Подробный разбор итогов праймериз «Единой России» и судьба сургутских депутатов

Завершены и, наконец, подсчитаны результаты предварительного голосования «Единой России» в Югре. Так как в нем приняли участие почти 20 процентов обладателей избирательного права в регионе (то есть больше 200 тысяч человек), итогов пришлось подождать.

1. Как там Вадим Шувалов?

Прекрасно себя чувствует и празднует крайне убедительную победу. Несмотря на то, что в ходе подготовки к гонке ему внезапно выставили принципиального соперника в виде главы Сургутского района Андрея Трубецкого, и у Вадима Николаевича был повод как минимум напрячься, для него все завершилось благополучно. У бывшего главы Сургута и ныне замгубернатора Югры – 67 тысяч голосов, у главы Сургутского района – 12 тысяч.

К слову, так же спокойно и уверенно на западном округе Югры победил бывший газовик и дважды депутат Госдумы Павел Завальный. Эти два политика представят «Единую Россию» на выборах в федеральный парламент по одномандатным округам.

Если говорить о партийном списке в Госдуму, то его по итогам праймериз возглавил сын первого губернатора Югры Василий Филипенко, далее идет федеральная креатура – приближенный к Федеральной налоговой службе (по слухам, и к нынешнему премьер-министру Михаилу Мишустину) эксперт по налогам и бюджету Ольга Ануфриева. На третьем месте – Завальный, но это, скорее, некая лишняя подстраховка на случай невероятного ЧП на его избирательном участке.

2. Как дела у кандидатов от Сургута в окружную думу?

Им тоже грех жаловаться – судя по фамильному списку, все прошло по плану. Удивительное, пожалуй, одно – в сургутской региональной группе (на основе будут строиться партийные списки) победил Александр Сидоров. Многие полагали, что после ухода из Госдумы он будет отдыхать от работы и политики, но, по всей видимости, мы можем увидеть его в думе Югры.

Другой «отец города» Юрий Важенин так же на месте – он победил в своей сургутской региональной группе и, вероятнее всего, отправится в Совет Федерации на второй срок.

Впервые на выборы вышла и, разумеется, уверенно обошла всех соперников Лариса Белоцерковцева – главврач «Центра охраны детства и материнства» в Сургуте.

Если говорить о сургутских одномандатных округах – там привычно победил Александр Сальников, на повторные депутатские сроки пошли главврач ОКДЦ Ирина Урванцева, строитель будущего НТЦ Илья Кандаков, еще один строитель Ринат Айсин, а также нефтяник, который пока еще заседает в думе Сургута – Игорь Бруслиновский. Бывший директор именной гимназии Валерий Салахов, возможно, пройдет через региональную группу, а вот нефтяник Любовь Малышкина, работавшая в думе несколько созывов, на этих праймериз не участвовали.

Надо упомянуть и ротацию сургутян в Тюменской облдуме: там свои позиции сохранила нынешний зампредседателя этого парламента Галина Резяпова, второе кресло сохранится за гендиректором «Газпром трансгаз Сургута» – только вместо Игоря Иванова будет Олег Ваховский, и Сергея Дубровина сменит бывший начальник сургутского УМВД, ныне нефтяник Валерий Голодюк. Для него это будет прыжок из депутата думы города сразу в область.

3. Что будет в думе Сургута?

Вот тут – самое интересное. Практика показывает, что выдвиженцы «Единой России» в среднем занимают в думе Сургута от 23 до 24 мест из 25. Не факт, что оппозиция в этом избирательном цикле не откусит у единороссов больше кресел, но в принципе по итогам праймериз можно судить о том, как в своей базовой конфигурации будет выглядеть наш муниципальный парламент. И он поменяется почти ровно наполовину.

Из нынешнего созыва на своих участках праймериз выиграли: председатель Надежда Красноярова (Сургутнефтегаз), депутаты Владимир Болотов (бизнес), Виктор Пономарев (Газпром), Виктор Рябчиков (бюджет), Ольга Лесова (бизнес), Владимир Клишин (Газпром), Алексей Кучин (Газпром), Максим Слепов (бюджет), Денис Синенко (Газпром), Татьяна Калиниченко (бизнес), Василий Птицын (бизнес), Дмитрий Нечепуренко (бизнес), Богдан Гужва (бизнес).

То есть 13 из 25 мандатов, по мнению партии власти, должны остаться у действующих депутатов, причем наиболее кардинальное обновление ждет фракцию нефтяников – из нее осталась только Надежда Красноярова.

Еще надо сказать о нескольких проигравших. Известный и медийный депутат Эдуард Иваницкий проиграл свой округ бизнесмену Михаилу Завалишину, директор спортивной школы «Аверс» и действующий депутат Сергей Хрипков проиграл Ольге Лесновой, а еще был согласованный партией претендент из «Газпрома» Антон Собарь, которого обошел бизнесмен Сергей Парфенов.

Пока что одной строкой скажем о новых лицах, которые могут получить кресла в городской думе (более подробный разбор с распределением фракций и подводных политических течениях читайте скоро на siapress.ru): Александр Олейников (Сургутнефтегаз), Владимир Феденков (Сургутнефтегаз), Михаил Бехтин (Сургутнефтегаз), Артем Гаврилов (Сургутнефтегаз), Айдар Явишев (Сургутнефтегаз), Давыд Глуховский (Газпром), Сергей Парфенов (бизнес), Дина Биглова-Фатова (бизнес), Денис Паскалов (бизнес), Михаил Завалишин (бизнес), Виталий Мазуров (Россети), Эмилия Трапезникова (РЖД).

Праймериз «Единой России» проходили в Югре в очно-заочном формате. Онлайн проголосовали 80 тысяч человек, на избирательные участки пришли еще 125 тысяч человек.

P.S. После того, как этот материал был опубликован, некоторые результаты праймериз в думу Сургута на сайте pg.er.ru были изменены. Так, нефтяник Александр Олейников на своем участке уступил самозанятому Владимиру Медведеву. Газовик Антон Собарь обошел бизнесмена Сергея Парфенова. Сергей Хрипков внезапно оказался выше Ольги Лесновой. А Владислав Брылеев (бюджет) выиграл у Дениса Паскалова.