Обзор предвыборных плакатов действующих и предполагаемых депутатов

В городе буквально за неделю повырастали одноногие гиганты с ужасно однотипными, но яркими, словно цветы на клумбах, плакатами. На носу праймериз, и каждый пытается как-то выделиться, напомнить о себе, заявить о себе, ну или хотя бы тихо прошептать: «Все такие одинаковые, такие предсказуемые, но только не я». Здесь даже Капитан Очевидность вышел покурить.

Синий цвет (а таких конструкций абсолютное большинство) в психологии рассматривается как стремление к спокойствию и жизненной стабильности. Видимо агитационный призыв с этих плакатов «Люди решают!» должны сподвигнуть к решению каких-то проблем, после которых каааак заживем!

Так какие же проблемы собираются решать будущие парламентарии?

Разве чтобы решать проблемы, волонтёрам нужно становиться депутатами? Устали помогать и захотелось отдышаться в кресле? Волонтерство – это же как любить – глагол...

Какую проблему будут решать здесь? Достройки перинатального центра? Так вроде уже «на сносях» он!

Здесь бы теплотрассу закопать, проспект расширить, светофор отрегулировать, миллиард уродливых вывесок с жилого дома убрать. Справитесь?

…а если первый Клишин не справится, то на помощь придет второй Клишин. Он рядом: на соседнем плакате!

Следом за решением вопроса с многострадальным роддомом (или даже рождаемостью?) можно решить судьбу траурных заборчиков. Наверное, если собрать в цепочку все черные ограждения Сургута, можно обнять земной шар.

Выходишь после ужина из ресторана, а на тебя смотрят с укором и напоминают, что «выбор определяет достойных». Паста карбонара как меня определила полчаса назад? Или это не считается?

Решится ли вопрос с заброшенным долгостроем, напротив которого размещена эта очаровательная рекламная конструкция? Снесут? Достроят? Сейчас там максимум можно проводить пейнтбол.

Ход конем: женщина в красном не может остаться незамеченной!

Просто хочется сказать: да решите вы уже все эти вопросы: с дорогой на объездную с улицы Геологической, с недостроенной рядом то ли поликлиникой, то ли торговым центром-конкурентом «Росича» и, конечно же, с кучами!