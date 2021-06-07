Когда отремонтируют аэропорт Сургута. Дата

Разговоры о необходимости реконструировать аэропорт Сургута ведутся не меньше десяти лет. Авиагавань города, находящегося на пятом месте по наполнению ВВП страны, явно не отвечает современным требованиям, а обновление позволило бы повысить пассажиропоток. Именно так случилось с тюменским «Рощино», где в первый же год после реконструкции рост пассажиропотока составил почти 20 процентов.

Авиаотрасль сегодня переживает не лучшие времена. Но в марте Росавиация объявила о том, что одобрена Концепция развития аэродромной сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2035 года. Планируется модернизировать почти 180 российских аэропортов и аэродромов. Входит ли в их число аэропорт Сургута, разбирается обозреватель siapress.ru Анна Богдевич.

Попали в Концепцию

Концепция Росавиации предусматривает реконструкцию и модернизацию четырёх аэропортов Югры: Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Когалыма. Об этом федеральное ведомство сообщило в ответ на запрос siapress.ru. Но есть нюансы.

Во-первых, работы планируется провести аж в 2031-2035 годах, то есть ждать придется не меньше десяти лет. Во-вторых, Концепция до сих пор не утверждена, а значит, список и виды работ могут измениться.

Варианты были

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта правительства Югры нам сообщили, что разработаны различные варианты реконструкции аэровокзала Сургута. Но… «выбор варианта реконструкции будет определяться акционерами АО «Аэропорт Сургут», — уточняется в официальном ответе ведомства на запрос редакции.

Округ реконструировать авиагавань крупнейшего муниципалитета региона не планирует до 2024 года точно. Но у аэропорта был шанс на обновление.

В 2018 году компания «Аэропорты регионов», входящая в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, купила 20 процентов акций АО «Аэропорт Сургут». Тогда же сообщалось, что компания прорабатывает предложения по развитию порта Сургута, которые включают в себя серьезную модернизацию инфраструктуры.

В 2020 году, судя по всему, от своих планов «Аэропорты регионов» еще не отказались. Гендиректор холдинга Евгений Чудновский сообщил о предложении по строительству нового пассажирского терминала в Сургуте, потому что реконструкция действующего, по его мнению, экономически нецелесообразна.

«В рамках решения совета директоров аэропорта было разработано несколько вариантов развития инфраструктуры. По сути, речь идет о том, что надо построить новый терминал. Выводы экспертов сводятся к тому, что реконструкция действующего терминала экономически нецелесообразна, поскольку здание 1980-х годов», — цитировало Чудновского ТАСС.

Он также пояснил, что действующее здание аэропорта не соответствует требованиям к зданиям терминалов, потому что с 1980-х годов они существенно поменялись.

Что помешало?

В начале 2020 года «Аэропорты регионов» заявили о готовности купить долю Utair в аэропорту Сургута. Реконструкция порта требует миллиардов и должна быть выгодна для холдинга. В случае утверждения инвестиционной стратегии и строительства нового пассажирского терминала «Аэропорты регионов» готовы были выкупить допэмиссию для получения контрольного пакета.

«Аэропорты регионов» и администрация региона предлагают построить новый терминал неподалеку от действующего. «ЮТэйр» и «Сургутнефтегаз» предлагают посмотреть перспективы реконструкции действующего терминала. На наш взгляд, реконструировать шестидесятилетнее здание экономически абсолютно бессмысленно: затраты со временем будут значительно выше. Думаю, оценка вариантов займет около двух месяцев, после чего будет принято решение, реконструировать действующий терминал или строить новый», — говорил Евгений Чудновский еще в феврале 2020 года.

За это время ясности в судьбе аэропорта не появилось. Источники siapress.ru, близкие к аэропорту, утверждают, что планы холдинга «Аэропорты регионов» скорректировала пандемия и состояние авиаотрасли. Однако собеседники агентства, близкие к градообразующему предприятию считают, что причина в другом: руководству компании на данном этапе не интересна реконструкция аэропорта, он устраивает их в том виде, в котором существует сегодня. И именно в этом одна из главных причин, почему вопрос обновления главной авиагавани региона остается открытым.

Редакция направила вопросы об актуальности планов по модернизации аэропорта Сургута в пресс-службу холдинга. Ответа на момент публикации материала получено не было.