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Эй, ухнем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС

Сургутянин Максим Гамецкий поставил рекорд по силовому экстриму: как это было?

Эй, ухнем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС
фото, видео: siapress.ru

Сургутский силач Максим Гамецкий поставил новый рекорд России по truck-pull plane сегодня, 9 июня. Он сдвинул с места Boeing 737-500 на 15 метров за 39 секунд. Это первое значительное достижение в этой сфере в ХМАО. О том, как это было, читайте и смотрите в этом фоторепортаже.

К этому дню самый сильный человек города, округа и Тюменской области готовился в течение полугода, считая «репетиции» на аэродроме и с автомобилями. На мероприятии присутствовал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, именно он фиксировал рекорд.

«До этого самолеты подобного веса сдвигали, но не усилиями одного атлета. До этого был вес самолета 36 тонн, был установлен рекорд в Башкортостане Эльбрусом Нигматулиным. Он протянул на 25 метров. Здесь, на сколько бы метров не протянул Максим, уже будет рекорд, потому что масса превышает на четыре тонны», – прокомментировал спортивный деятель.

Самолет вместе с топливом весил 40 тонн, в то время как вес Гамецкого составляет 110 килограмм – в 464 раза меньше воздушного судна. Силач смог с третьей попытки сдвинуть боинг. Его поддерживали зрители, сотрудники аэропорта, тренер, коллеги и представители СМИ.

«Я собрался силами, я подбодрил группу поддержки. На результат повлияли и другие нюансы: неровная поверхность, сложность в выстраивании самолета. Ни на одной тренировке я не сдвигал самолет с первого раза, это пугало. Может и было волнение, но мы это сделали», – рассказал атлет.

Изначально спортсмен не планировал ставить рекорд, просто хотел испытать себя в буксировке такого большого самолета и грезил об этом пять лет, но в конце концов решил добиться высшего показателя в дисциплине truck-pull plane. Однако останавливаться на достигнутом Максим не намерен.

«Дальше – больше. Я, как и все, хочу поднять по максимуму. Конкретно пока не определился», – подытожил самый сильный сургутянин.


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09 июня в 17:38, просмотров: 311, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
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09 июня в 19:00
Бедный организм

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