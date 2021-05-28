Богданов впервые дал Сургуту на дороги 300 миллионов – почему так много

У гендиректора Сургутнефтегаза Владимира Богданова сегодня, 28 мая, юбилей – 70 лет. Незадолго до этого стало известно, что ему продлили контракт на пять лет, а Сургутнефтегаз при этом выделил рекордные 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Сургуте. Связаны ли эти события? Как Богданов относится к Сургуту после 37 лет руководства главной компанией этого города? Много или мало он дает денег на развитие малой родины? В проекте «О чем говорят» это обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Это «О чем говорят». Меня зовут Дмитрий Щеглов. Издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский на связи. Тарас, прием.

Тарас Самборский: Прием. Привет, Дима, и всем привет, дорогие друзья СИА-ПРЕСС.

Д.Щ.: Итак, мы на этой неделе опять обсуждаем самые интересные новости. Давайте начнем с наиболее торжественного новостного повода, который у нас имеется, он как бы двойной: так получилась, что его первая часть произошла на прошлой неделе, в которой мы не выходили по техническим творческим причинам (чуть позже расскажем, по каким), а ее другая часть прямо сегодня происходит — 28 мая 70 лет Владимиру Богданову, это генеральный директор Сургутнефтегаза, который недавно получил продление своих полномочий в качестве гендиректора на пять лет.

На прошлой неделе выяснилось, что Сургутнефтегаз дает городу, точнее не то, что он дает городу эти деньги напрямую, но он исполнит работы по ремонту дорог на 300 миллионов рублей. На самом деле, такого объема давненько не было слышно, потому что обычно стандартный объем, который давал раньше Сургутнефтегаз, — 100 миллионов. Это было в бытность Попова как минимум, потом на некоторое время это затихло в бытность Шувалова, пока у них устаканивались отношения, потом снова начались объемы около 100 миллионов.

Тут получается, что Филатов только успел прийти, только появился на горизонте — и тут же 300 миллионов рублей. Откуда щедрость? В честь юбилея? В честь хорошего настроения по поводу продления пятилетнего контракта? То есть как мы можем объяснить подобную благосклонность со стороны главного градообразующего предприятия.

Т.С.: Ну не зря Сургутнефтегаз считается достаточно закрытой, скрытной даже компанией, поэтому мы, наверное, и не узнаем, откуда такая щедрость, хотя я могу предположить, что новая администрация во главе с Андреем Филатовым потратила определенные усилия на консультации с Сургутнефтегазом и не стала совершать той ошибки, которую сделала администрация Вадима Шувалова и Алексея Жердева.

Я полагаю, что Филатов первым делом начал знакомиться с Сургутнефтегазом, консультироваться о формате взаимодействия города и компании, о формате личных контактов между первыми руководителями. И допускаю, что подобные консультации он вел задолго до вступления в должность главы Сургута.

Д.Щ.: Надо вспомнить, что он был председателем наблюдательного совета «Ютэйра». И скорее всего, какие-то контакты у него так или иначе были по линии ютэйровской.

Т.С.: Безусловно. Я полагаю, что Андрей Филатов в бытность свою членом окружного правительства много контактировал с Сургутнефтегазом. И Ютэйр все-таки очень большой актив Сургутнефтегаза. И так или иначе, конечно же, эти отношения не возникли на пустом месте и уж точно они не возникли сегодня. Поэтому вот этот спонсорский дар Сургутнефтегаза достаточно крупный (беспрецедентно крупный — 300 миллионов рублей) не нужно объяснять только хорошим настроением Владимира Леонидовича по поводу своего контакта или по поводу юбилея, основанным на юбилее. Нет, это работа, работа между двумя структурами: между городом и градообразующей компанией.

И если так будет продолжаться дальше, то можно только радоваться, потому что это ровно та работа, которая и должна вестись мэрией города, у которого есть градообразующее предприятие. Собственно, единственное, как я полагаю, что может радовать Владимира Леонидовича, весь управленческий коллектив Сургутнефтегаза, отвечающий за подобные процессы, — это рациональное расходование городской казны, которая весьма в значительной степени наполняется Сургутнефтегазом.

Д.Щ.: Но тут надо сказать, что она наполняется во многом работниками Сургутнефтегаза, которые платят налог на доходы физических лиц. Потому что в остальной части Сургутнефтегаз платит свои налоги в основном в округ...

Т.С.: Справедливое замечание, да. Конечно же. Это подоходный налог от работников Сургутнефтегаза.

Д.Щ.: Ну да, да. То есть получается, эти деньги отчасти просто возвращаются тем же нефтяникам в виде хороших дорог, как минимум в той части города, где эти нефтяники во многом обитают и работают.

Т.С.: Вообще, эта тема очень интересная, как должна взаимодействовать градообразующая компания с подведомственным городом. В своем очерке, посвященном юбилею Владимира Богданова, который вышел уже в газете «Новый Город» и все сургутяне могут его прочитать…

Д.Щ.: Мы еще подробнее об этом скажем.

Т.С.: …я посвятил большой кусок этим взаимоотношениям: город — Сургутнефтегаз, руководитель Сургутнефтегаза — руководитель города, оба с амбициями.

Причем без фамилий, потому что фамилии меняются и будут меняться, а Сургутнефтегаз и Сургут останутся. И как должен относиться Сургутнефтегаз к городу Сургуту и как должен город относиться к Сургутнефтегазу. Это очень интересная тема, потому что есть когалымская модель, когда город фактически являются подразделением нефтяной компании... три города лукойловских: Урай, Когалым, Лангепас, но базово Когалым. Вот он весь такой опрятный чистый, красивый, прекрасный. Но это подразделение Лукойла, вплоть до того, что могут родителей какого-то провинившегося школьника, пойманного с наркотой, вызвать в соответствующее подразделение или отдел ЛУКОЙЛа и в общем-то пропесочить. Это очень интересная модель.

Есть модели более печальные, других городов, к счастью, в нашем регионе такие не наблюдаются, когда регионообразующая компания просто доводит свои территории до ручки, причем буквально до ручки — Путин должен ручками кидаться во всяких олигархов. И в этом плане Сургуту повезло, конечно же. Сургутнефтегаз относиться к городу как к своей вотчине, если это возможно, в хорошем смысле. И вот эта помощь очень приятна, очень полезна, очень необходима городу. И действительно, дорогами хорошими будут пользоваться те же самые работники Сургутнефтегаза, почему бы нет. Вопрос в том, а мог бы Сургутнефтегаз чего-то большего давать городу...

Д.Щ.: Вопрос: взамен на что? Взамен на какие или не взамен на что... то есть это же большие вопросы. И многие, кто формируют претензии к Богданову, что у него самого личных денег немало, у Сургутнефтегаза просто волшебные суммы какие-то невообразимые человеком, эти триллионы, которые лежат на счетах, которые представляют собой сумму больше, чем стоимость самого Сургутнефтегаза. Мол, что бы не подкинуть Сургуту миллиардик, другой, третий.

Т.С.: Это же вопрос, опять-таки, в том числе и личных взаимоотношений между руководителем Сургутнефтегаза и руководителем подведомственного города. Если пробежаться по всей истории нахождения Владимира Богданова у руля Сургутнефтегаза, — это 37 лет, без хвостика, — то мы же видим, что ни разу не было такого периода, когда город, скажем так, хотел лечь под Сургутнефтегаз.

Вот вспомни 1984-й год. Ну тогда вообще было время такое непонятное: страна уже немножечко напрягалась, Богданов молодой, он только входил в роль руководителя вот этого гиганта, потом уже перестройка пошла, потом конец 80-х годов, дефицитная история, разруха, развал страны. Там был Леонид Рокецкий мэром два года, достаточно амбициозным. Его сменил Александр Сидоров, моложе на 10 лет и еще более амбициозный.

Каждый раз как бы город попадал в руки деятельных амбициозных мэров, которые все хотели делать сами. Богданов соответственно занимался своим Сургутнефтегазом. И так вот смотришь, не было ситуации, при которой сложились бы вот эти пазлы, да? Вот не возникало такой ситуации. Что-то Богданова и топ-менеджмент Сургутнефтегаза и его заместителей раздражало в городской политике, что-то наоборот устраивало — вот так это все происходило. На примере администрации Вадима Николаевича Шувалова мы видим, что несколько лет Сургутнефтегаз ну фактически не принимал городских чиновников, не воспринимал.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Очень многое ему не нравилось.

Д.Щ.: И только бил по рукам, когда они куда-то лезли уж совсем не туда где надо.

Т.С.: Ну бил по рукам, справедливости ради, и администрацию Дмитрия Попова. Несмотря на то, что он уж совсем прямой выходец и ставленник Сургутнефтегаза. Он бил по рукам, будь здоров, администрацию Александра Леонидовича Сидорова. Эту функцию такого бизнес-контроля за процессом Сургутнефтегаз всегда исполнял.

Но мы говорим о другом: отчего он действительно больше бы денег не давал, я не знаю, там набережную бы не построил за свой счет. Неправильно считать чужие деньги, конечно, когда мы видим четыре триллиона на счетах, мы думаем: «Что ему, жалко отщипнуть немножко?». Но все-таки, друзья, это деньги конкретной частной компании и видимо у ее руководства и менеджмента есть свои представления о том куда эти деньги необходимо направлять.

Но это совершенно не означает необходимость очень квалифицированного, очень плотного диалога между руководством города и Сургутнефтегазом. Город, безусловно, должен приходить в Сургутнефтегаз с интересными перспективными проектами развития территорий, презентовать их и пытаться какие-то деньги на эти проекты, которые были бы интересны не только чиновникам, но и компании и горожанам выбивать. Я думаю, что выделение Сургутнефтегазом 300 миллионов рублей, немножко указывает на то, что такой диалог возможен и работа градообразующей компании, регионообразующей компании и ее родного города — возможна.

Д.Щ.: Хорошо. Мы не будем испытывать ложной скромности, еще раз в нашем эфире анонсируем большое дело, которое сделала редакция «Нового Города» — спецвыпуск, посвященный 70-летию Владимира Богданова. Там большой очерк Тараса, я съездил написал репортаж из родного села Владимира Богданова (это Суерка, Тюменская область), у нас там рассказ о загадочных событиях, связанных с предшественником Владимира Богданова на посту Александром Усольцевым, которого похищали, под дулом пистолета увозили на болота.

В общем, много всего интересно. И еще о том, как Владимир Путин принимал решение наградить Владимира Богданова званием «Герой труда Российской Федерации».

Все интересно, рекомендуем найти и почитать именно оригиналы газеты, которые есть в Сургуте, либо, если вы далеко, siapress.ru опубликует PDF-версию и отдельные тексты из этого номера — все это публикуется у нас на сайте в течение этих выходных. Так что не пропустите.

Т.С.: Ну и Владимира Леонидовича Богданова, конечно же, с юбилеем и долгих лет.

Д.Щ.: Обязательно. Большого здоровья, больших дел впереди. Завершаем этот выпуск «О чем говорят». Следующий будет посвящен новому заместителю главы города Сургута Сергею Полукееву, так что зайдите, посмотрите обязательно. Поехали.