Сложности туризма, масштабные проекты и громкие отставки – самые интересные новости регионов УрФО за неделю

На этой неделе в соседних регионах было жарко. Настолько, что на Южном Урале запретили автомобилистам подъезжать к самому популярному озеру. В Екатеринбурге следили за последними днями работы молодого и креативного директора Парка Маяковского. Девушка за короткий срок превратила колхозный парк развлечений в перспективную зону отдыха, но не выдержала бюрократических интриг. А Тюменская область разбирается с внутренним туризмом – все непросто. Самые интересные новости уральских регионов – в традиционном обзоре.

«Объясните, Христа ради, из-за чего туристы поедут в Тюмень»: федеральный эксперт разгромила амбициозный проект местных властей

Ставка тюменских властей на проект по привлечению в регион туристов вряд ли сыграет. С таким заявлением выступила российский эконом-географ и профессор МГУ Наталья Зубаревич 28 мая в режиме видеоконференции в рамках «Дня предпринимателя».

— Объясните, Христа ради, из-за чего живущие в основном в европейской части России туристы поедут в Тюмень? Казань раскрутилась. Так Казань — исторический город. Тюмень вышла из поговорки «Столица деревень». Это нормальный региональный центр. Чем приманивать будете? Сколько можно петь про туристический паровоз? Где у вас Байкал, Волга с историческими территориями? Поэтому у меня очень большие сомнения, что проект покатит, — цитирует эксперта 72.ru

Тюменские власти уже некоторое время делают ставку на внутренний туризм. За последнее время на федеральном уровне говорится о привлекательности региона с точки зрения туризма.

В Тюмени базы отдыха принимают гостей, игнорируя запрет губернатора

В лесах Тюменской области губернатор ввел режим чрезвычайного положения, жителям запрещено посещать базы отдыха, находящиеся в лесном массиве, и разводить открытый огонь. Но, несмотря на ограничения, многие базы отдыха продолжают принимать гостей и разрешают пользоваться мангальными зонами, сообщает «РБК-Тюмень».

На юридических лиц, нарушивших запрет на осуществление деятельности в лесах региона, уже заведено два административных дела. Рейды проводят сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с департаментом лесного комплекса Тюменской области. Административное наказание для юридических лиц составляет от 10 до 50 тысяч рублей. Для посетителей лесных баз отдыха – до 4 тысяч рублей за нарушение запрета.

При этом о поддержке бизнеса, который вынужден простаивать в сезон, речи не идет. «Региональных мер поддержки лесных баз отдыха, приостановивших прием гостей в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, на текущий момент не разрабатывалось», – прокомментировали в оперштабе Тюменской области.

Екатеринбургский врач заболел COVID-19 после прививки «Спутником V»

Александр Соловьев, врач и эксперт лабораторной диагностики, с самого начала пандемии подробно изучающий новую коронавирусную инфекцию, заболел COVID-19. Это случилось спустя два месяца после вакцинации «Спутником V». Александр полагает, что заразился индийским или британским штаммом: эффективность всех существующих вакцин против них снижена. Колонку доктора публикует Е1.ru.

«После полной вакцинации «Спутником» в марте-апреле с хорошим титром антител я инфицировался и заболел. Такая вероятность была, реализовались риски, о которых я многократно говорил. Вирус постепенно меняется, эти изменения позволяют ему частично уклоняться от антител, выработанных в ответ на вакцину. Для того чтобы я заболел, нужны были два фактора: заражение одним из новых штаммов вируса и хорошая инфицирующая доза.

Распространение ковида активно реализуется через школьников. Так было и так есть во всех странах, где новый подъем заболеваемости связан с распространением новых штаммов. Дочь заболела на прошлой неделе, за два дня до последнего звонка в одиннадцатом классе. Все банально — дети с ковидом ходят в школу и даже на репетиции последнего звонка.

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Но вакцинироваться нужно! Это важный и основной инструмент по контролю пандемии. Страны с высоким уровнем вакцинации опубликовали первые отчеты с оценкой эффективности массовой вакцинации, она впечатляет. Но для таких результатов нужно добиться вакцинации 60–70% населения. Пока этого не произойдет, риски инфицирования и развития болезни будут высокими для всех, но в группе вакцинированных будет существенно снижен риск развития тяжелого заболевания, госпитализации и смерти».

«Неуместные бюрократические интриги»: директор парка Маяковского в Екатеринбурге объяснила, почему решила уволиться

Директор парка Маяковского Екатерина Кейльман подтвердила, что покинет должность 1 июня. По ее словам, причин для ухода было много: личные, профессиональные и психологические, в том числе постоянное давление и стресс. Но главное — неуместные бюрократические интриги, связанные с ее трудовым договором, сообщила Кейльман в своем Instagram.

Она считает, что парк во время ее работы поменялся и стал принадлежать людям, которые не позволят превратить его в колхозную помойку. Кейльман поблагодарила предпринимателей, которые вложили около 200 млн руб. в развитие парка.



Фото: Марина Молдавская / It's My City

Парк Маяковского очень изменился за то время, пока его развитием руководила молодая директриса. Изменения показал It’s My City.

Отдыхающим закрыли доступ к озеру Тургояк

В Челябинской области закрыли доступ к лесам вокруг озера Тургояк – ограничительная мера связана с действием особого противопожарного режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу управления ГОЧС Миасса.

В это время в округе запрещено посещение лесов, сжигание мусора, травы, использование открытого огня. Нарушителям грозят штрафы. К патрулированию лесов ежедневно привлекают личный состав управления ГОЧС, Миасского лесничества, Ильменского заповедника, полиции и Росгвардии. Также помогают волонтеры. Координирует действия всех групп и постов Управление ГОЧС.

Три школьных туалета из Челябинской области попали в топ-20 самых страшных

Акция «Терпеть нельзя учиться» на самый неблагоустроенный школьный туалет привлекла и участников из Челябинской области. Лидером из региона стал туалет ашинской школы, пишет «Челябинск сегодня».

В целом, Ашинский район вообще проявил небывалую активность. Из-за этого в топ-20 лидеров акции оказались сразу три школьных туалета из этого муниципалитета. До пальмы первенства нашим участникам, правда, далеко. Самым ужасным туалетом признали сортир, куда ходят ученики подмосковного города Гусь-Хрустальный. На нем больше тысячи лайков.



Скриншоты с сайта Promonado.ru

Лидер по Челябинской области, туалет в школе №9 Аши занял только 13-е место. А замыкают топ-20 еще один ашинский туалет и комната задумчивости из соседнего с этим городом Миньяра.

Гендиректор авиакомпании «Ямал» уходит в отставку

Генеральный директор АТК «Ямал» Василий Крюк, который возглавляет ее с 1997 года, покидает свой пост. Решение об этом было принято на прошедшем в Салехарде заседании совета директоров «Ямала», сообщили источники Znak.com в компании.

По информации одного из местных телеграм-каналов, заседание вел лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, хотя обычно это делает глава совета директоров и его первый заместитель Александр Калинин.

По мнению собеседников в отрасли региона, решение об уходе Василия Крюка, которое скорее всего формально будет по собственному желанию, может быть связано с общим кадровым трендом в ЯНАО, направленным на необходимость обновления управленческих кадров (главным собственником авиакомпании является государство в лице правительства ЯНАО) и экономическую эффективность.

Авиакомпания «Ямал» является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе, компания почти полностью принадлежит правительству региона.

Золотой кванториум. Ямальские чиновники выделяют миллиард на детский технопарк в Салехарде

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» начало поиски подрядчика для разработки проектной документации, проведения изыскательных работ и строительства детского технопарка «Кванториум» в Салехарде. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, передает «ЯмалPRO».

Начальная центра контракта составила 1,085 млрд рублей. Заявки от претендентов принимаются до 21 июня, после чего власти объявят победителя. Согласно документации к закупке, на подготовку и изыскания дается 14 месяцев с даты подписания контракта. Сам объект должен быть сдан к 29 февраля 2024 года.

Тюменский бизнесмен установит новые автобусные установки в Кургане

В Кургане появятся новые стеклянные остановки. Их монтажом займется тюменский предприниматель. Информация об этом содержится на сайте госзакупок, передает 45.ru.

Судя по документам аукциона, заказчиком работ по установке павильонов выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана. Подрядчику предстоит до 1 августа 2021 года поставить 15 больших и малых стеклянных остановок. Стоимость монтажа 15 стеклянных павильонов оценили примерно в 6 миллионов рублей.

Единственную заявку на участие в аукционе подал предприниматель из Тюмени Денис Угрюмов, он и стал победителем торгов. Гарантийный срок на работы составляет три года. Если будут выявлены дефекты по вине подрядчика, то он будет устранять их за свой счет.



Фото: пресс-служба администрации Кургана

Новые стеклянные остановки в Кургане часто подвергаются нападениям вандалов. Несмотря на это, губернатор Зауралья Вадим Шумков заявлял, что установка именно таких павильонов в Кургане продолжится.