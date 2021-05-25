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​Отставка Тихонова покрыта тайной

Почему ушел в отставку глава Нижневартовска Василий Тихонов

​Отставка Тихонова покрыта тайной
Фото: ugra-tv.tu

Во вторник, 25 мая, глава Нижневартовска Василий Тихонов объявил об отставке. Сам он объяснил принятое решение начатой в отношении него проверкой.

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», — написал он.

Однако экспертам названная причина кажется неправдоподобной. Тем более, что ни одно из силовых ведомств официально не объявило о приводящейся проверке в отношении главы столицы Самотлора.

СИА-ПРЕСС попытался разобраться: почему ушел Василий Тихонов.

Какая проверка?

Отставка Тихонова стала сюрпризом буквально для всех. Судя по всему, осведомлен о принятом решении был узкий круг. В мэрии не стали высказывать предположений, что стало истиной причиной ухода главы — администрация продолжит работать под руководством зама по финансам Дмитрия Кощенко до осени, когда состоятся выборы нового главы.

В пресс-службах прокуратуры, следственного управления СКР и УМВД по округу корреспонденту siapress.ru сообщили, что не владеют информацией о проверке в отношении главы Нижневартовска.

Опрошенные эксперты высказывали совершенно разные предположения.

«Сейчас идет декларационная кампания. Возможно, проверка связана именно с ней. Также может идти работа по линии ФСБ», — предположил источник агентства в силовых структурах.

В тюменском отделении УФСБ не ответили на телефонный звонок корреспондента siapress.ru.

В политических кругах обсуждали версию, что к решению об отставке может быть причастен спикер окружного парламента Борис Хохряков, чей ставленник, председатель думы Нижневартовска Максим Клец также объявил недавно об уходе и отъезде из региона. Однако всерьез эту версию никто не поддержал.

«В нынешних условиях организовать проверку и возбудить уголовное дело можно, наверное, на любого главу после полугода его работы в должности. Руководители муниципалитетов в Югре рассказывают, что сложно качественно исполнять свои полномочия в рамках, определённых законодательством. Но возбуждают же уголовные дела не на всех? Значит это кому-нибудь нужно», — отметил выходец из Нижневартовска, депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Александр Лобов.

Не причина, а повод

Так или иначе, все собеседники агентства считают, что «секретная» проверка — лишь повод для отставки.

«Создается впечатление, что ситуация с уходом Василия Тихонова с поста главы Нижневартовска полностью создана губернатором Натальей Комаровой. По сути, он сити-менеджер, и она принимает решения о его назначении или отставке на основании результатов его работы. Здесь, безусловно, могут иметь значение внимание правоохранительных органов, огрехи в деятельности мэра, взаимодействие с предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, которые имеют свои интересы в городе.

Ситуация с отставкой в связи с начатой проверкой — странная. Обычно отставки происходят, когда у проверки уже есть какие-то результаты. Поэтому здесь проверка скорее повод для отставки.

За последнее время это уже вторая отставка главы крупного города в Югре. В конце прошлого года свой пост покинул глава Сургута Вадим Шувалов. Формально он ушел на повышение, но все-таки. Все это говорит о том, что политическая ситуация в Югре интересная», — резюмировал тюменский политолог Александр Безделов.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 663, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 19:02
Кому-то не накласть на судьбу очередного крепкого хозяйственника из какой-то деревни?

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