Почему голосование по благоустройству не «взлетает»

Голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства в Югре оказалось не столь эффективным и массовым, как хотелось бы. Несмотря на возможность получить федеральные деньги на какие-то местные проекты, народ не очень рвался голосовать. Почему это происходит и как вдохнуть жизнь в подобные голосования о благоустройстве – обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. Говорим о голосованиях на этих выходных... в предыдущем эпизоде «О чем говорят» мы говорили о предварительном голосовании «Единой России», так называемых праймериз и о том, зачем они нужны, как они работают и какие технологии «Единая Россия» обкатывала в ходе этого процесса.

Сейчас поговорим про другое голосование, дело было так: есть национальный проект какое-то там развитие городской среды, какой-то федеральный проект большой, и в его рамках проходит голосование. Там муниципалитеты выставляют какие-то проекты, за которые нужно голосовать народу, если народ достаточно активно голосует в каком-то отдельном муниципалитет и набирает условные 24 тысячи голосов, то проекты, которые там будут реализовываться или победивший проект получит федеральное софинансирование.

Соответственно, проголосовало всего в нашем автономном округе 110, по-моему, тысяч человек, из них 25-26 — это был Сургут, то есть Сургут уже претендует на федеральное софинансирование и конкретно это будет проект парка «За Саймой». Теоретически, пока что это не подтверждено окончательно, там еще какие-то свои расчеты в Москве в Минстрое, но теоретически может так случиться, что федерация нам немножко отвалит денег на то, чтобы парк «За Саймой» чуть-чуть привести в порядок. И очень многие переживали и сетовали на то, что народ очень слабо голосует, это же типа деньги, вот деньги халявные лежат в федеральном бюджете, можно взять телефон, зайти на госуслуги или там на сайт, тыкнуть три кнопки — и ты приблизил свой город к тому, чтобы он получил финансирование из федерального огромного жирного бюджета в наш маленький слабенький бюджетик.

Как ты думаешь, почему же это происходит?

Тарас Самборский: Это происходит — что? Слабая активность жителей...

Д.Щ.: Слабая активность да, вообще.

Т.С.: …в проявлении своей позиции.

Д.Щ.: Гражданской позиции, да.

Т.С.: Ты вот назвал сто — столько тысяч?

Д.Щ.: 110, по-моему. Или 105, или 110.

Т.С.: 110, ну это десять процентов населения Югры.

Д.Щ.: Десять процентов взрослого населения я бы сказал. То есть у нас 1,6 миллиона живет.

Т.С.: Ну вот десять процентов, я и хотел уточнить, от работоспособного населения, которые принимают решения. Мне даже эта цифра кажется гигантской, честно говоря, для Югры. Потому что действительно наш регион не входит в число регионов, где люди привыкли как-то активничать с выражением своей позиции.

Я думаю, что это такие же бюджетники, наверное, как в случае с праймериз «Единой России».

Даже не это важно. Почему люди не активничают? Потому что этому есть несколько причин: базовая заключается в том, что весь этот процесс голосования по лучшим территориальным проектам, по благоустройству не исходит от импульса местной власти, это все процедуры, спускаемые сверху, я так понимаю, администрация президента придумала всей стране такую технологию.

Д.Щ.: Ну или Минстрой, кто-то там.

Т.С.: Да, раздача федеральных денег на местные проекты. И по всей цепочке эта идея, как у нас теперь говорят, отрабатывается. А вот когда ты отрабатываешь чужую идею, спущенную сверху, а не воодушевлен собственным проектом — это совершено два разных настроя психологических, да и в общем-то к результатам разным это все приводит.

Вот если бы местная власть (любая, мы не берем конкретно город Сургут, любой муниципалитет, в любом регионе) умела создавать местный продукт увлекательный, который бы она выносила на обсуждения своей публике, своих избирателей, процесс бы приобретал совсем другую динамику, процесс обсуждения этих проектов.

Посмотрим даже на примере города Сургута и конкретно Городского культурного центра, того же Ботанического сада, той же станции юннатов, Дома пионеров, что еще можно вспомнить? Обсуждение строительства, вернее проекта будущего строительства на перекрестке улиц Мира и Островского, где сейчас строится, заканчивается уже храм. И мы видим, что когда проблема носит местный характер и так или иначе в ее обсуждение вовлечены местные общественные лидеры, местные чиновники, то дискуссия становится достаточно громкой, а часто еще продуктивной.

Все-таки результатом многих перечисленных мной дискуссий является то, что тот же храм на Островского-Мира уменьшили и оставили часть территории под зеленую зону, ну и так далее. Дом пионеров до сих пор не снесен, хотя бы находится в какой-то повестке местной власти. Городской культурный центр... на Грибоедовской автовокзал — недавно Сергей Полукеев заявил, что проект в данном виде с повестки дня снят. Это все результат местного обсуждения.

Вот я думаю, что если бы городская власть, конкретно о Сургуте если, городская власть Сургута сумела бы сформулировать несколько проектов благоустройства городской территории в виде нескольких четырех-пяти важных проектов на среднесрочную перспективу и квалифицированно подготовить хотя бы на уровне предэскиза свою идею, городская дисусссия носила бы более активный характер.

А тут уже задача чиновников — адаптировать местную идею под всякие федеральные программы под выбивание денег. Если для этого надо провести этот пресловутый опрос, давайте его безусловно проводить, но, ты понимаешь да, что я говорю, сам ход действий должен быть несколько иным. Предполагается, что мы, избиратели, выбираем нашу местную муниципальную власть для того, чтобы она за нас решала многие профессиональные задачи. Мы не умеем рисовать проекты, мы не умеем определять территориальную принадлежность того или иного земельного участка, мы не умеем... много чего мы не умеем. Для этого мы нанимаем как будто бы умных чиновников.

Вот это наше большое горе: у нас нет умных чиновников, у нас нет чиновников, если взять наш департамент архитектуры и градостроительства. Мы понимаем, что там практически не с кем разговаривать о том, что такое городская территория на ближайшие 20-30 лет. Если спросить их, как бы они видели... я не знаю, в течение ближайших 30 лет пойму реки Бардаковка. Ты не услышишь ответа, потому что кроме того, что «Ну там надо смотреть по закону, там надо смотреть всякие смежные права». То есть какие-то чиновничьи глупости, которыми они привыкли успешно прикрываться, лишь бы не заниматься проектированием своей территории. Задай вопрос – как мы видим в течение 30 лет зону промышленную Сургута, всю северную часть Сургута, скажем так, восьмой промузел — все вот эти бывшие социалистические советские промышленные территории. Нет, кроме общих фраз, что да, неплохо бы как-то заниматься реновацией, — ты ничего и не услышишь.

А вот для того, чтобы проект от слов, от каких-то картинок, перешел к жизни… как мы видели картинки про реку Сайма… Тоже вопрос, кстати: что такое река Сайма в течение 30 лет? Кто-то может внятно сказать, может объяснить концептуально, что есть река имеющая три рукава в городе? Уникальная ситуация: в стране много городов, через центр которого протекает природный водоем с тремя аж источниками, да еще имеет в своей пойме огромный природный парк, тот же самый парк «За Саймой». Вот как я наблюдаю, я просто изучаю этот опыт в Европе — как происходят подобные проекты: в какой-то территории нужно привести в порядок, ну, например, улицы, узкие тротуары, узкая проезжая часть, не разъезжаются машины встречные во дворе, коряво поставлены столбы освещения. Непонятно с разметкой что, непонятно, что со знаками.

Отсюда вылазят смежные права пресловутые как проложены водопроводы, всякие связи. Вот, казалось бы, это благоустройство? Да, это типичное благоустройство, а параллельно тут еще задевается один парк, параллельно берег реки, параллельно на следующий берег реки тоже надо как-то попадать. И вдруг, но это не вдруг, это длительный очень, квалифицированный профессиональный процесс. Несколько лет эта самая местная администрация готовит проект, в котором прописывается абсолютно все. Не просто «мы тут сделаем аллею» — нет. Как мы раздвинем улицу, чьи права задеваются, как мы решаем взаимоотношения со смежными правами, как мы работаем с владельцами собственности, у которых надо что-то выкупить, взять в аренду, в безвозмездное пользование как-то с ними развестись, какую технологию мы используем, буквально прямо чуть ли не до марки бетона. Все форэскизы прикладываются и показываются, самое-то главное для чего это делается, для того, чтобы в течение такого-то периода, называется, как правило, среднесрочная перспектива — решить проблему с парковочными местами, с пешеходным трафиком, с велосипедным трафиком, с озеленением, с привлечением такого-то количества новых жителей с таким-то средним достатком… И вот мы видим эскиз, по которому, оказывается, можно построить в течение трех лет мостик пешеходный на другой берег, можно построить какой-то эскалатор уличный, который возит людей с холма вниз, ну и так далее.

И вот эта вся штука имеет совершенно конкретного исполнителя, который клянчит у местной администрацией на этот проект. Не так как у нас в Сургуте десятилетиями сотни миллионов рублей выбрасываются тем же ДАиГом на рисование проектов, которые никогда будут априори нигде построены, это просто свои идеи, а здесь все четко — эти деньги потрачены на такое-то архитектурное бюро и уже это архитектурное бюро занимается презентацией. После этого идет еще двухлетний период обсуждения с общественностью. Собираются местная городская дума, куда приходят все граждане или они нанимают большой зал, куда приходят на сходку все эти жильцы территорий и каждый пишет в свое заявление замечания, они все обязаны быть приняты, пришиты к делу, отданы вот этим экспертам архитекторам и местным чиновникам строительным, которые все это обсуждают. Через какой-то срок это все выносится на новое обсуждение и года через два-три проект готов. Вот какая дистанция.

То есть с кондачка ничего нельзя сделать — это очень трудно. С кондачка мы получаем нашу центральную площадь, где лишь бы для того, чтобы освоить федеральные деньги фактически те деньги вкапываются в землю и никакой площади нет, а есть просто какой-то стыд и позор.

И после того, как этот проект становится муниципальным проектом, муниципалитет начинает интенсивно искать средства на его реализацию. Часть денег, как и у нас, местные, а часть денег дает регион, государство, не знаю… какой-нибудь Европейский союз, какое-нибудь мировое правительство и так далее и тому подобное.

Таким образом, мы видим поэтапную, но неостановимую всеобщую реновацию территорий, огромных территорий. Если сравнить город Сургут с каким-нибудь восточно-европейским городом где-нибудь в Восточной Германии, Польше, Чехии, Венгрии, сравнимых с Сургутом по масштабу, по населению, то мы увидим, что за последние 30 лет Сургут не так уж сильно и развился в лучшую сторону с точки зрения городских пространств, с точки зрения создания комфортной городской среды, комфортной среды обитания. А вот эти все города, напротив, сделали просто колоссальные рывки в своем развитии именно благодаря той технологии, которую так сейчас кратко, скомкано разрисовал.

То есть как в случае с «Единой Россией» — вроде бы внешне все то же самое, вроде бы обсуждает общественность какие-то проекты, вроде бы мы это делаем для того, чтобы попасть в федеральный кусок бюджета, а по сути, делается все очень часто чиновниками равнодушными, неквалифицированными, которые сами толком не понимают, что они предлагают сейчас населению. Вот сейчас кто-то может, кроме того же Полукеева, квалифицированно объяснить в чем суть реконструкции парка «За Саймой»? Я думаю, что нет. И это большая проблема любого муниципалитета — в нем нет квалифицированных людей отвечающих за развитие территорий.

Д.Щ.: Да, ну и плюс, как я это писал у себя в блоге, можете посмотреть у нас на сайте... я считаю, что помимо того, что Тарас сейчас изложил, я считаю, что еще большая проблема с доверием к власти со стороны людей и люди не верят, что власть может у них что-то спросить, хочет у них что-то спросить, не верят, что если они придут и проголосуют, что от этого случится что-то хорошее. Даже если они придут и проголосуют, то обязательно что-нибудь запорят, что-нибудь украдут, что-то сделают не так. Поэтому они говорят: «Да ну вас нахрен всех, мы лучше шашлыки будем есть».

Т.С.: Конечно! Да вот этот даже конкурс, я ж с чего начинал, он проводится не потому, что местное чиновничество озолотилось вдруг развитием своей территорией — нет, конкурс спущен сверху, его надо отработать, ну давайте под это придумаем какие-нибудь проекты, а проектов нет.

А я еще раз говорю, что если существует такое мощное важнейшее подразделение в структуре любой муниципальной власти, как департамент архитектуры и градостроительства, то в этом муниципалитете всегда должен быть набор нескольких ключевых проектов развития. Это, кстати говоря, то, что делает очень успешно Тюмень, то, что делает очень успешно Собянин в Москве, ну собственно это одна школа, ну еще, может быть, пара регионов в стране и пара городов.

То есть эта работа возможна, но ею должны заниматься люди квалифицированные и люди, которые понимают, что это мы делаем не для освоения здесь и сейчас бюджетных денег, а для развития нашего города и придания ему импульса к устойчивому существованию на десятилетия вперед. Вот если под этим углом рассматривать любой проект, то сразу ты поймешь, как ранжировать проекты по приоритетности что важно, что неважно.

Д.Щ.: Да-да. Ну что ж, мы будем завершать на этой неделе наш проект. Это был «О чем говорят». Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский был на связи. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте СИА-ПРЕСС на siapress.ru. И до новых встреч и через неделю снова увидимся.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.