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​Три пришествия Полукеева

Сергей Полукеев возвращается в администрацию Сургута — вспоминаем, чем он известен

​Три пришествия Полукеева
Фото: siapress.ru

Сергей Полукеев, назначенный заместителем главы Сургута, курирующим сферу городского хозяйства, хорошо известен сургутянам как один из самых эффективных городских чиновников. Нынешнее пришествие Полукеева в администрацию Сургута — третье по счету. В материале siapress.ru вспоминаем два предыдущих.

Пришествие первое. Специалист в экологии

В 2001 году он стал заведующим сектором по природопользованию в комитете по природопользованию и экологии, вскоре сменил эту должность на позицию заместителя председателя комитета, а в 2003-м возглавил Управление лесопаркового хозяйства.

С того времени Полукеев зарекомендовал себя как эксперт в вопросах экологии и природоохраны — глубокое погружение в эту сферу спустя несколько лет предопределит его карьерный взлет.

В 2007-м, однако, он стал экс-чиновником — но охрану экологии не бросил: несколько лет работал в предприятиях, связанных с этой сферой.

Пришествие второе. «Земельщик» в администрации

Камбэк в сургутскую власть случился в 2011-м, когда новый глава города Дмитрий Попов позвал Сергея Полукеева на должность директора департамента имущественных и земельных отношений. Именно работа на этой позиции сделала Полукеева широко известной не только в Сургуте фигурой.

С работой Полукеева в ДИЗО связывают несколько важных городских проектов.

Один из них — снос «шанхая» в микрорайоне «Строитель» в 2012 году. Долгое время это злачное место называлось рынком и пользовалось вполне определенной репутацией среди горожан: да, купить можно было что угодно, в том числе всевозможную наркоту, но место ужасное, криминальное, и появляться там было небезопасно. Ликвидация этого «места притяжения» нелегального бизнеса требовала определенной подготовки и политической воли.

Каким бы ни было противодействие (участники проекта говорят, что были и криминальные эпизоды, и интерес неких коррупционеров, и жалобы населения, и прочая, и прочая), рынок снесли (с предоставлением торговцам мест в других муниципальных площадках и рынках) и на его месте обустроили сквер, который стал одним из любимых мест отдыха горожан, живущих поблизости.

К слову, о рынках: наведение порядка в МП «Городской рынок» также связывают с именем Полукеева, при котором сменилось руководство предприятия, упорядочившее и снизившее цены и условия аренды.

А сквер «Строитель» в 2020 году вновь появился на новостных лентах в связи с реконструкцией Городского культурного центра, которая предполагает серьезную перестройку территории — и уничтожение березовой рощицы, сохраненную при сносе рынка.

Формально все идет по плану, заявленному еще тогда, в 2012-м: в ДИЗО объясняли создание сквера тем, что он будет «держать» территорию для ГКЦ — дескать, пока бывший ДК «Строитель» не начнут реконструировать, здесь будет сквер как гарантия того, что на этом месте внезапно не вырастет какой-нибудь человейник этажей в 26. Однако спустя восемь лет, когда начались разговоры о предстоящей реконструкции, Полукеев как один из «родителей» сквера заявил, что обновлять ГКЦ следует с условием неприкосновенности сложившегося места притяжения простых горожан. Позиция вроде бы противоречивая — но на самом деле последовательная. Да, сквер, по сути, оказался гарантией сохранения участка под будущее развитие ГКЦ, но под «развитием ГКЦ» новая администрация города поняла снос парка и строительство огромного здания, которое займет большую часть территории. Между тем, по мнению Полукеева, идейно и сквер, и здание Городского культурного центра — это одно городское пространство, а не участок, который следует немедленно отдать под застройку.

К слову, о парках и скверах: именно в бытность Полукеева директором ДИЗО часть земель Сургута переведена в статус парков и городских лесов — за решение, которое предотвратило вырубку и застройку зеленых территорий города, ему должны быть благодарны простые жители и очень «благодарны» строители, потерявшие возможность сделать максимум денег на привлекательных для «инвестиций» территориях. А дебиторская задолженность за уже взятую в аренду муниципальную землю и имущество за пару лет снизилась почти вдвое — с 1,1 миллиарда рублей до 600 миллионов.

Второе громкое — и, можно сказать, беспрецедентное дело также датируется 2012 годом: 19 октября двое чиновников ДИЗО Владимир Чорнонос и Руслан Аюпов были убиты при визите на шиномонтажную мастерскую на перекрестке Пролетарского проспекта и Геологической улицы. Объект был возведен незаконно, сотрудники администрации явились с требованием его снести — и сын владельца шиномонтажки Шахин Искендеров открыл огонь.

Многие тогда обвинили Полукеева в чрезмерном давлении на предпринимателя, однако, по другой информации, сургутский ДИЗО выполнял предписание округа и был одной не из двух, а трех сторон конфликта, а сам конфликт имел все признаки основания на национальной почве.

…Снести шиномонтажку оказалось сложнее, чем разобраться с бразильскими фавелами на Строителе: демонтаж объекта случился, но спустя более чем полгода — и Полукеева в администрации Сургута уже не было.

В ожидании третьего пришествия. Замгубернатора

В марте 2013 года начальник сургутского ДИЗО поднялся на несколько ступенек карьерной лестницы — и переехал в Ханты-Мансийск. Здесь он постепенно сошел с радаров прессы и общественного внимания, оказавшись на позиции заместителя губернатора Югры, в ведение которого передали вопросы промышленной политики вместе с тремя департаментами — по недропользованию, экологии и природных ресурсов. Сказался опыт работы в лесопарковом хозяйстве. На этой позиции он много контактировал с руководителями крупных компаний ТЭК, в том числе Сургутнефтегазом.

Пришествие третье. Крепкий хозяйственник

О причинах ухода с высокой должности в 2015 году практически ничего неизвестно: Полукеев — мастер уходить от прямых вопросов; ни тогда, ни сейчас он не проявляет интереса к разговорам о собственной биографии, и даже многочисленные слухи о том, что в связи с избранием главой Сургута Андрея Филатова (он вместе с Полукеевым работал замом губернатора) его прочат на место одного из замов, старался обходить стороной.

При этом в последние несколько месяцев Полукеев не раз напоминал о себе, давая яркие и познавательные интервью в рамках проекта «Особое мнение» на siapress.ru, в которых не стеснялся критиковать действия администрации, — интересно, что сейчас он автоматически переходит в разряд критикуемых; однако вместе с этим он получает возможность серьезно влиять на жизнь сургутян в самой близкой им сфере — городского хозяйства.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 727, комментариев: 5
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:51
Для полного флэш-роялю нужен еще Шатунов. Доразворовать недоворованное
Ыть Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:54
На день города позвать надо
Но только Юру
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:55
Не стеснялся критиковать действия администрации, сейчас автоматически переходит в разряд критикуемых.

И где сам Полукеев?

Или теперь чё, гусь свинье не товарищ?
Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:05
Может для окружной "комарильи" он Полукеев, но для простых Сургутян он - Полупокер.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:00
Что ж, посмотрим какой он Полукеев!
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