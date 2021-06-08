Как не попасть на удочку нелегальной кредитной компании – инструкция от эксперта

Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него уже включены почти две тысячи организаций и интернет-проектов, действующих по всей стране, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В этот список вошли 11 компаний Тюменской области, 7 – ХМАО-Югры. Все они имеют признаки нелегального кредитора.

Список будут обновлять регулярно. Чтобы россияне смогли самостоятельно проверить будущего кредитора, в нем будут указываться наименование компании, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

О том, как не пострадать от действий черных кредиторов, рассказал управляющий тюменского отделения Банка России Сергей Попов.

А он точно нелегальный?

Для предоставления финансовых услуг на российском рынке участник должен иметь лицензию ЦБ или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.

Чаще всего «черные кредиторы» незаконно используют в своем наименовании «микрофинансовая» или «микрокредитная компания», скрывая реальные условия кредитования. Иногда просто обещают оформить заем за определенную комиссию – 15-20% от суммы. Обращение к таким кредиторам чревато переплатой начисленных процентов, проблемами при выплате и закрытии займа.

Нелегальными кредиторами могут быть и комиссионные магазины, которые работают под видом ломбардов. Если человек обращается в ломбард, то по закону у него есть право выкупить сданное в залог имущество в любой момент до его отчуждения как невостребованной вещи, существует запрет на увеличение процентной ставки по займу, предусмотренную договором, запрет на ухудшение условия хранения заложенной вещи, а также взимание платы за ее хранение, обязанность страхования имущества ломбардом и прочее. На комиссионные магазины такие правила не распространяются.

В Югре нет финансовых пирамид. Опасаться нечего?

«Тот факт, что в списке нет организаций с признаками финансовых пирамид, зарегистрированных в нашем регионе, совсем не означает, что жители Ямала, Югры или юга области не могут стать их жертвой. В настоящее время создатели всевозможных схем действуют в основном в Интернете, особенно эта тенденция проявилась в период пандемии. Кроме того, компания может быть зарегистрирована в одном регионе, а иметь сеть офисов по всей стране. Так действовала всем известная пирамида «Кэшбери», – объяснил Сергей Попов.

Список поможет?

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций, затем данные передаются в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.

«От выявления нелегала до пресечения его деятельности порой проходит слишком много времени в силу разных процедурных причин, поэтому мы приняли решение информировать наших граждан о незаконных участниках финансового рынка до того, как деятельность их будет пресечена. Надеемся, что открытая публикация такого списка поможет потребителям избежать риска быть обманутыми, будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», – отметил Сергей Попов.

Если вам предлагают поиграть на бирже, рынке Форекс, вложить деньги в выгодные инвестиции под невероятно высокие проценты, обещают быстрые займы под небольшие проценты, то не поленитесь и проверьте компанию на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Организации с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг теперь можно найти здесь. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях, сообщите об этом в правоохранительные органы и Банк России.