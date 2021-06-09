Памятник основателям Сургута отмыли в преддверии Дня города

Основателям Сургута — холодный душ: в преддверии Дня города главный памятник Сургута отмыли от уличной грязи.

Никакой химии: для промывки монумента использовали аппарат высокого давления, холодная вода подается под большим набором через специальный промышленный пистолет.

Чтобы очистить памятник со всех сторон, промышленному альпинисту Наталье Плотниковой приходилось несколько раз подниматься на высоту 15 метров.

«Очень здорово увидеть памятник вблизи, выглядит совсем по-другому - черты лиц видны так отчетливо», — делится впечатлениями Наталья. Промышленным альпинизмом она занимается уже два сезона, но памятник очищает впервые.

Очистка памятников — глобальный проект компании «Керхер». Всего ею было очищено более 140 объектов культуры по всей стране.