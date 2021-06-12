Министерские задержания, масштабный флешмоб и «гастрономические» радости ямальцев

В регионах Урала кипит жизнь. Строители пытаются поймать сезон и построить все-все-все. А силовики будто тоже опаздывают и арестовывают одного министра за другим. А кое-кто не обращает внимание на всю эту суету и просто готовится к празднованию Дня России. Подробнее – в традиционном обзоре самых интересных новостей соседей от siapress.ru.

В Тюмени сохранят шесть зданий, которые не имеют статуса памятника архитектуры

Фото: Руслан Кухарук/Instagram

Шесть зданий, которые не имеют статуса памятника архитектуры, но обладают художественной и исторической ценностью, будут сохранены. Идею по сохранению объектов на улицах Госпаровская, 27; Пристанская, 3; Орловская, 33; Самарская, 15; Береговая, 67; Щербакова, 9 поддержал координационный совет города, передает«Тюменская линия».

«По каждому зданию состоялась оживленная дискуссия. Рассматривалась их связь с территорией, самобытность, возможность проработки для будущего использования. Некоторые здания находятся рядом с памятниками и, естественно, органично дополняют сформировавшуюся историко-архитектурную среду, что в свою очередь подчеркивает своеобразие города, его красоту и цельность образа», - сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Администрация Тюмени намерена привлечь инвесторов, заинтересованных в дальнейшей судьбе нежилых домов.

В Тюмени между берегами Туры предложили сделать канатную дорогу

Фото: aigist.ru

В Тюмени продолжается обсуждение дальнейшего развития набережной – участка от Свято-Троицкого монастыря до моста Челюскинцев. Одно из предложений – создание канатной дороги между берегами Туры, пишет «РБКТюмень».

Канатную дорогу презентовали не только как интересный арт-объект, но и как возможность развития экологичной транспортной инфраструктуры. Также авторы идеи уверены и в том, что с канатной дороги откроются новые виды и ракурсы Тюмени.

Помимо этого, предложено обустроить ландшафтный парк, тоннель от улицы Перекопской до набережной, плавучие бульвары, причал со смотровой площадкой и проложить веломаршрут.

Утвердить концепцию развития небрежной планируется до конца августа.

Алексею Пьянкову предъявлено обвинение по делу МУГИСО. Адвокат заявил о нарушениях

Бывшему министру по управлению госимуществом Свердловской области, председателю совета директоров «Облкоммунэнерго» Алексею Пьянкову предъявили обвинение по делу МУГИСО, которое расследовалось 5,5 года. Экс-чиновника допросили в следственном комитете, сообщает Znak.com.

Также были задержаны несколько человек, в том числе первый заместитель главы МУГИСО Елена Николаева, а также два адвоката.

«Дело МУГИСО» было возбуждено 4-м следственным управлением ГСУ СК РФ и УФСБ России по Свердловской области еще в 2016 году. Силовики расследовали деятельность министерства, которым тогда руководил Алексей Пьянков. По версии следствия, руководство МУГИСО получило взятки в размере 31,5 млн рублей за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников особняка площадью 2031 квадратный метр по адресу: ул. Репина, 5с (возле Центрального стадиона).

Территорию вокруг спортивной арены готовили к чемпионату мира по футболу 2018 года, и к 2016 году, когда следователи сделали заявление о «деле МУГИСО», особняк уже был снесен. Руководители МУГИСО, в том числе министр Алексей Пьянков и его заместитель Артем Богачев, были сначала по ходатайству следствия арестованы, затем отпущены под залог.

Несколько лет расследование дела продолжалось, а затем заглохло. В последние два года никаких следственных действий по нему не проводилось.

«Сима-Ленд» поздравил Россию с Днем России

Гипермаркет китайских товаров «Сима-Ленд» продолжает поражать масштабными флешмобами, прославляющими Россию и ее президента. На этот раз сотрудники компании поздравили всю страну с наступающим Днем России. Сотрудники сперва воссоздали живой флаг России, а после выстроились в слова «Мы вместе», пишет 66.ru.

Суд пересмотрит меру пресечения челябинскому замминистра строительства

Адвокаты заместителя министра строительства Челябинской области Ивана Белавкина направили апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда южноуральской столицы, сообщаетУралПолит.Ru. Они намерены добиться смягчения меры пресечения.

Иван Белавкин был задержан 3 июня. Следствие полагает, что в 2020-2021 годах он получил взятку на сумму более миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы. За эти деньги замминистра должен был выполнить ряд действий в интересах компании, входящих в его должностные обязанности. На следующий день Центральный районный суд избрал меру пресечения – заключение под стражу до 3 августа.

Все квартиры наружу: в Челябинске обрушилась стена жилого дома

ЧП произошло на улице Кронштадтской, 18 в Ленинском районе утром во вторник, 8 июня. Как сообщила 74.RUжительница дома Оксана, сейчас здание оцеплено полицейскими. Близко к нему не дают подходить даже собственникам квартир.



Фото: 74.ru

Всё началось еще в мае, когда восьмиквартирную двухэтажку взялись ремонтировать. Жильцы утверждают, что не знают, как собирались капиталить их дом. Но рабочие начали с фундамента. Как утверждают жильцы, стена начала деформироваться, когда возле фундамента рабочие стали рыть траншею.

Забрать свои вещи жильцы дома смогли только в пятницу под присмотром сотрудников МЧС.

В мэрии, кстати, заявили, что начатый капремонт завершится сносом дома.

Курганские строители объявили бойкот льготным программам ипотеки для граждан

Власти изменили требования к аккредитации застройщиков – теперь продавать квартиры гражданам с помощью льготных программ смогут только те строители, которые платят достойную зарплату рабочим и строят социальное жильё наряду с рыночным. Строители «в штыки» приняли эти изменения и не заявляются на аккредитацию. Если ситуация не изменится, список многоэтажек, где люди могут купить квартиру с использованием субсидии, будет очень небольшим. По версии экспертов, ситуация может перекроить рынок – и привести к переориентации льготных программ на малоэтажку и ИЖС, а также к заходу на курганский рынок компаний из других регионов. О возникшей проблеме пишет«Область 45».

Напомним, сейчас жители региона при покупке квартиры при соблюдении условий могут получить компенсацию 300 тыс. рублей на первый взнос по ипотеке. Оператором жилищных программ в области является Курганская ипотечная жилищная корпорация.

В Салехарде еще один сетевой гигант готовится «сбить» цены на продукты

Ямальской столице откроют сразу два магазина сети «Магнит» – «У дома» и «Косметик». Изначально их запуск планировался в мае, но сроки были перенесены на июнь. Ожидается, что торговый гигант может существенно «сбить» цены на продукты, сообщают«Вести Ямал».

Ранее городская прокуратура провела проверку цен на продукты питания первой необходимости в магазинах «Пятёрочка». В частности, правоохранители зафиксировали факт завышения стоимость сливочного масла и капусты на 257%.