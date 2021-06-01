Что Сургут выиграет от третьего появления Полукеева в администрации

Назначение Сергея Полукеева заместителем главы Сургута стало второй темой обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Ведущие вспомнили, какие позитивные процессы запустил Полукеев в свои предыдущие заходы в городскую администрацию – в частности, благодаря ему и позапрошлой команде в Сургуте сохранились зеленые «пятна» под скверы, а также вместо торгового «шанхая» появился сквер Строителей.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи. Мы продолжаем «О чем говорят». В прошлой части, в прошлом эпизоде поговорили про юбилей Владимира Богданова и как бы увязанная с этим всем взаимоотношения между Сургутнефтегазом и городом, и как это может происходить, и 300 миллионов рублей, которые Сургутнефтегаз Сургуту подкинул на дороги, это очень здорово.

Сейчас поговорим про Сургут, как про Сургут, как про собственную единицу и новый заместитель главы города Сергей Полукеев — большой чиновник в бывшем, большой специалист в настоящем. Он был заместителем губернатора у Натальи Комаровой. Он был директором департамента имущественных земельных отношений при Попове. Он еще раньше работал в экологическом комитете, еще, по-моему, при Сидорове, если мне не изменяет память.

Тарас Самборский: Да.

Д.Щ.: И вот третье пришествие Сергея Полукеева в сургутскую администрацию — в качестве заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству, ремонту дорог, трубам, подъездам и так далее, и так далее. Что мы можем по этому поводу сказать? Насколько это удачное кадровое решение для Андрея Филатова? Второй сургутский зам из всей лангепасской команды, по большому счету.

Т.С.: Надо дать время Полукееву и Андрею Филатову, и тогда мы узнаем, насколько это удачное кадровое решение. Ну те характеристики, которые ты перечислил, я разделяю, и я считаю, что, скажем так, на сургутском кадровом небосклоне Полукеев, конечно же, один из самых опытных чиновников, специалистов. При этом он компетентен в большем круге сфер, чем сейчас ему назначено в виде этой должности.

Но прежде всего он нормальный эколог и он правильно понимает, что такое территория, что такое, в частности, городское пространство с точки зрения комфорта экологического для проживания, для его развития. Плюс он возглавлял департамент имущественных и земельных отношений, и там была проделана достаточно большая квалифицированная работа. Просто напомню: когда Сергей Полукеев зашел на ДИЗО, предыдущее руководство накопило за насколько лет дебиторскую задолженность по аренде муниципального имущества в размере одного миллиарда ста миллионов рублей. Это колоссальная цифра.

Д.Щ.: Кусок нехилый от бюджета. Тогда был 20...18 миллиардов.

Т.С.: Тогда бюджет был меньше 20. У нас был бюджет в районе 15 миллионов, там плюс-минус. Если даже не меньше. Дебиторка-то копилась еще с эпохи Александра Сидорова, при котором бюджет был 10 миллиардов, если ты помнишь. То есть это совершенно фантастические деньги, если учесть, что деньги абсолютно городские.

То есть это деньги, которые чисто попадают в городскую казну и городской казной распределяются. Это была очень серьезная проблема для города. Из города выпали вот такие здоровые доходы, и за два года Полукеев собрал большую часть этой дебиторки, 600 миллионов. Полмиллиона осталось этой дебиторки, но там была история связана уже с налоговыми претензиями. Скажем так, это уже невозвратные деньги, это уже деньги, которые перешли в другой статус. Уже город никак не мог влиять, это уже были судебные решения, претензии от налоговой инспекции. Там уже предприниматели оставались один на один с государством, скажем так.

Ну в такой ситуации, кстати говоря, государство всегда дожимает предпринимателя и любой ценой, даже ценой разорения бизнеса, собирает хоть какие-то суммы. Тем самым уничтожается возможность воспроизведения доходов: то есть когда ты бизнес уничтожил, он уже ничего не сможет арендовать никогда.

Это очень важная способность Сергея Полукеева — расшивать подобные бюджетные узлы, причем делать это не конфликтно, делать это с выгодой в первую очередь для бюджета, во вторую очередь, сохраняя возможности работоспособности бизнеса.

Малый и средний бизнес — это на самом деле кровеносная система любого муниципалитета. Мы только что обсуждали наличие Сургутнефтегаза в Сургуте. Да, хорошо, когда он деньги выделяет на дороги, но еще лучше, когда сам город создает комфортную среду для предпринимательства. Тогда в городе будут миллиарды от аренды муниципального имущества, от аренды муниципальной земли, от правильной продажи муниципальной земли, а не такой как мы наблюдали при продаже земельного участка «Леруа Мерлен», с каким-то невиданным дисконтом. Явно там дело в чьем-то интересе.

Я напомню, что Сергей Полукеев начал наводить порядки в муниципальных предприятиях, и в том числе в нашей клоаке, в каждом городе муниципальное предприятие — городской рынок, да? Один рынок был просто снесен — вот этот шанхай безобразный на Строителе. Об этом миллиарды раз говорилось и писалось, и, по-моему, снос этого рынка и создание там благоустроенного сквера является общегородским консенсусом. Никому не придет в голову обвинить администрацию Дмитрия Попова и конкретно Полукеева в том, что это неправильное решение.

Д.Щ.: Рынок на Набережной тоже снесли, насколько я помню, там ничего такого не появилось на его месте.

Т.С.: Процесс был запрограммирован при том же Полукееве, но потом он ушел в Ханты-Мансийск. В Сургуте появился специфический заместитель Александр Шатунов, он уже немножко начал там чудить и банковать с предпринимателями, там тоже интересная история. Но опять-таки рынок на Набережной снесли, а потихонечку мы там видим — появляются всякие сооружения, да? То есть опять-таки ни о каком комплексном освоении территории город речи все эти годы не ведет. Все там — увы и ах — традиционно.

Так вот помимо сквера на Строителе — администрация Дмитрия Попова моторами идейными были в этом вопросе, помимо Сергея Полукеева, Андрей Анохин, который отвечал за озеленение, Владимир Базаров, я напомню, который курировал как раз коммунальную сферу городского хозяйства. Они сделали очень много для... Андрей Сурлевич, заместитель по строительству... была проведена колоссальная работа по переводу многих фактически бесхозных земельных участков в городе в зоны лесов и городских парков, и городских лесов. Тем самым та команда предотвратила хаотичную, неконтролируемую, коррупциогенную застройку в Сургуте.

И об этом мало говорят, но сама по себе работа очень важная. Это работа на какие-то там поколения вперед, потому что сохраняются зеленые зоны, сохраняются парки и есть возможность для их развития. Ну собственно мне даже этого набора действий за весьма непродолжительное пребывание Сергея Полукеева в должности директора сургутского ДИЗО достаточно для того, чтобы характеризовать его как компетентного чиновника, на которого горожане, да и администрация города могут возлагать определенные надежды.

А зная Полукеева лично, я могу сказать, что он обладает достаточно упорядоченным системным мышлением. То есть у него в голове нет хаоса. Он очень четко понимает функцию чиновничества, функцию вышестоящего чиновничьего аппарата, то бишь правительства ХМАО. Он понимает принципы взаимодействия с бизнесом, он понимает, что очень часто власть вынуждена создавать какие-то компромиссные ситуации, но отстаивать при этом базовый интерес муниципалитета, а не частный интерес бизнеса.

Вот умение найти эту точку соприкосновения, причем не коррупциогенную, а смысловую — всегда помогает любому муниципалитету сохранять свои доходы. Мы очень часто наблюдаем... ну вот помнишь историю во время Шатунова, когда пошли повальные сносы киосков, а когда мы стали разбираться, по какому принципу, сносятся киоски, мы выясняем... вот история с предпринимательницей Еленой Аксеновой знаменитая. Мы выяснили, что сносят тех, кто не дает взятки, а остаются сам понимаешь какие. Этот принцип взаимодействия надо исключать из работы мэрии и вводить какие-то, скажем так, консалтинговые взаимоотношения с бизнес-сообществом.

В Сургуте много компаний среднего бизнеса. Это ж тоже золотые яйца сургутские — МТА, Сибпромстрой, другие застройщики. Есть компании-миллиардеры, которые готовы работать с городом и готовы в город инвестировать, может быть даже больше, чем причитается им по каким-то налоговым отчислениям. Ну для этого должен быть диалог. Мне кажется, что Полукеев — это тот чиновник, который умеет выстраивать этот диалог и выстраивать процессиям которые дают ощутимые результаты, которые можно потрогать руками. Сквер Старожилов, извиняюсь...

Д.Щ.: Строитель.

Т.С.: На Строителе, да. Ну, сквер Старожилов — это наша ахиллесова пята, сургутская больная тема. Сквер Строитель можно потрогать руками. Таких было достаточно проектов, которые можно потрогать руками. Сокращение дебиторки — можно потрогать руками. Эти деньги пришли в бюджет, потом были израсходованы на нужды города.

Д.Щ.: Интересно еще получится у Сергея Михайловича, который плоть от плоти эколог, восстановить полноценную экологическую службу в Сургуте, которая была разрушена при Шувалове. Потому что мы понимаем, что без этой службы непросто городу жить и поддерживать необходимые по экологической части процессы.

Т.С.: Ну это было вообще это одно из самых спорных, если не сказать опасных решений предыдущей администрации. Я подозреваю смысл заключался в том, чтобы устранить одно из важных препятствий в процессе перераспределения земельных ресурсов города. Так что да, это очень важно. Такой город, как Сургут, с его проблемами, с его очень большой площадью зелени. Сургут — очень зеленый город, у нас большая территория города — это зеленые насаждения природного происхождения, искусственного это уже второй вопрос. Сургут, у которого есть такая фантастическая природная резервация, как пойма реки Сайма, пойма реки Бардаковка, пойма реки Обь — это все очень интересно, этим надо заниматься.

Город десятилетиями не проявляет никакого содержательного подхода в этом вопросе. Я очень надеюсь, что Полукееву удастся с нынешней командой, в рамках нынешней команды, с нынешним мэром изменить эту ситуацию к лучшему.

Д.Щ.: Хорошо. Я напомню перед завершением этого эпизода, что газета «Новый Город» сделала большой продукт по случаю 70-летия Владимира Богданова. Спецвыпуск газеты «Новый Город»: там большой очерк Тараса Самборского, там репортаж из села Суерка (откуда родом Владимир Богданов), там описании истории о том, как Владимир Путин принимал решение о награждении Владимира Богданова Героем труда России. Очень интересный проект, поэтому ищите его в бумажном виде в городе Сургуте, если вы там находитесь. Бумажный вид всегда приятнее подержать в руках, почитать.

PDF-версию выложим на siapress.ru.

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