, ул. Декабристов, Майская)

Нынешний депутат: Валерий Голодюк (56 лет), заместитель начальника управления

НГДУ «Быстринскнефть» (ПАО «Сургутнефтегаз»)

Победитель праймериз: Айдар Явишев (58 лет), председатель Первичной

профсоюзной организации Сургутского УТТ № 5 (ПАО «Сургутнефтегаз»)

Округ №8 – северная часть центра, примыкающая к промзоне (часть проспекта

Мира, улицы Профсоюзов и бульвара Писателей, ул. Лермонтова)

Нынешний депутат: Елена Яценко (49 лет), заместитель главного врача по

экономическим вопросам Сургутского Кардиоцентра

Победитель праймериз: Давыд Глуховский (32 года), начальник службы по связям с

общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Округ №9 – северная часть центра города, примыкающая к промзоне (часть

проспекта Мира, улицы Профсоюзов и Нефтеюганского шоссе, ул. Пушкина)

Нынешний депутат: Сергей Макеев (61 год), последнее место работы – начальник

управления спортивных сооружений «Факел» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»)

Победитель праймериз: Антон Собарь (40 лет), заместитель председателя ОППО

«Газпром трансгаз Сургут профсоюз»

Округ №10 – северная часть центра города (часть улиц Островского, Студенческой,

50 лет ВЛКСМ, проспекта Мира)

Нынешний депутат и победитель праймериз: Виктор Пономарев (50 лет),

заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Округ №11 – северная часть района Энергетиков (часть улиц Энергетиков, Энгельса, Республики, бульвар Свободы, проезд Советов)

Нынешний депутат: Дмитрий Гуз (57 лет), главврач Сургутской городской

клинической поликлиники №3

Победитель праймериз: Виктор Рябчиков (59 лет), замдиректора МКУ «Единая

дежурно- диспетчерская служба города Сургута»

Округ №12 – западная часть центра города, часть района Строителей (части

проспекта Мира, улиц Маяковского и 50 лет ВЛКСМ)

Нынешний депутат: Ольга Леснова (38 лет), замгендиректора по перспективному

строительству, имущественным и земельным вопросам ОАО «Сургутстройтрест»

Победитель праймериз: Сергей Хрипков (60 лет), директор спортивной школы

«Аверс»

Округ №13 – южная часть района Энергетиков (часть улицы Энергетиков, ул.

Гагарина и Просвещения)

Нынешний депутат: Виктор Рябчиков (59 лет), замдиректора МКУ «Единая

дежурно- диспетчерская служба города Сургута»

Победитель праймериз: Владимир Клишин (54 года), начальник Сургутского

линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Округ №14 – восточная часть центра города, примыкающая к району Строителей и

СурГУ (часть проспекта Ленина, улиц 30 лет Победы и Университетской)

Нынешний депутат и победитель праймериз: Максим Слепов (47 лет), главврач

Сургутской городской клинической поликлиники №1

Округ №15 – район Профсоюзов (часть улицы Профсоюзов, улица Быстринская)

Нынешний депутат: Сергей Хрипков (60 лет), директор спортивной школы «Аверс»

Победитель праймериз: Денис Синенко (43 года), начальник медицинской службы

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Округ №16 – район пересечения улицы Университетской и проспекта Пролетарского

Нынешний депутат: Владимир Клишин (54 года), начальник Сургутского линейного

производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Победитель праймериз: Дина Биглова-Фатова (44 года), заместитель главного

редактора по развитию региональной сети ЗАО «СургутИнформ-ТВ»

Округ №17 – микрорайоны 30А, 31 и 31В (часть улицы Университетской, ул.

Иосифа Каролинского и Ивана Захарова)

Нынешний депутат: Денис Синенко (43 года), начальник медицинской службы ООО

«Газпром трансгаз Сургут»

Победитель праймериз: Владислав Брылеев (34 года), старший специалист по работе с молодежью МБУ «Вариант»

Округ №18 – район Геологов (часть улиц Мелик-Карамова и Геологической, ул.

Федорова, «Долина нищих»)

Нынешний депутат и победитель праймериз: Татьяна Калиниченко (48 лет),

гендиректор ООО «УК Сургутгазстрой»

Округ №19 – микрорайон 27 (часть Комсомольского проспекта, улиц Геологической

и Югорской, проезды Взлетный и Мунарева)

Нынешний депутат и победитель праймериз: Алексей Кучин (37 лет), ведущий

инженер-программист ООО «Газпром информ», председатель АНО «Интеллектуальный клуб»

Округ №20 – восточный промышленный район и Черный мыс

Нынешний депутат: Василий Птицын (48 лет), заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ООО «СФК Сургутгазстрой»

Победитель праймериз: Сергей Нелюбин, (51 год), главный инженер ООО

«Региональная строительная компания»

Округ №21 – 24 микрорайон и часть 25 микрорайона (часть проспектов

Комсомольского и Пролетарского, улицы Геологической, проезда Первопроходцев, наб. Ивана Кайдалова)

Нынешний депутат: Вероника Чубенко (52 года), главный редактор ЗАО

«СургутИнформТВ»

Победитель праймериз: Дмитрий Нечепуренко (37 лет), замгендиректора ООО МИП

«Центр развития талантов ребенка»



Округ №22 – часть 25 микрорайона и 26 микрорайон (часть проспекта

Комсомольского, улицы Югорской и проезда Первопроходцев)

Нынешний депутат: Евгений Барсов (63 года), единственный представитель ЛДПР в

думе Сургута, президент региональной общественной организации «Федерация

самолетного спорта ХМАО-Югры»

Победитель праймериз: Эдуард Иваницкий (56 лет), журналист

Округ №23 – северная промзона и восточная часть микрорайона

Железнодорожников

Нынешний депутат: Дмитрий Пахотин (44 года), гендиректор ООО «ПВ-Профи»

Победитель праймериз: Виталий Мазуров (43 года), директор филиала АО «Россети

Тюмень» – «Сургутские электрические сети»

Округ №24 – микрорайоны 41 и ПИКС (часть улиц Крылова, Грибоедова, Есенина)

Нынешний депутат и победитель праймериз: Богдан Гужва (39 лет), индивидуальный предприниматель, президент Сургутской ассоциации застройщиков

Округ №25 – микрорайон Железнодорожников, поселки Юность и Снежный

Нынешний депутат: Сергей Васин (50 лет), председатель объединенной

профсоюзной организации ООО «Газпром переработка»

Победитель праймериз: Эмилия Трапезникова (45 лет), зампредседателя сургутского филиала профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной дороге.