Какие перемены ожидают новый состав думы Сургута после выборов 2021 года

Дума Сургута – крайне любопытный объект для изучения. Несмотря на то, что она почти неизменно состоит практически из представителей партии власти, в ней всегда есть внутренние течения, фракции и интересы. Поэтому, как ни странно, несмотря на внешнюю политическую однородность, дума крупнейшего югорского муниципалитета все равно остается каким-никаким, но «местом для дискуссий».
В новом электоральном цикле она обновится наполовину. Обозреватель СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов подготовил подробный разбор – кто точно покинет думу Сургута, кому предстоит рокировка округов, какова будет раскладка по фракциям, и каких новичков мы ждем в муниципальном парламенте.
Надо сказать, что это – предварительные выводы,
так как мы пока изучаем только результаты праймериз «Единой России», а именно
эта партия в последние
созывы стабильно имела абсолютное большинство в думе Сургута. Нет гарантий, что все выдвинутые ею кандидаты победят – только у ЛДПР есть как минимум два сильных претендента (известный завсегдатай думы Евгений Барсов и бывший спикер Сергей Бондаренко), которые могут скорректировать планы единороссов. Кого еще выдвинет оппозиция и смогут ли ее представители оседлать протестную повестку – покажет сентябрь. Сейчас же мы в большей степени рассуждаем об общих параметрах городского парламента, который просматривается на временной дистанции чуть более чем два месяца.
Кого не будет
Начнем с тех, кого мы в думе Сургута с
высочайшей долей вероятности не увидим.
Это 12 человек, которые были в последнем (шестом) созыве.
Несколько городских депутатов уйдут или уже ушли в вышестоящие структуры. Первым уже это сделал Артем Кириленко, бывший работник «Сургутнетфегаза», почти весь созыв отработавший вице-спикером думы, занявший в администрации Сургута должность заместителя главы города по инвестициям и экономике.
Повышение предполагается и у его коллег по «нефтянке»
– Игорь Бруслиновский
выдвигается в думу Югры, а Валерий Голодюк планирует избраться сразу в Тюменскую областную думу.
Неожиданный в списке покидающих Сургутскую думу человек – топ-менеджер «Сургутстройтреста» Ольга Леснова, которая проиграла праймериз в городскую думу, но лихо выиграла в окружную, причем не у абы кого, а у Ильи Кандакова. Разрыв был минимален, но сам факт если не сенсационен, то, как минимум, привлекателен. Человека с фамилией Кандаков (учитывая династию семьи, в которой ее глава – Сергей Викторович – со времен комсомола депутатствовал еще в городском Совете народных депутатов) – не будет в парламентах Югры и Сургута впервые за примерно 40 лет.
В сложной ситуации оказался еще один член «клана
Кандаковых» – заместитель
гендиректора «СФК Сургутгазстрой» Василий Птицын. Он проиграл праймериз на своем округе, и «Единая Россия» его там выдвигать не будет.
Есть группа нынешних депутатов, которые просто
покидают представительную
власть: представитель сургутского кардиоцентра Елена Яценко, газовики Сергей
Макеев и Сергей Васин, главврач поликлиники №3 Дмитрий Гуз, редактор телекомпании СургутинформТВ Вероника Чубенко, бизнесмен Дмитрий Пахотин. Также Евгений Барсов тоже точно не будет выдвигаться от «Единой России» (хотя изначально он представлял эту партию, потом вышел и выиграл выборы заново на своем же участке, но уже как член ЛДПР), но вероятность увидеть его на выборах довольно высока.
Кто останется
Если думу покидает 12 человек, то 13 –
остаются. Их можно разделить на две
условные фракции – те, кто будет пытаться сохранить мандат на том же округе, и те, кому предстоит бороться за место в думе на другой территории после хитрой рокировки.
1.
Сохранившие мандат и округ:
председатель думы Надежда Красноярова,
представитель Сургутской Торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества Владимир Болотов, газовики Виктор Пономарев и Алексей
Кучин, главврач Сургутской поликлиники №1 Максим Слепов и строители Татьяна Калиниченко (представляет все тот же «клан Кандаковых») и Богдан Гужва.
2.
Сохранившие мандат, но перешедшие на другой округ: представители бизнеса
Эдуард Иваницкий и Дмитрий Нечепуренко (любопытно, что оба занимали
«нефтяные» округа – Иваницкий выиграл там, где в последний момент пять лет назад с выборов убрали Бондаренко, а Нечепуренко победил на довыборах вместо умершего Владимира Рогулина, и теперь обоих попросили «подвинуться», причем не на самые простые территории), бюджетники Виктор Рябчиков и Сергей Хрипков, газовики Владимир Клишин и Денис Синенко.
Кто на новенького
«Единая Россия» предполагает увидеть в думе 12
новичков. На данный момент это:
нефтяники Игорь Олейников, Владимир Феденков, Михаил Бехтин, Артем Гаврилов и Айдар Явишев, газовики Давыд Глуховский и Антон Собарь, бюджетник Владислав Брылеев, журналистка Дина Биглова-Фатова (опять телекомпания СТВ), строитель Сергей Нелюбин (это он выиграл у Василия Птицына), энергетик Виталий Мазуров и железнодорожница Эмилия Трапезникова.
Любопытный факт: в настоящий момент средний возраст депутата думы Сургута – 49 лет и 6 месяцев, а если посмотреть на всех победителей праймериз, то средний возраст упадет почти на четыре года – до 45 лет и 9 месяцев. Обновится и рекорд по самому молодому депутату – если в нынешней думе это Дмитрий Нечепуренко и Алексей Кучин (по 37 лет), то в новой думе в случае победы это будут Давыд Глуховский (ему на днях исполнится 33 года) и Артем Гаврилов (33 года).
Кстати, в одном из недавних выпусков нашего еженедельного аналитического выпуска проекта «О чем говорят» был разговор на эту тему.
А теперь – к самому интересному.
Фракции
В настоящий момент раскладка по фракциям выглядит так: три нефтяника (кажется, впервые в истории так мало – все потому, что отдали округ Бондаренко, ушел Артем Кириленко, и умер Владимир Рогулин), шесть газовиков, пять бюджетников, десять представителей разных бизнесов.
Если все победители праймериз пройдут, то дума будет выглядеть так: шесть нефтяников, шесть газовиков, четыре бюджетника, семь представителей бизнеса, один энергетик и один железнодорожник.
Первое, что бросается в глаза – восстановление статус-кво по представительству Сургутнефтегаза. Снова полноценные шесть членов – столько же, сколько у всех структур Газпрома. Второе – несущественное, но сокращение числа бюджетников. Во времена Александра Сидорова таковых в думе было гораздо больше, что позволяло городской администрации иметь хороший задел на решение выгодных мэрии вопросов и меньше торговаться с корпоративными или независимыми депутатами для получения нужного результата по какому-нибудь спорному вопросу.
Сейчас же консультации по формированию думы во
второй раз подряд проходят в
переходный период между внезапно ушедшим и еще толком не пришедшим главой – вероятно, это влияет на усиление корпоративных игроков, которые могут брать
инициативу на себя. С другой стороны, некоторые бизнесы настолько неотделимы от городской власти и казны, что их в случае попадания в думу можно будет смело
записывать в бюджетники.
Третье – появление квази-бюджетников в виде представителя компании «Россети Тюмень» (бывшая «Тюменьэнерго») и РЖД. С одной стороны, это далеко не частные компании. С другой – они же не являются бюджетниками в чистом виде и зависимость от городской администрации точно не испытывают.
Наконец. Вероятная конфигурация сургутской городской думы ставит крест на так называемом «пуле Жердева». Кто уже забыл: еще в декабре всесильный заместитель тогдашнего главы города Вадима Шувалова вовсю строил небезнадежные планы по рекрутированию в городскую думу минимум двадцати подконтрольных мэрии депутатов. Ни Жердева, ни его «пула» в новой думе представлено не будет. (Кстати, не поискать ли здесь причину столь неожиданной замены городской исполнительной власти?)
Итого
Хорошая новость в том, что новая дума выглядит
в хорошем смысле
«корпоративной». Это значит, что руководству города нужно будет договариваться с крупными игроками для проведения тех или иных сложных решений – это лучше, чем если бы не пришлось договариваться ни с кем (как это проходит с правительством России и Госдумой и как это планировал реализовать г-н Жердев), но хуже, чем если бы сторон обсуждений было больше.
Как минимум своеобразный надзор Сургутнефтегаза за происходящим в городе сохраняется. При этом предполагается общее омоложение состава, что хорошо во всех смыслах – и с точки зрения принимаемых решений, и с точки зрения подготовки будущих управленческих кадров (см. пример Артема Кириленко). Возможно, замена губернатором региона главы города перед самыми выборами – неплохая практика, которая способствует образованию какого-никакого разделения властей.
Однако – все может измениться на выборах. Ждем сентября.
Ниже – полная раскладка по персоналиям и
избирательным округам – для тех, кто
хочет изучить все подробности электоральной ротации в думе Сургута.
Как изменится дума Сургута – раскладка
по избирательным округам
Округ №1 – северная часть микрорайона Нефтяников (ул. Киртбая)
Нынешний депутат: Игорь Бруслиновский (52 года), замначальника управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз»
Победитель праймериз: Игорь Олейников (39 лет),
замначальника водоснабжения и
водоотведения ПАО «Сургутнефтегаз»
Округ №2 – южная часть микрорайона Нефтяников
(ул. Губкина, ул. Нефтяников,
часть проспекта Набережный)
Нынешний депутат и победитель праймериз:
Надежда Красноярова (55 лет),
председатель думы Сургута, до 2011 года – замдиректора по экономике в инженерно-экономическом внедренческом центре ПАО «Сургутнефтегаз»
Округ №3 – «ядро» микрорайона Нефтяников и
часть центра города (ул. Губкина,
часть проспекта Ленина)
Нынешний депутат: Эдуард Иваницкий (56 лет), журналист
Победитель праймериз: Владимир Феденков (50 лет), начальник отдела координации работы медицинских объектов и эпидемиологического контроля управления по организации профилактики заболеваний и оздоровления персонала ПАО «Сургутнефтегаз»
Округ №4 – переходная часть между районом
Нефтяников и центром (пр.
Набережный, ул. Кукуевицкого, часть улицы Дзержинского)
Нынешний депутат: Дмитрий Нечепуренко (37 лет),
замгендиректора ООО МИП
«Центр развития талантов ребенка»
Победитель праймериз: Михаил Бехтин (49 лет),
начальник отдела в ПАО
«Сургунефтегаз»
Округ №5 – территория восточнее района Нефтяников
(часть улиц Профсоюзов,
Чехова, бульвара Писателей)
Нынешний депутат: отсутствует, ранее им был
Артем Кириленко (40 лет),
зампредседателя думы, до этого – замначальника отдела финансового планирования и бюджетирования финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»
Победитель праймериз: Артем Гаврилов (33 года),
ведущий инженер Центра
политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз»
Округ №6 – северо-западная часть центра города (часть проспектов Ленина и Мира, ул. Бахилова и Бажова)
Нынешний депутат и победитель праймериз:
Владимир Болотов (42 года),
председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты
Округ №7 – западная часть центра города (часть проспекта Ленина, ул. Декабристов, Майская)
Нынешний депутат: Валерий Голодюк (56 лет),
заместитель начальника управления
НГДУ «Быстринскнефть» (ПАО «Сургутнефтегаз»)
Победитель праймериз: Айдар Явишев (58 лет),
председатель Первичной
профсоюзной организации Сургутского УТТ № 5 (ПАО «Сургутнефтегаз»)
Округ №8 – северная часть центра, примыкающая к
промзоне (часть проспекта
Мира, улицы Профсоюзов и бульвара Писателей, ул. Лермонтова)
Нынешний депутат: Елена Яценко (49 лет),
заместитель главного врача по
экономическим вопросам Сургутского Кардиоцентра
Победитель праймериз: Давыд Глуховский (32
года), начальник службы по связям с
общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Округ №9 – северная часть центра города,
примыкающая к промзоне (часть
проспекта Мира, улицы Профсоюзов и Нефтеюганского шоссе, ул. Пушкина)
Нынешний депутат: Сергей Макеев (61 год),
последнее место работы – начальник
управления спортивных сооружений «Факел» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»)
Победитель праймериз: Антон Собарь (40 лет),
заместитель председателя ОППО
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз»
Округ №10 – северная часть центра города (часть
улиц Островского, Студенческой,
50 лет ВЛКСМ, проспекта Мира)
Нынешний депутат и победитель праймериз: Виктор
Пономарев (50 лет),
заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Округ №11 – северная часть района Энергетиков (часть улиц Энергетиков, Энгельса, Республики, бульвар Свободы, проезд Советов)
Нынешний депутат: Дмитрий Гуз (57 лет),
главврач Сургутской городской
клинической поликлиники №3
Победитель праймериз: Виктор Рябчиков (59 лет),
замдиректора МКУ «Единая
дежурно- диспетчерская служба города Сургута»
Округ №12 – западная часть центра города, часть
района Строителей (части
проспекта Мира, улиц Маяковского и 50 лет ВЛКСМ)
Нынешний депутат: Ольга Леснова (38 лет), замгендиректора
по перспективному
строительству, имущественным и земельным вопросам ОАО «Сургутстройтрест»
Победитель праймериз: Сергей Хрипков (60 лет),
директор спортивной школы
«Аверс»
Округ №13 – южная часть района Энергетиков
(часть улицы Энергетиков, ул.
Гагарина и Просвещения)
Нынешний депутат: Виктор Рябчиков (59 лет),
замдиректора МКУ «Единая
дежурно- диспетчерская служба города Сургута»
Победитель праймериз: Владимир Клишин (54
года), начальник Сургутского
линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Округ №14 – восточная часть центра города,
примыкающая к району Строителей и
СурГУ (часть проспекта Ленина, улиц 30 лет Победы и Университетской)
Нынешний депутат и победитель праймериз: Максим
Слепов (47 лет), главврач
Сургутской городской клинической поликлиники №1
Округ №15 – район Профсоюзов (часть улицы Профсоюзов, улица Быстринская)
Нынешний депутат: Сергей Хрипков (60 лет), директор спортивной школы «Аверс»
Победитель праймериз: Денис Синенко (43 года),
начальник медицинской службы
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Округ №16 – район пересечения улицы Университетской и проспекта Пролетарского
Нынешний депутат: Владимир Клишин (54 года),
начальник Сургутского линейного
производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Победитель праймериз: Дина Биглова-Фатова (44
года), заместитель главного
редактора по развитию региональной сети ЗАО «СургутИнформ-ТВ»
Округ №17 – микрорайоны 30А, 31 и 31В (часть
улицы Университетской, ул.
Иосифа Каролинского и Ивана Захарова)
Нынешний депутат: Денис Синенко (43 года),
начальник медицинской службы ООО
«Газпром трансгаз Сургут»
Победитель праймериз: Владислав Брылеев (34 года), старший специалист по работе с молодежью МБУ «Вариант»
Округ №18 – район Геологов (часть улиц
Мелик-Карамова и Геологической, ул.
Федорова, «Долина нищих»)
Нынешний депутат и победитель праймериз:
Татьяна Калиниченко (48 лет),
гендиректор ООО «УК Сургутгазстрой»
Округ №19 – микрорайон 27 (часть Комсомольского
проспекта, улиц Геологической
и Югорской, проезды Взлетный и Мунарева)
Нынешний депутат и победитель праймериз:
Алексей Кучин (37 лет), ведущий
инженер-программист ООО «Газпром информ», председатель АНО «Интеллектуальный клуб»
Округ №20 – восточный промышленный район и Черный мыс
Нынешний депутат: Василий Птицын (48 лет),
заместитель генерального директора
по юридическим вопросам ООО «СФК Сургутгазстрой»
Победитель праймериз: Сергей Нелюбин, (51 год),
главный инженер ООО
«Региональная строительная компания»
Округ №21 – 24 микрорайон и часть 25
микрорайона (часть проспектов
Комсомольского и Пролетарского, улицы Геологической, проезда Первопроходцев, наб. Ивана Кайдалова)
Нынешний депутат: Вероника Чубенко (52 года),
главный редактор ЗАО
«СургутИнформТВ»
Победитель праймериз: Дмитрий Нечепуренко (37
лет), замгендиректора ООО МИП
«Центр развития талантов ребенка»
Округ №22 – часть 25 микрорайона и 26 микрорайон (часть проспекта
Комсомольского, улицы Югорской и проезда Первопроходцев)
Нынешний депутат: Евгений Барсов (63 года),
единственный представитель ЛДПР в
думе Сургута, президент региональной общественной организации «Федерация
самолетного спорта ХМАО-Югры»
Победитель праймериз: Эдуард Иваницкий (56 лет), журналист
Округ №23 – северная промзона и восточная часть
микрорайона
Железнодорожников
Нынешний депутат: Дмитрий Пахотин (44 года), гендиректор ООО «ПВ-Профи»
Победитель праймериз: Виталий Мазуров (43
года), директор филиала АО «Россети
Тюмень» – «Сургутские электрические сети»
Округ №24 – микрорайоны 41 и ПИКС (часть улиц Крылова, Грибоедова, Есенина)
Нынешний депутат и победитель праймериз: Богдан Гужва (39 лет), индивидуальный предприниматель, президент Сургутской ассоциации застройщиков
Округ №25 – микрорайон Железнодорожников, поселки Юность и Снежный
Нынешний депутат: Сергей Васин (50 лет),
председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром переработка»
Победитель праймериз: Эмилия Трапезникова (45 лет), зампредседателя сургутского филиала профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной дороге.