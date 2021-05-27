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#НГ #БОГДАНОВ70.«Хорошее предложение…»

Как Владимир Путин решил наградить Владимира Богданова званием Героя Труда

#НГ #БОГДАНОВ70.«Хорошее предложение…»

Все знают, что в 2016 году Владимир Богданов указом президента Владимира Путина получил звание Героя Труда — одну из высших наград в России. Но как принималось и юридически оформлялось это решение — история малоизвестная. В распоряжении редакции «НГ» есть документ, проливающий свет на эти обстоятельства.

Дело в том, что представление человека к любой госнаграде в России — дело страшно муторное и забюрократизированное. Даже для каких-то муниципальных грамот и благодарностей будущий награждаемый должен фактически сам ходатайствовать об этом в администрацию или думу и собирать кучу различных бумажек, протоколов собраний трудовых коллективов, каких-то писем, которые бы подтвердили его значимость и заслуги. Что уж говорить о награде такого калибра, как Герой Труда.

Как рассказали «НГ» знакомые с ситуацией люди, Владимир Богданов подобными вещами заниматься страшно не любил, и сам бы никогда не взялся и не одобрил копошение в бумажках ради получения очередной медали. Но был другой способ — ходатайствовать о присвоении Героя Труда мог лидер парламентской партии, имеющей свою фракцию в Госдуме.

Этим занялся председатель югорского регионального отделения «Справедливой России», на тот момент еще депутат Госдумы Михаил Сердюк. Он рассказал «НГ», что обсудил с председателем своей партии Сергеем Мироновым идею обратиться к президенту о награждении Богданова и таким образом создать юридическую базу для присвоения главе Сургутнефтегаза высшей награды. Миронов согласился и попросил подготовить письмо на Путина.

«За более чем 30-летний период руководства компанией ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л. Богданов добился выдающихся результатов в хозяйственной деятельности, внес существенный вклад в социально-экономическое развитие страны, его большая общественная работа и активная патриотическая позиция заслуживают уважения, а компания ОАО «Сургутнефтегаз», имеющая отличную репутацию с устойчивым финансовым положением, стала одним из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Российской Федерации. <…>

Прошу дать поручение изучить возможность награждения В.Л. Богданова высшей наградой Российской Федерации», — написал Миронов. «Хорошее предложение. Доложите ваше мнение», — поставил свою резолюцию Владимир Путин, отписав его исполнителям в администрацию президента 28 января 2016 года.

21 апреля был готов и подписан указ, а 30 апреля Владимир Путин лично наградил Владимира Богданова в Кремле, сказав: «Это единственный нефтяник, который живет там, где работает».

Кстати: Помимо звания «Герой Труда», у Владимира Богданова есть три ордена «За заслуги перед Отечеством» (IV, III и II степени), Орден Почета (2010 год), две Благодарности президента (2007 и 2012 годы), орден Трудового Красного Знамени (1986 год), орден «Знак Почета» (1981 год). Примечательно, что Богданов практически не получал наград в 1990-е годы, но активно поощрялся в 1980-е, 2000-е и 2010-е.

Справка: На момент награждения Владимира Богданова звание «Герой Труда Российской Федерации» было лишь у 20 человек. В их числе: легендарный режиссер и глава Мариинки Валерий Гергиев, тренер чемпионов по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, а также мастер по капитальному ремонту скважин Сургутнефтегаза Иван Айдуллин. Вместе с Богдановым «Героя Труда» получил великий певец Иосиф Кобзон. На данный момент это звание имеет 71 человек — после 2016 года им наградили, в частности, режиссеров Марка Захарова и Никиту Михалкова, актера Василия Ланового, известного партийного функционера Николая Рыжкова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, врачей Леонида Рошаля и Дениса Проценко.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 153, комментариев: 1
Комментарии:
Влад Корней
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Сегодня в 18:52
Герой Труда, профессионал и просто замечательный человек! С Юбилейным Днём рождения Вас Владимир Леонидович! Здоровья ! Здоровья! Здоровья! Удачи во всем!

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