Что мешает модернизировать аэропорт Сургута

Новость о том, что аэропорт Сургута может попасть в программу реконструкции только в начале 2030-х годов стала первой темой для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты обсудили – что мешает качественно улучшить воздушные ворота в один из главных с точки зрения наполнения ВВП страны городов? По их предположению – у того есть несколько фундаментальных причин, в числе которых – отношение Сургутнефтегаза, бюрократия и туристическая непривлекательность региона.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи — издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня как всегда о разных интересных вещах, сегодня у нас будут такие узкоспециальные темы, но довольно интересные. Начнем с аэропорта. У нас на неделе был большой разбор того, что Росавиация готовит концепцию развития аэропортовой сети и эта самая концепция подразумевает то, что в Сургуте аэропорт, равно как и в других городах Югры (там Нижневартовск, по-моему, и Ханты-Мансийск), подлежит реконструкции аж в период 2031-35 годов, плюс-минус так.

Естественно, мы понимаем, что речь идет... и это еще концепция, которая до конца не утверждена, то есть может быть и этого не будет. Понятно, что мы видим в переводе фразу: «Не будет у вас никакой реконструкции, ребята. Расслабьтесь». Что нам по этому поводу думать, на что рассчитывать? Потому что аэропорт Сургута требует реконструкции, в идеале построения нового полноценного терминала и какого-то развития качественного. Потому что он к своим количественным показателям уже приблизился вплоть и все – дальше он пока не может рвануть ввысь, а надо.

Т.С.: Мы можем мечтать о любом прекрасном аэровокзале в Сургуте или в Нижневартовске, или в Ханты-Мансийске или где угодно. Нам может казаться, что мы видим эти замечательные здания так или иначе, а суровая правда жизни говорит о том, что конкретно проблема реконструкции сургутского аэропорта упирается в три вещи.

Первое — это консерватизм Владимира Богданова, который представляет себе ситуацию несколько иначе, чем ты, я, я не знаю, Виктор Вексельберг, который хотел бы заняться сургутским аэропортом как бизнесом. И переубеждать Владимира Леонидовича, как я понимаю, в этой ситуации бессмысленно. Он, наверное, будет держаться привычной, скажем так, точки зрения традиционалистской для него: аэропорт есть, он функционирует, справляется с перевозками, обеспечиваем качественные перевозки всех пассажиров, включая огромное количество вахтовиков.

Кстати, когда мы говорим о том, что сургутский аэропорт подошел к своей критической пассажирозагруженности по пассажирским перевозкам, надо всегда помнить, что значительную долю этих перевозок составляют работники Сургутнефтегаза и вахтовики.

Д.Щ.: То есть Сургутнефтегаз владеет аэропортом через... частью аэропорта через «Ютэйр». Я правильно же понимаю?

Т.С.: Ну, я понимаю так. Вообще, все что связано с Сургутнефтегазом, как бы всегда трудно найти прямые бенифициарные нити, но да, это же ни для кого не тайна. Через «Ютэйр»… и в общем-то я в этом не вижу никакой проблемы, кстати говоря. Но я свою мысль закончу.

Производственные командированные люди, то бишь вахтовики — это все-таки пассажиры с другим запросом на качество и сервис, нежели отлетающие в княжество Монако. Так что это надо понимать. В этом смысле богдановский прагматизм играет свою значительную роль.

Вторая причина — это неповоротливость наших бюрократов югорских, сургутских. Ну сургутские не имеют отношения к сургутскому аэропорту, а, пожалуй, что и региональным. Все-таки такая сложная процедура, как реконструкция, модернизация крупных объектов, особенная транспортная инфраструктура, таких как сургутский аэропорт, безусловно, длительна по времени. Но это накладывает на бюрократов какую-то дополнительную ответственность. Надо ускорять эти процессы, надо шустрее с бумагами. И в общем-то, если так или иначе федеральная программа была озвучена, пусть там называется 2035-й год — неважно, наверное, надо как-то хвататься за этот шанс и инициировать свои действия тоже на своем уровне.

Ну и наконец третья — это туристическая пустыня, какой является Югра и Сургут, что бы мы там себе ни представляли о богатейших туристических потенциях (потенциалах). Потому что если Югра собирается развивать туристическую индустрию, то безусловно она должна начинать это со всех ворот в наш регион: с аэропортов, с железнодорожных вокзалов, с речных вокзалов, каковых нет в последние годы.

Вот комплекс причин, которые мне тоже не позволяют как-то сильно уж мечтать о том, что наш аэровокзал будет хотя бы похож на тюменский. Хотя в Тюмени ничего выдающегося нет, просто региональные власти сделали быстро, достаточно опрятно, достаточно импозантно, что ли, из тех возможностей исходя, которые у них есть, реконструкцию своего аэропорта.

Д.Щ.: Насколько я понимаю, это не они сами сделали.

Т.С.: А кто?

Д.Щ.: Аэропорт был продан, я сейчас не помню кому именно. Там есть несколько крупных групп это, по-моему, то ли аэропорт «Регионов» Вексельберга, то ли... что там... вот не помню. Но это были частники.

Т.С.: Хорошо. Я уточню. Власти сделали тот шаг, который привел к достаточно быстрому изменению в лучшую сторону тюменского аэровокзала.

Д.Щ.: Вот и вопрос: что мешает, если есть что-то кроме консерватизма Владимира Леонидовича, сделать то же самое и просто продать какой-то контрольный пакет акций аэропорта частникам, которые возьмутся за его реконструкцию и не заморачиваться со всеми этими вопросами именно с точки зрения государственных инвестиций, оформления тонн бумажек и всякого такого?

Т.С.: Этому мешает консерватизм Владимира Леонидовича с одной стороны, а с другой стороны — устойчивая точка зрения той же авиакомпании «Ютэйр» на ценовую политику, которая изменится в сторону роста при переходе Сургутского аэропорта в другие руки, частные руки, руки другого владельца, Вексельберга или кого бы то ни было.

Вот как я понимаю, авиакомпания «Ютэйр», да и региональные власти скорее к этому склоняются к этой точки зрения, что надо держать свое в своих руках, иначе цены возрастут. Аналогичная позиция по концессии ГТС.

Д.Щ.: Но разница есть кое-какая.

Т.С.: Да-да. Опять-таки при внешних формальных сходствах есть принципиальная разница. Все-таки аэропорт — это глубоко конкурентное предприятие, оно конкурирует в рынке, и оно представляет услуги конкурирующим авиакомпаниям. И вообще говорить о том, что в России можно каким-то образом сдержать цены на что бы то ни было — смешно. Мы видим, что любые призывы федерального правительства о сдерживании цен приводят только к их росту. Поэтому надо смотреть и по сургутским ценам.

Ну что? Они точно также прекрасно себе растут. И неважно, это авиакомпания «Аэрофлот» или «Победа», или «Ютэйр», или какая-то другая. Рынок есть рынок, он всегда будет диктовать свою волю каждому игроку. Поэтому если Виктор Вексельберг хочет сделать из Сургута такую же, как в Кольцово, то я против этого не возражаю. Если в Сургуте есть свой генерал, олигарх Владимир Богданов или своя компания, которая формирует большинство производственных процессов в нашем регионе… Но может быть все-таки они найдут какой-то консолидированный подход к решению проблемы.

Иными словами да, безусловно, аэропорт Сургута сегодня значительно лучше, чем он был 20 лет назад, и он гораздо хуже, чем многие аэропорты в соседних регионах. Я уже молчу о каком-то нашем столичном авиаузле. И город, который занимает пятую строчку в рейтинге городов наполняющих ВВП нашего государства, наверное, должен иметь какие-то другие воздушные ворота.

Но при этом ведь можно еще о другом поговорить: а что можно сделать здесь и сейчас в случае с сургутским аэропортом, пусть даже вокзалом и речвокзалом, если так объединить тему в «Транспортные ворота». Мне кажется, ввести профессиональную работу по перепланированию привокзальное площади, по более такой качественной, грамотной, современной организации автомобильного движения, автомобильного хранения. Можно как-то попытаться найти инвестора на строительство многоуровневой платной парковки на месте этой свалки машин, это даже парковкой нельзя назвать — то, что под аэропортом находится.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Не знаю, я когда разговаривал с Евгением Вячеславовичем Дьячковым на эту тему, он мне ответил, что «реально я не могу найти инвестора, который бы пришел и это сделал. Все начинают задвигать какие-то цены, условия, которые не подходят». С третьей стороны, затевать сейчас что-либо с реконструкцией привокзальной площади, наверное, неправильно, если все-таки какая-то реконструкции всего аэровокзального комплекса предполагается и однажды состоится. По большому счету, все это снести и на этом месте построить огромный аэропорт с торговыми галереями, с хорошим парковочных пространством, почему нет.

Д.Щ.: Ладно, будем смотреть. Там у нас были какие-то разговоры, что все-таки частники что-то предложат. Может быть именно при помощи частной инициативы как-то эта ситуация и сдвинется с места. Следующая тема будет посвящена у нас культуре и искусству. А после следующей — еще и отдыху югорчан, так что переходите смотрите. Пока подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ставьте лайки, переходите на siapress.ru.