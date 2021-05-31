События вокруг СМДТ – это предмет для спекуляций, сплетен и слухов

Многие мои друзья по ФБ знают или, наверняка, наслышаны о скандале, который разразился в Югре, где руководство департамента культуры регионального Правительства сместило с должности директора Сургутского музыкально-драматического театра его создателя и многолетнего лидера, заслуженного театрального деятеля Тамару Никифоровну Лычкатую. Сделано это было крайне грубо по форме: приказу об увольнении предшествовало «маски-шоу» с участием ОМОНа, который по поручению следователя, проводящего доследственную проверку заявления о якобы вымогавшейся взятке одним из сотрудников театра, произвёл обыски в здании театра и квартирах Т.Н. Лычкатой и Александра Лычкатого (того самого сотрудника).

Событие освещалось в СМИ, соцсетях и телеграм-каналах и вызвало большой общественный резонанс. Губернатор Югры Н.В. Комарова дистанцировалась от этой истории, никак её не комментируя, хотя её подчинённые - заместитель губернатора Ю.А. Южаков и директор департамента А.А. Латыпов в разговорах со мной недвусмысленно дали понять, что решение об увольнении Т.Н. Лычкатой принято первым лицом округа. Странно всё это. Наталья Владимировна не посчитала нужным встретиться с главным театральным деятелем Югры, как-то объяснить ей своё решение и, возможно, предложить какие-то варианты трудоустройства, продолжения творческой деятельности в ином статусе и качестве. Словно Лычкатая уже признана преступником и нерукопожатной персоной, с которой нежелательно встречаться и тем более что-то обсуждать.

Я изложу свою позицию по отношению к данной ситуации, но прежде позволю себе немного потеоретизировать о взаимоотношениях чиновников и художников в государственной сфере культуры, так как пример увольнения директора СМДТ - это не рядовой случай, а иллюстрация сбоя, постоянно повторяющейся системной ошибки в нашем государственном управлении. Суть этой ошибки - непризнание бюрократическим аппаратом права гражданина, руководителя, специалиста, работающего в бюджетной сфере, на собственную точку зрения, права на профессиональную дискуссию с вышестоящим руководством. И это происходит на фоне многократно повторяющихся призывов Главы государства к построению гражданского общества, уважительному диалогу власти и граждан.

По факту получается, что если вдруг ты возымел дерзость иметь собственное мнение и публично его высказывать, при этом находясь на государственной или муниципальной службе, то начальство, считающее себя олицетворением Системы, объявляет тебя смутьяном и врагом государства, и пользуясь правом управления бюрократичной машиной, перемалывает тебя в её жерновах. Публично, безжалостно, чтобы другим неповадно было. Это прискорбно, друзья. Это на корню убивает дух пассионарности в наших людях, желание чему-либо возражать и что-либо предлагать. Если так и дальше пойдёт, население никогда не станет гражданами. Но вернёмся к конкретной истории и порассуждаем об отношениях чиновников и художников в России.

О возможности управления культурой ведутся долгие и подчас непримиримые споры между двумя сторонами, которые в тех или иных вариантах существуют почти во всяком обществе. На одной стороне выступают преимущественно сами деятели культуры, постоянно отвергающие «вмешательство» государства или каких-то «посторонних» институтов в такое «творческое и тонкое дело», как культурное созидание.

Борьба против всякого рода бюрократических и идейных ограничений за свободу художника от всего, что сковывает его творчество, и за доступ широких слоёв населения к продуктам художественного и интеллектуального творчества – постоянный факт истории культуры.

В отечественной практике диктатом мы нередко встречаемся с диктатом государственных кураторов культурной сферы. Во главу отношений чиновников и руководителей учреждений культуры и искусства сегодня ставится незатейливая формула, присущая деловому, капиталистическому сообществу: «кто учредитель, кто платит, тот и музыку заказывает». Однако в культуре этот способ взаимоотношений не жизнеспособен. Если ему слепо следовать, то храмы культуры и искусства превратятся либо в центры реализации политических установок органов власти, как это было при Коммунистическом режиме и Советской власти, либо начнут удовлетворять низкокультурные запросы публики, производя шоу, перформансы и иные развлекательные продукты, способные шокировать, эпатировать и провоцировать людей, собирая тем самым полные залы. Подобную историю мы наблюдали в литературе, кино, музыке и театральном искусстве в 90-х года и понимаем, какой урон морально-нравственному здоровью нашего общества она принесла. Безусловно, субординация как подчинение единому началу должна быть: между столичным центром и периферией, центрами различных профилей и филиалами, и т.д. Без координации, как согласования действий участников, не может быть налажено никакое искусство, требующее слаженных действий многих исполнителей. Ключевое слово здесь – координация, то есть согласование, наличие взаимоуважительного диалога между чиновниками и мастерами искусства. В культурной сфере нельзя управлять безапелляционными директивами, необсуждаемыми указаниями и приказами, прежде всего, управленцам здесь нужно научиться искусству РАЗГОВАРИВАТЬ с людьми. Как нигде в другой сфере, в культуре идеально должны работать ИНСТИТУТЫ – координационные и экспертные советы, коллегии, собрания, панельные дискуссии, включающие в состав участников обсуждения государственного заказа не только представителей заказчика и исполнителей в лице руководителей учреждений культуры, но и общественных и профессиональных экспертов, тех, кому предстоит потреблять плоды будущего творчества, тех, кто глубоко знает социальные настроения в обществе, тех, кто может судить о предмете обсуждения профессионально. К сожалению, в последние годы налаженный ранее диалог между администраторами-культуртрегерами и творческой интеллигенцией постепенно превратился в монолог первых, а точнее сказать – в одностороннюю директивную коммуникацию.

Руководителей учреждений культуры и искусства, с многолетним творческим и управленческим опытом, выносивших, родивших и вырастивших свои культурные детища, часто обвиняют в высокомерии и даже дерзости по отношению к молодым управленцам из Правительства региона, которые курируют культурную отрасль. Это искусственно придуманный миф. Нет никакого высокомерия и пренебрежения. Есть естественное желание разговаривать с коллегами-чиновниками на одном языке – не «птичьем», бюрократическом, а на языке Пушкина и Толстого, ясно и чётко выражая свои мысли и внимая мнениям собеседников. Что для этого необходимо? Прежде всего – соответствовать уровню менеджера, формирующего и предлагающего культурную политику на вверенной ему территории. Этому нужно старательно учиться, не стесняться, спрашивать, интересоваться различными нюансами культурной жизни, много смотреть, читать, слушать. Размышлять, наконец. Чего-то не знать – не стыдно. Стыдно – не знать и не признаваться себе в этом. Стремление молодых чиновников систематически пополнять свой багаж знаний и практик, неподдельный интерес к различным деталям в искусстве, к опыту творцов, у любого заслуженного деятеля культуры, если он высококультурный и нравственный человек, могут вызвать только уважение, симпатию и искреннее желание помогать в реализации культурной политики. Разговор же с позиции занимаемой должности, «через губу», постоянные отказы в личных встречах, ссылки на вечную занятость, чванство и лицемерие у интеллигентного человека могут вызвать только чувство брезгливости и разочарования. Без взаимного уважения партнёров в культуре и искусстве вообще ничего не работает, либо за качественный результат выдаются симулякры, искусственные и бесполезные мероприятия. Кратко, на французский манер это называется ИМБУРДЕ – имитация бурной деятельности.

Одно из распространённых закулисных обвинений, выдвигаемых ветеранам-руководителям в культурной сфере устами культуртрегеров – деспотизм и самоуправство, мол, захватили государственные здания, фактически их приватизировали, установили свои порядки, обеспечили работой друзей и родственников, и на средства государственного бюджета устроили синекуру для своих приближённых, а молодым и талантливым не дают дорогу, «ставят палки» их карьерному росту и так далее. Эту глупость не хочется даже комментировать из-за её полной абсурдности. Артисты и менеджеры, вышедшие из стен того же Сургутского музыкально-драматического театра, и работающие сейчас в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени других мегаполисов России, составляют бесценную славу местной театральной школе за пределами Югры и всегда охотно сотрудничают с СМДТ в различных проектах. Что касается методов управления внутри творческих коллективов, часто можно встретить суждение, что культура в целом, а особенно - искусство, не терпит «командного стиля», так как свобода творчества - условие для истинного проявления таланта. Это не всегда обстоит именно подобным образом.

Хорошую иллюстрацию того, к чему может привести безграничная реализация этого принципа, ярко демонстрирует фильм Фредерика Феллини «Репетиция оркестра». В нём музыканты поднимают бунт против самоуправства своего дирижёра и начинают вести себя как им заблагорассудится. В результате слаженный оркестровый коллектив разваливается, вместо музыки звучит какофония, его участники теряют прежний благопристойной вид и превращаются в скопище неуправляемых бунтарей. Чем отличается мудрый руководитель от умного? Умный быстро решает проблемы, а мудрый их не создаёт. Поэтому и стиль управления внутри коллектива выбирается оптимальный, с учётом индивидуальных особенностей каждой творческой личности.

Теперь позволю себе прокомментировать последние события вокруг Сургутского музыкально-драматического театра, ставшие предметом для спекуляций, сплетен и слухов как на страницах некоторых интернет-изданий, так и в кулуарах. Мне сложно понять, чем руководствовались органы следствия, превращая проверку по ложному доносу недобросовестного предпринимателя, чья компания сделала некачественный ремонт в СМДТ и нанесла бюджетному учреждению тем самым ущерб на 2 миллиона рублей (театр выиграл суд по этому поводу), в спецоперацию силовиков с участием ОМОНа. Вызова на беседу со следователем сотрудника театра, ошельмованного в заявлении, вполне было бы достаточно для первого процессуального действия. Но это же эффект не тот! Кто из СМИ будет рассказывать о рядовом вызове к следователю (подобные вызовы ежедневно сотнями происходят в местных органах дознания). Поэтому я прослеживаю явную причинно-следственную связь между натянутыми отношениями экс-директора Т.Н. Лычкатой с директором департамента культуры Правительства Югры А.А. Латыповым и последними событиями. Не успели силовики покинуть квартиру Тамары Никифоровы и стены театра, сделав выемку документов, как на портале URA.RU, чья редакция, по моим сведениям, получает средства от Правительства Югры по договору об информационном обслуживании, друг за другом появляются три публикации подряд: о том, что ОМОН производит обыски в театре и в квартире его директора, родственник директора, он же - сотрудник театра обвиняется во взяточничестве, силовики изъяли много документов. Всё остальное должна была домыслить и дофантазировать публика, аудитория этого интернет-канала. И, как говорят в сельской местности – пошла брехня гулять по хутору! Каждый новый пересказ, видимо, обрастал дополнительными деталями, придуманными недоброжелателями Т.Н. Лычкатой или просто сплетниками.

Информационный вброс сделан, дальше молва разнесёт. И возникает анекдотичная ситуация, как в «Неоконченной пьесе» Алексея Апухтина: «То ли он шубу украл, то ли у него украли. Главное то, что он был замешан в гадком деле, une affaire de vol (юн афер де воль), а потому очень странно назначать его на такое видное место…».

Затем, как известно, последовало увольнение Тамары Никифоровы Лычкатой приказом директора департамента культуры Правительства Югры А.А. Латыповым на основе акта внеплановой проверки, которая якобы выявила факты о «действиях руководства СМДТ, носящих коррупциогенный характер». Возражения театра на акт чиновников не приняты (рассматривались ли вообще?), бюрократическая машина катком прошлась по заслуженному деятелю культуры, лишив его не только работы, «родного дома», любимого дела, но и права на защиту своей позиции в рамках правовых отношений между бюджетным учреждением культуры и его учредителем. А затем началась психологическая травля Тамары Никифоровы Лычкатой: ей запрещено работать в театре даже автором сценариев и режиссёром, репетировать и ставить её же спектакли, встречаться с актёрами труппы и т.д. Ну что сказать? Бог всё видит, и всё по его воле рано или поздно разрешится. Правда найдёт дорогу к свету, и многим активным и пассивным участникам этих событий спустя время будет стыдно смотреть в глаза Тамаре Никифорове, которая теперь намерена защищать свои права и репутацию в суде.

В заключение хочу сказать, что история с несправедливой по сути и скандальной по форме сменой руководителя Сургутского музыкально-драматического театра заставляет задаться старым философским вопросом: что первичнее – дух или материя? Я считаю, что культура тяжело, но способна выжить без каких-то государственных денег, а вот государственные вливания в сферу культуры в отсутствие этой самой культуры просто уйдут в песок. Ибо нельзя грязными и подлыми способами делать добро, нести свет. После этой истории хочу прямо спросить Губернатора Югры: с кем вы, Наталья Владимировна - с пассионариями и мастерами культуры или с производителями симулякров, изображающими бурную деятельность?