Новые законы, которые действуют с июня 2021 года

С 1 июня вступают в силу некоторые изменения в законодательстве. Среди них и нашумевший закон о просветительской деятельности. О нем подробно писал обозреватель СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов. Какие еще изменения ждут россиян с началом лета: по каким новым правилам теперь будем жить и какими бонусами сможем воспользоваться? Обо всем по порядку читайте в нашем обзоре.

Кэшбек патриотам

Полезным изменение можно считать и продление государственной программы туристического кэшбека, которая должна была завершиться 15 июня. Теперь она действует до конца 2021 года. Компенсацию за отдых в России получили уже более миллиона граждан. Суммарно возвращено около четырех миллиардов рублей. В условиях программы прописано, что 20% от стоимости путешествия можно получить только на карту «Мир», которой и будет рассчитываться отдыхающий. Перед оплатой карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы «Мир». Максимальная сумма возврата – 20 тысяч рублей. Получить субсидию можно неограниченное число раз.

Кэшбек за детский лагерь

В отличие от патриотичного кэшбека, здесь родители смогут вернуть до 50% от стоимости путевки для ребенка. Но лимит такой же – 20 тысяч рублей. В программе участвуют как государственные, так и частные организации.

Гречкой не делимся

С 5 июня по 31 августа 2021 года вводится временный запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и гречневого зерна обрушенного. Такие меры направлены на предотвращение скачка цен и сохранение необходимого объема продукции.

Дорогая сладкая жизнь

Мораторий на повышение цены на сахар завершился 1 июня. Оптовая цена была ограничена 36 рублями, розничная – 46 рублями. При этом меры поддержки производителей сохранятся. После отмены ограничения цена на продукт вероятно повысится.

Обязательная маркировка

Мороженое и сыры теперь подлежат обязательной маркировке. С 1 сентября это требование будет обязательным и для молочной продукции со сроком хранения более 40 дней.

Пристегните ремни!

Для автовладельцев появятся новые штрафы. Теперь наказывать рублем будут не только за непристегнутый ремень, но и за его неисправность или отсутствие. Размер денежного наказания – 500 рублей. Такой же штраф ждет автомобилистов, использующих резину не по сезону. При этом сроки использования летних и зимних покрышек могут варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе.

Запрещена и перевозка газовых баллонов в авто без соответствующих документов. За это нарушение водителю выпишут штраф в те же 500 рублей.

«Серые» симки прочь

С 1 июня вступает в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи. А при покупке карты теперь обязательно заключение договора с предоставлением документа, удостоверяющего личность. Эти изменения внесли в ФЗ «О связи». Нарушителей ждет административное наказание. Это сделано для того, чтобы сократить количество анонимных номеров в пользовании. Такие часто появлялись от корпоративных предприятий. Теперь юрлицам и ИП необходимо регистрировать корпоративные номера в Единой системе идентификации и аутентификации. Также абоненты смогут заключать договоры с операторами дистанционно, подтверждая свою личность через портал Госуслуг с помощью биометрии.

«Зе энд» льготе на жилье

Июнь 2021 – последний месяц, когда россияне могут оформить ипотеку на особых условиях. По этой программе льготная кредитная ставка – 6,5% на весь срок займа.

Обоснованный отказ в ипотечных каникулах

С 6 июня банки обязаны будут объяснять причину отказа клиентам в ипотечных каникулах. Это даст возможность заемщикам избежать необоснованных отказов и навязывания банками своих программ реструктуризации долга с целью собственной выгоды.

«Мир» вашему банку

Со следующего месяца все бюджетные выплаты будут осуществляться только на карты платежной системы «Мир». К ним относятся оплата больничных, получение различных пособий, соцвыплат. Поэтому июнь – это последний месяц, когда россияне смогут получать деньги от государства на карты Visa или Mastercard.

Ужесточение контроля за международными перевозками

Пассажирский и грузовой транспорт, за которыми числятся штрафы, смогут пересечь российскую границу только в том случае, если в течение трех часов погасят долги. Это требование начнет действовать с 7 июня.

Медосмотр не для всех призывников

Если отсрочка не связана с состоянием здоровья, призывник не обязан проходить медосмотр. При этом пройти его такие новобранцы могут по индивидуальному заявлению. Эта мера позволит сократить количество обследований и улучшить их качество.

«Ду ю спик Раша»

Иностранцы, проживающие в России, будут чаще сдавать экзамены по русскому языку. Если раньше уровень знаний проверяли раз в пять лет, то теперь срок действия сертификата сокращен до трех лет. Также требования к знаниям языка и истории России будут дифференцированы в зависимости от цели пребывания иностранных граждан в стране.