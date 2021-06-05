Чудесное спасение, одежда с советами Путина, новый аэропорт и много музыки

На этой неделе вся страна следила за чудесным спасением свердловских пожарных десантников в Тюменской области, «Сима-ленд» собрал дизайнеров со всей страны, чтобы создать линейку продуктов, прославляющих Владимира Путина, а губернатор Ямала рассказал, когда начнется реконструкция аэропорта Салехарда. Обзор новостей соседей – в еженедельной подборке siapress.ru.

За спасение десантников на пожаре наградят лесника, которого тюменские власти не считали пострадавшим

Лесника Ришата Каримова, который помогал спасаться группе десантников во время верхового пожара в Вагайском районе, наградят. Ему планируютвручить медаль «За отвагу на пожаре», пишет 72.ru.

«17 мая в районе поселка Комсомольский Вагайского района, вблизи реки Яузяк, группа из 24 работников парашютно-десантной пожарной службы ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» проводила работы по тушению природных пожаров. Руководил тушением пожара лесник 1-й категории Вагайского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Ришат Каримов. При усилении ветра до 20–25 м/с фронт пожара стал быстро приближаться к лесным пожарным. Когда группу стало накрывать огнем, было принято решение прыгать в реку», — рассказали о происшествии в оперативном штабе Тюменской области.

Видео чудесного спасения пожарных.

В Тюмени построят карбоновую станцию площадью около 8 гектаров

В Тюмени будет построена карбоновая станция, общая площадь которой составит около 8 га и охватит наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Карбоновая станция» на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Тюменская карбоновая станция станет одним из первых объектов системы мониторинга климатически активных газов, которая сейчас создается по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«Сима-ленд» выпустит коллекцию одежды с советами от Путина

Компания «Сима-ленд», прославившаяся на всю Россию своими патриотическими флешмобами, выпустит коллекцию одежды с воодушевляющими советами от президента Владимира Путина и другие товары с изображением лидера страны. Для разработки дизайна новой линейки продуктов в Екатеринбург пригласили более 30 специалистов со всей страны. Репортаж спрезентации публикует Ura.ru.

Пожалуй, одну из самых провокационных коллекций придумала группа дизайнеров «Сима-ленда». Россия у них, прежде всего, ассоциируется с Владимиром Путиным, поэтому на их сумках, рюкзаках, часах и одежде появляется именно президент.

Он предстает то на красном фоне, символизирующем силу и лидерство, то на черно-белом — в образе Джеймса Бонда. Периодически дизайнеры используют на элементах одежды и его известные крылатые выражения.

Мемы и воодушевляющие цитаты президента использовала в коллекции одежды и дизайнер из Белгорода. Она тщательно изучила все самые интересные фразы лидера страны и выбрала лучшие: «Все смешалось — люди, кони», «Нет времени на раскачку».

Будет больше площадок для интеллигенции: рассказываем про новые сцены «Ночи музыки»

В Екатеринбурге 25 июня пройдет фестиваль «Ночь музыки». Главным хедлайнером станет Леонид Агутин, он споет песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное» на Октябрьской площади. Также заявлены группа «Каста», Клава Кока и Татьяна Овсиенко, а еще на одной сцене будут зажигать Лолита, «Иванушки International», Игорь Бутман и Slava Marlow.

На фестивале в этом году будут работать сразу несколько площадок с академической музыкой, пишет е1.ru. Так, на площади 1905 года артисты «Урал Опера Балет» сыграют сотый спектакль «Травиата», а «арии с балкона» будут исполняться перед зданием УрФУ на Ленина, 51.

Челябинского замминистра арестовали в связи с обвинением в крупной взятке

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения первому заместителю министра строительства Челябинской области Ивану Белавкину. Он проведет под арестом два месяца, сообщает Polit74.ru.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ – получение взятки. По версии следствия, он в 2020-2021 годах он получил взятку в сумме более одного миллиона рублей за действия, входящие в его непосредственные обязанности. Преступление выявили оперативники УФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Фото из зала суда: телеграм-канал «Челябинск Сегодня»

Мэр Челябинска Наталья Котова с заместителями улетела в Дубай

Глава города Наталья Котова отправилась в Объединенные Арабские Эмираты со своими заместителями Надеждой Рыльской и Владимиром Шамне. Также в Дубай улетел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Александр Егоров. Об этом стало известно 74.RU.

В пресс-службе администрации города объяснили, что глава города проходит обучение по программе эффективного градостроительства.

А пока Наталья Котова учится урбанистике в Дубае, челябинцы засыпают мэрию вопросами о том, что происходит на Комсомольском проспекте. Проект реконструкции важной транспортной артерии северо-запада города нигде не опубликован. Челябинцы в ужасе от строящихся там семиметровых (в ширину!) островков безопасности.

Губернатор ЯНАО: реконструкция аэропорта столицы Ямала может начаться в 2023 году

Реконструкция аэропорта в городе Салехарде - столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может начаться уже в 2023 году. Об этом сообщил винтервью ТАСС в пятницу губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, главной целью реконструкции является увеличение пропускной способности авиаузла. Губернатор также добавил, что после реконструкции в аэропорту появятся новые преимущества для пассажиров.

Курганский санаторий продали за 83,8 млн рублей

Зауральские власти нашли покупателя для санатория «Лесники», который расположен в Кетовском районе. Объект продали за 83,8 млн рублей. Итоги аукциона опубликованы на электронной площадке, пишет«Область 45».

Согласно аукционной документации, покупателем объекта стало ООО «Лесники». В течение нескольких дней с организацией, которая приобрела санаторий, будет заключён договор.

По данным сервиса СПАРК, общество с ограниченной ответственностью «Лесники» зарегистрировано в Кургане 17 мая. Учредителем и директором компании является Людмила Воробейчик. Основной вид деятельности - санаторно-курортная.

Санаторий «Лесники» входит в объединение «Курорты Зауралья». Его акции принадлежат областным властям. Изначально — в 2019 году — санаторий хотели продать за 193 млн 450 тыс. рублей. Но покупатель не был найден. В итоге, сумму пришлось снизить.