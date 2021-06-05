16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2721   EUR  88,7545  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Рудион обозрела XIII

Чудесное спасение, одежда с советами Путина, новый аэропорт и много музыки

​Рудион обозрела XIII
Проект аэропорта Салехарда, фото: vk.com/artyukhov_da

На этой неделе вся страна следила за чудесным спасением свердловских пожарных десантников в Тюменской области, «Сима-ленд» собрал дизайнеров со всей страны, чтобы создать линейку продуктов, прославляющих Владимира Путина, а губернатор Ямала рассказал, когда начнется реконструкция аэропорта Салехарда. Обзор новостей соседей – в еженедельной подборке siapress.ru.

За спасение десантников на пожаре наградят лесника, которого тюменские власти не считали пострадавшим

Лесника Ришата Каримова, который помогал спасаться группе десантников во время верхового пожара в Вагайском районе, наградят. Ему планируютвручить медаль «За отвагу на пожаре», пишет 72.ru.

«17 мая в районе поселка Комсомольский Вагайского района, вблизи реки Яузяк, группа из 24 работников парашютно-десантной пожарной службы ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» проводила работы по тушению природных пожаров. Руководил тушением пожара лесник 1-й категории Вагайского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Ришат Каримов. При усилении ветра до 20–25 м/с фронт пожара стал быстро приближаться к лесным пожарным. Когда группу стало накрывать огнем, было принято решение прыгать в реку», — рассказали о происшествии в оперативном штабе Тюменской области.

Видео чудесного спасения пожарных.

В Тюмени построят карбоновую станцию площадью около 8 гектаров

В Тюмени будет построена карбоновая станция, общая площадь которой составит около 8 га и охватит наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Карбоновая станция» на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Тюменская карбоновая станция станет одним из первых объектов системы мониторинга климатически активных газов, которая сейчас создается по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«Сима-ленд» выпустит коллекцию одежды с советами от Путина

Компания «Сима-ленд», прославившаяся на всю Россию своими патриотическими флешмобами, выпустит коллекцию одежды с воодушевляющими советами от президента Владимира Путина и другие товары с изображением лидера страны. Для разработки дизайна новой линейки продуктов в Екатеринбург пригласили более 30 специалистов со всей страны. Репортаж спрезентации публикует Ura.ru.

Пожалуй, одну из самых провокационных коллекций придумала группа дизайнеров «Сима-ленда». Россия у них, прежде всего, ассоциируется с Владимиром Путиным, поэтому на их сумках, рюкзаках, часах и одежде появляется именно президент.

Он предстает то на красном фоне, символизирующем силу и лидерство, то на черно-белом — в образе Джеймса Бонда. Периодически дизайнеры используют на элементах одежды и его известные крылатые выражения.

Мемы и воодушевляющие цитаты президента использовала в коллекции одежды и дизайнер из Белгорода. Она тщательно изучила все самые интересные фразы лидера страны и выбрала лучшие: «Все смешалось — люди, кони», «Нет времени на раскачку».

Будет больше площадок для интеллигенции: рассказываем про новые сцены «Ночи музыки»

В Екатеринбурге 25 июня пройдет фестиваль «Ночь музыки». Главным хедлайнером станет Леонид Агутин, он споет песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное» на Октябрьской площади. Также заявлены группа «Каста», Клава Кока и Татьяна Овсиенко, а еще на одной сцене будут зажигать Лолита, «Иванушки International», Игорь Бутман и Slava Marlow.

На фестивале в этом году будут работать сразу несколько площадок с академической музыкой, пишет е1.ru. Так, на площади 1905 года артисты «Урал Опера Балет» сыграют сотый спектакль «Травиата», а «арии с балкона» будут исполняться перед зданием УрФУ на Ленина, 51.

Челябинского замминистра арестовали в связи с обвинением в крупной взятке

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения первому заместителю министра строительства Челябинской области Ивану Белавкину. Он проведет под арестом два месяца, сообщает Polit74.ru.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ – получение взятки. По версии следствия, он в 2020-2021 годах он получил взятку в сумме более одного миллиона рублей за действия, входящие в его непосредственные обязанности. Преступление выявили оперативники УФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Фото из зала суда: телеграм-канал «Челябинск Сегодня»

Мэр Челябинска Наталья Котова с заместителями улетела в Дубай

Глава города Наталья Котова отправилась в Объединенные Арабские Эмираты со своими заместителями Надеждой Рыльской и Владимиром Шамне. Также в Дубай улетел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Александр Егоров. Об этом стало известно 74.RU.

В пресс-службе администрации города объяснили, что глава города проходит обучение по программе эффективного градостроительства.

А пока Наталья Котова учится урбанистике в Дубае, челябинцы засыпают мэрию вопросами о том, что происходит на Комсомольском проспекте. Проект реконструкции важной транспортной артерии северо-запада города нигде не опубликован. Челябинцы в ужасе от строящихся там семиметровых (в ширину!) островков безопасности.

Губернатор ЯНАО: реконструкция аэропорта столицы Ямала может начаться в 2023 году

Реконструкция аэропорта в городе Салехарде - столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может начаться уже в 2023 году. Об этом сообщил винтервью ТАСС в пятницу губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, главной целью реконструкции является увеличение пропускной способности авиаузла. Губернатор также добавил, что после реконструкции в аэропорту появятся новые преимущества для пассажиров.

Курганский санаторий продали за 83,8 млн рублей

Зауральские власти нашли покупателя для санатория «Лесники», который расположен в Кетовском районе. Объект продали за 83,8 млн рублей. Итоги аукциона опубликованы на электронной площадке, пишет«Область 45».

Согласно аукционной документации, покупателем объекта стало ООО «Лесники». В течение нескольких дней с организацией, которая приобрела санаторий, будет заключён договор.

По данным сервиса СПАРК, общество с ограниченной ответственностью «Лесники» зарегистрировано в Кургане 17 мая. Учредителем и директором компании является Людмила Воробейчик. Основной вид деятельности - санаторно-курортная.

Санаторий «Лесники» входит в объединение «Курорты Зауралья». Его акции принадлежат областным властям. Изначально — в 2019 году — санаторий хотели продать за 193 млн 450 тыс. рублей. Но покупатель не был найден. В итоге, сумму пришлось снизить.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:15, просмотров: 181, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:33
УЧИТЬСЯ УРБАНИСТИКЕ НУЖНО В ОБЪЕДИННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ. Потому как реконструкция проспекта Комсомольского в Челябинске без учебы в ОАЭ ОБРЕЧЕНЫ НА ПРОВАЛ. Стоит подумать об этом и реноваторам ул. Ленина в Сургуте. Однако, поучиться можно и в Тюмени или в Москве. Ибо учеба эффективному градостроительству в Дубаи челябинских чиновников это чистая «липа». Банальный отдых за счёт бюджета.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне смогут привиться от коронавируса во дворе дома 1054
  2. ​Пляжный сезон в Югре не открыли, но утонули уже пять человек 1020
  3. ​Югорчан ждет ветреный уикенд 915
  4. ​От предложения Натальи Комаровой изменить налогообложение нефтяников зависит благополучие всей «большой» Тюменской области 535
  5. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Ограбление с последствиями 534
  6. ​Сургутяне разгадывают «послания» дорожников с помощью азбуки Морзе // Видео 517
  7. ​Россияне смогут свободно ездить за границу с осени 447
  8. ​Проблемные дворы Сургута избавят от подтоплений 445
  9. ​Поделись с ближним: половина россиян готова платить больше налогов в пользу бедных 358
  10. Санврачи Югры проведут бесплатные консультации для бизнесменов 315
  1. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 6721
  2. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4992
  3. ​Место бессилия 4436
  4. Поезд сбил Камаз — и каждый пошел своей дорогой // ФОТО 4325
  5. ​Юрий Семенков: «Советский модернизм Сургута» — тема все-таки не ностальгическая» 4098
  6. ​«Мои чувства православной христианки оскорблены»: сумма в чеке в 666 рублей из ПНБ Сургута возмутила пациентку 3916
  7. «Выздороветь нельзя, но возможно выздоровление» // ВИДЕО, ТЕКСТ 3553
  8. Проект «ДУМАть и решать». Алексей Кучин: «Хлебозавод, комбинат школьного питания должны оставаться в собственности города» 3183
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 мая? // АФИША 3042
  10. ​Деревья вырубят?! Сургутяне бьют тревогу из-за таинственного забора в парке 3038
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 12555
  2. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12405
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11339
  4. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 10985
  5. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 10537
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 9780
  7. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 9629
  8. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9433
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 8683
  10. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 8683

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика