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​С 1 июня вступит в силу закон о просветительской деятельности. К чему готовиться? Нам опять все запретят?

Пять вопросов о вступающем в силу законе о просветительской деятельности

​С 1 июня вступит в силу закон о просветительской деятельности. К чему готовиться? Нам опять все запретят?
Фото theins.ru

Завтра, 1 июня, в силу вступит один из самых скандальных законов 2021 года – о просветительской деятельности (в народе его прозвали «законом о контр-просвещении»). Идея каким-то образом регулировать все, что касается передачи знаний друг другу, по понятным причинам всколыхнула огромное количество россиян.

Казалось, что вот-вот запретят выступать лекторам – популяризаторам науки, закроют просветительские каналы на Youtube, вплоть до отказа в праве существовать каким-нибудь бьюти-блогершам, которые тоже по-своему просвещают народ. Недаром петиция против этого закона набрала внушительные 250 тысяч голосов. Мало того, против выступил целый фронт ученых, во главе с целым президиумом РАН. Но так как мышление «осажденной крепости» пока главенствует, и где-то там наверху полагают, что враг только и занимается, что влезает в головы молодежи своим вредным просвещением, и это нужно прекращать, закон приняли.

Забегая вперед, скажем – пока все не так трагично. Давайте разберемся, с чем мы подошли ко дню вступления в силу этого странного закона.

1. Что вообще в этом законе написано?

Ничего. Да-да, вы удивитесь, но сам по себе этот закон – пустышка. Как хитиновый панцирь, оставшийся от мухи после поедания пауком. Фактически, Госдума в очередной раз поработала громоотводом, приняв дико непопулярный и вызывающий раздражение сотен тысяч россиян законопроект, взяв на себя политическую ответственность, а все профиты отдала правительству. Именно исполнительная власть должна написать подзаконный акт – порядок осуществления просветительской деятельности, который вдохнет жизнь в одобренную Госдумой пустышку.

2. Что с этим подзаконным актом?

Не хочется сглазить, но пока, фактически, ничего. Дело было так: в конце апреля правительство опубликовало на специальном портале правовой информации regulation.gov.ru проект этого подзаконного акта. Он должен был там повисеть и собрать какую-то реакцию, чтобы потом стать реальным документом, и с абсолютным большинством выкладываемых там проектов на этом этапе не происходит ровно ничего – просто ввиду непопулярности этого специфического бюрократического ресурса.

Но с порядком осуществления просветительской деятельности произошел полный провал. На портал обрушилась толпа противников этого закона и забросала этот проект дизлайками – да так, что набралось 24 тысячи штук. Это второй показатель количества дизлайков в истории – больше (50 тысяч) набрал только закон о дистанционном образовании, на который набежала толпа испуганных и возмущенных родителей.

В итоге потенциальное наполнение закона о контр-просвещении правительство спешно сняло с публикации и отправило на доработку. Любопытно то, что сейчас на regulation.gov.ru значится, что «Данный проект перешел на стадию «Текст» и находится в статусе «Отказ от продолжения разработки». Не хочется сглазить, но если правительство действительно передумало вдыхать жизнь в чучело этого чудовищного законопроекта – это хороший знак. Но, опять же, если есть закон – то выждать и потом тихонечко прикрутить к нему вредный и гадкий подзаконный акт всегда можно. Поэтому не расслабляемся.

3. Так что там было написано?

Будет не лишним припомнить, с чем правительство вышло к общественности в первый раз. Под формулировку «просветительской деятельности» попало, как и ожидалось, примерно все: лекции, тренинги, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, вебинары. Причем на любые темы – от тренингов «успешного успеха» до распространения «духовно-нравственных и семейных ценностей». Но это, по счастью, не касалось условного Youtube и разнообразных блогеров, хотя своя масштабная гадость в документе была. Касалась она того, кого можно просвещать, и кто может просвещать.

4. И кого же можно просвещать?

Согласно снятому проекту, под действие закона должны были попасть школы, колледжи, вузы, библиотеки и музеи. А между тем у библиотек и музеев одна из важных частей их работы, попадающей под оценки эффективности – как раз проведение различных лекций и мастер-классов. Ну а школам и вузам сам бог велел регулярно проводить просветительские мероприятия. То есть закон, по ходу борьбы со страшным западным воздействием на умы, по большому счету, просто усложнил жизнь и без того затюканным государственным учреждениям образования и культуры. Как именно – в следующем пункте.

5. Кто может просвещать?

Тут самое интересное. Во-первых, важно, кто НЕ может просвещать – иностранные агенты всех мастей. Во-вторых, просветитель должен быть совершеннолетним, иметь «опыт работы в просветительской деятельности не менее двух лет» (чем это подтверждать – вообще непонятно), а также не иметь ограничений к педагогической деятельности по Трудовому кодексу. Это значит, что у него должна быть справка об отсутствии судимости (она готовится месяц) и медицинский допуск. А еще если государственное учреждение должно со своим привлеченным лектором заключать договор.

Как это могло (надеемся, что не будет) выглядеть на практике: в условный Сургут приезжает нобелевский лауреат, ученый с мировым именем, и СурГУ хочет позвать его прочитать лекцию студентам. Для этого университету нужно будет заключить с этим нобелиатом договор и приложить справку об отсутствии судимости и болезней, типа туберкулеза. Как вы думаете, состоится ли подобная лекция?

Собственно, одна из главных претензий к этому проекту была в том, что эти нормы фактически запрещают приглашение внешних лекторов (авторов мастер-классов и так далее) в государственные учреждения, потому что исполнять все эти глупые и избыточные требования, скорее всего, не захотят сами директора школ и ректоры вузов.

Итого

Закон о просветительской деятельности в нынешнем виде относительно безвреден – примерно, как ружье, висящее на стене. То есть потенциальная опасность в нем есть, и, скорее всего, рано или поздно кто-нибудь это ружье возьмет в руки, загонит в него патрон в виде подзаконного акта, регулирующего просвещение, и пальнет в кого-нибудь. Задача гражданского общества, приложившего немалые усилия, чтобы вырвать зубы у этого закона – не расслабляться и продолжать следить за попытками правительства влезть в дело просвещения. И в случае чего снова бить по рукам.

А потом, когда все изменится, этот закон будет в числе пакета вредных норм, подлежащих немедленной отмене.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 107, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:43
Кто, о чем, а Д.Щ. как всегда волнует судьба иностранных агентов всех мастей.

А между тем в РФ на всю катушку работает государственная система по физическому уничтожению «ненужных» людей. Граждан РФ, между прочим.

Но это конечно не интересная тема.

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