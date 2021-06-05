Детективная история с участием Александра Усольцева, после которой Владимир Богданов возглавил Сургутнефтегаз

От редакции. Владимир Богданов возглавил производственное объединение «Сургутнефтегаз» в 1984 году. Его предшественником на посту был легендарный Александр Усольцев, который в том году был внезапно смещен на понижающую должность, а затем — еще ниже. Спустя 12 лет, в 1996 году, Владимир Богданов отдал долг предшественнику — тот стал председателем Совета директоров Сургутнефтегаза и проработал на этом посту до самой смерти в 2006 году.



В этой статье Лилии Затинацкой изложена история, которая не попала в официальные биографические хроники великого нефтяника, но может пролить свет на обстоятельства, которые предшествовали (и, в какой-то мере, способствовали) приходу Владимира Богданова в кресло гендиректора Сургутнефтегаза.

Эти события также нашли отражение в эпизоде «Маска смерти» (2017 год) известной телепередачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. Насколько реальные обстоятельства нашли отражение в телепостановке, и насколько художественные допущения телевизионщиков смешались с воспоминаниями участников тех событий, передающимися ныне из поколения в поколение — разобрать невозможно. Читайте далее одну из версий.

Справка: Александр Викторович Усольцев родился в 1938 году. Окончил Куйбышевский политехнический институт в 1964 году, начал трудовую деятельность в статусе помощника бурильщика в «Первомайбурнефть». С 1969 по 1976 годы построил карьеру от бурового мастера до главного инженера Нижневартовского УБР. Там же с 1973 по 1976 годы работал Владимир Богданов. После Усольцев перебрался в Сургут (туда же пригласил с собой Богданова), где возглавлял Сургутское УБР-2, а затем дорос до гендиректора ПО «Сургутнефтегаз». С 1984 года был назначен управляющим трестом «Сургутнефтедорстройремонт», а затем стал там замом. С 1996 по 2006 годы — председатель совета директоров Сургутнефтегаза.

Эта история, случившаяся в Сургуте 37 лет назад, в далеком 1984 году, сразу же обросла глухими слухами, домыслами и имела ярко выраженный конспирологический привкус. Впрочем, знало о ней не так много людей, да и то, только узкий круг посвященных, ну, и случайно причастные горожане.

В тот год я, приехав домой на каникулы, услышала от мамы невнятную, но захватывающую историю в духе экономического шпионского триллера. Фактов было до обидного мало, но они с успехом подменялись вздохами, невнятными кивками в сторону и неразборчивым бормотанием «ну, ты ж понимаешь», «никто правды не скажет», «сразу засекретили», «люди сами видели». В изложении мамы история выглядела примерно так.

В один из рабочих дней на пороге кабинета генерального директора ПО «Сургутнефтегаз» Александра Усольцева появился таинственный гражданин необычной наружности. Он был грузным, даже толстым, одет в просторный светлый плащ, лицо имел одутловатое, глаза закрывали черные очки. Без обиняков он проследовал в кабинет директора, решительно отстранив секретаршу, бросившуюся ему наперерез. Очутившись в кабинете, неизвестный, выхватив из кармана пистолет и наставив его на оторопевшего Александра Викторовича, потребовал карту разведанных и подтвержденных запасов нефти.

Здесь в рассказе зиял провал, потому что после то ли исполненного, то ли, напротив, неисполненного требования отдать секретные экономические документы, преступник вывел Усольцева из здания и шел с ним по городу, держа того на мушке, но неприметно, чтоб не было видно. Оказалось, что странную пару, один из которых был легко узнаваем в лицо, видели люди на мосту через речку Черная, что по дороге в аэропорт. Рядом с пешеходами будто двигалась служебная «Волга» директора, неспешно, подстраиваясь под ритм шедших впереди людей. На этом история, услышанная мной от мамы, обрывалась и неясно было, добыл ли преступник секретные сведения или Усольцев проявил стойкость, и негодяй убрался ни с чем.

Почему-то самая банальная уголовщина в пересказе обывателя тех лет зачастую трансформировались в происшествия с «разведческим» уклоном, в эдакие истории происков мировой «закулисы» против советского народа. Вот и в этом рассказе грабитель обрел статус дерзкого шпиона, решившегося на демонстративный грабеж ценной экономической информации.

На самом деле, преступник, без труда пробравшийся в кабинет генерального директора производственного объединения СНГ, имел планы банального обогащения. От Александра Усольцева он вначале, действительно, потребовал экономической информации, но потом решил удовлетвориться деньгами — шестьюдесятью тысячами рублей, большими по тем временам деньгами. Конечно, таких сумм у Александра Викторовича не было. В общем, напуганный директор предложил незнакомцу пойти к нему домой и забрать имеющуюся там наличность. Под дулом пистолета Усольцев проследовал сначала по коридорам родного здания, а потом и по улице.

В квартире нашлись жалкие 1200 рублей, чем преступник и удовлетворился. Чтобы окончательно запугать Усольцева, злоумышленник вывел его за город, в тальник и болота, и, бросив бедолагу там, приказал идти вперед, не оглядываясь и не останавливаясь. Сказал, что за ним присмотрит «коллега» и если что, будет стрелять. Лежащего в болотине Усольцева нашел случайный человек — он сначала увидел запутавшийся в ветвях тальника галстук, а потом уж вышел на самого Александра Викторовича. Последнего доставили в больницу.

Начались розыски «по горячим следам». Был составлен фоторобот преступника. И тут в весьма примерном рисунке сургутские милиционеры признали своего коллегу — участкового Владимира Щетинка. Когда недоумевающего милиционера показали Усольцеву, тот опознал злоумышленника. Напрасно Щетинок плакал и просил повнимательнее присмотреться к нему: не был он преступником и алиби имел — в тот день ходил на охоту с товарищами.

У розыскников не сходились концы с концами: плаща, денег и пистолета у милиционера не нашли, зато в пользу его причастности говорил фоторобот — такое же полное одутловатое лицо, усы. И, главное, опознан. В общем, Владимир Щетинок предстал перед судом и получил десять лет строгого режима. Его товарищи, которые уверяли, что были вместе на охоте, тоже пострадали за «дачу ложных показаний».

Между тем, настоящий преступник объявился в Тбилиси. Там он решил провернуть такой же ход, как и в Сургуте. Правда, теперь уже с подельником. Объектом грабежа был выбран директор тбилисского мясокомбината. Двое вошли в его кабинет, один наставил «пушку», второй поигрывал железной тростью. «Деньги в чемодане или мой товарищ раскроит череп твоей матери», — сказал главный и остался сидеть в кабинете директора. Второй вышел. Перепуганный директор вызвал зама по финансам и начал кричать, чтоб тот собрал всю наличность на комбинате. Заместитель понял необычность ситуации и выйдя из кабинета тут же позвонил в милицию. Оперативники разыграли сценку — под видом рассвирепевшего торговца мясом они отправили в кабинет директора мясокомбината милиционера. Тот, вполне натурально тыкая пальцем в мясо, стал кричать, что получает с мясокомбината тухлую продукцию. Неизвестный, сидящий в кабинете, даже потянулся носом к мясу — проверить, насколько вонюч товар. Тут его и подловил оперативник — завязалась схватка, милиционер одержал верх.

Преступником оказался Владимир Кива, старший лейтенант военно-строительных войск, уроженец города Полтава. Под обширным плащом он носил военную форму. Сам плащ был на несколько размеров больше, чтоб мог умещать тазик, который Кива привязывал к животу, для того, чтобы казаться тучным. У злодея имелось шесть париков на любой цвет волос, а для изменения черт лица он вставлял в нос пластмассовые цилиндрики, за щеками прятал деревянные накладки. Ну, и темные очки завершали образ. Что касается пистолета, то его Кива забрал у убитого сотрудника ГАИ. Это преступление он совершил первым в Москве. Связали Владимира Киву с сургутским эпизодом все по тому же фотороботу и по похожей схеме преступления. Он был приговорен к расстрелу. В 1985 году выпустили невиновного Щетинка.

После той истории Александра Усольцева сместили с поста генерального директора ПО «Сургутнефтегаз», назначив на «понижательную» должность управляющего трестом «Сургутнефтедорстройремонт», а после признания Щетинка невиновным и вовсе передвинув Александра Викторовича в «замы» на том же предприятии.

Сын Владимира Кивы, Илья, был советником у министра МВД Украины Арсена Авакова, работник органов внутренних дел. С 2019 года — народный депутат Верховной Рады 9 созыва. Он отрицает, что отец был расстрелян, говорит, что тот умер в 1988 году — проблемы со здоровьем.

К слову, отец преступника, Филипп Денисович Кива, был орденоносцем и является Героем Советского Союза.

Кстати: Именем Александра Усольцева в Сургуте названа улица, на здании Сургутского УБР-2 установлена памятная доска в его честь, а лучшей буровой бригаде Сургутнефтегаза по итогам года вручают премию Усольцева.

Фото: архив НГ, НТВ