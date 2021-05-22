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​Рудион обозрела XI

Метро, трамваи между городами и новые развязки – уральские регионы повышают транспортную доступность. И надеются на Маска

​Рудион обозрела XI
Фото: официальный сайт мэра Москвы

На этой неделе у соседей обсуждали масштабные проекты и грандиозные планы. В Тюмени планируют построить транспортное кольцо на объездной, на Среднем Урале – запустить трамвай между Екатеринбургом и городом-спутником, в Челябинске достроить метро (в это уже почти перестали верить). Подробности – в еженедельном обзоре от Рудион.

В Тюмени хотят построить второе транспортное кольцо на окружной дороге

К строительству транспортного кольца на объездной дороге готовится Управление автомобильных дорог. Оно появится на отрезке автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский до федеральной трассы Тюмень – Екатеринбург, пишет «РБК-Тюмень».

Первоначально чиновникам предстоит выяснить, имеются ли на этом участке объекты культурного и археологического наследия. Для этого будет проведена экспертиза – на эти цели региональные власти готовы потратить до 159 тысяч рублей – информация размещена на сайте государственных закупок.

Люди молятся о дожде и, как чуда, ждут Ил-76. Хроника борьбы с сильными пожарами в Тюменской области

В Тюменской области продолжается борьба с природными пожарами. Огонь распространяется по территории региона, к тушению привлекли пожарных из соседних регионов, пригнали вертолет и военно-транспортный самолет ИЛ-76. Добровольцы без отдыха, рискуя жизнью, ежедневно выходят на борьбу со стихией. Хронику событий публикует 72.ru. Издание публикует истории и фотографии очевидцев, рассказывает, что пережили СНТ «Солнышко», где за считанные часы сгорели 25 домов и призывает быть бережнее к лесу.

Евгений Куйвашев предложил Илону Маску построить завод Tesla в «Титановой долине»

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что рассматривает возможность запустить производство Tesla в России. В своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал, что идеальной площадкой для этого станет особая экономическая зона «Титановая долина», работающая в регионе.

«Без шуток. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30%», — написал Евгений Куйвашев.

Чтобы создатель Tesla смог оценить инновационный потенциал, Евгений Куйвашев пригласил Илона Маска на выставку «Иннопром», пишет 66.ru.

Трамвайную ветку в Верхнюю Пышму отдали москвичам

Правительство Свердловской области нашло инвестора для реализации трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, сообщает E1.RU. Ветку возьмет под контроль московская компания «Трансмашхолдинг». А запустить трамваи в Верхнюю Пышму планируют в третьем квартале 2021 года.

По соглашению московская компания спроектирует и построит депо в Верхней Пышме, а также купит 11 односекционных низкопольных трамваев. Дорога на новых трамваях займет 20–30 минут, проезд будет стоить меньше 50 рублей. Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться около 11 тысяч человек.

В Лабытнанги автомобилистов пугает Смерть

В Лабытнанги автомобилистов пугает Смерть. Манекен в длинном черном одеянии с косой установили накануне на въезде в город: так полицейские решили привлечь внимание водителей к проблеме безопасности на дорогах, пишет n24.ru.


Фото: Омвд России по г. Лабытнанги

«Инспекторы уверены, что таким образом они смогут привлечь намного больше внимания тех, кто постоянно нарушает ПДД или, по крайней мере, заставят их задуматься о возможных необратимых последствиях, чем с помощью обычного профилактического мероприятия», – сообщили в ОМВД Лабытнанги.

«Три ветки для скоростных трамваев»: по какой схеме будет работать челябинское метро

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично провел презентацию схемы метротрамвая под землей - в одном из существующих тоннелей метро. Новое метро будет не совсем обычным, а с интеграцией в существующую трамвайную сеть. В городе появится три маршрута метротрамвая. В планах — доделать две подземные станции, еще две построить с нуля, а также оснастить семь километров тоннелей и почти четыре километра наземных путей. При этом стоит амбициозная задача – завершить строительство в 2024 году.


Фото: gubernia74.ru

«Жаль, что само слово «метро» начало ассоциироваться у челябинцев с долгостроем. Но мы сделали большую работу, заручились поддержкой федерального правительства и теперь можно сказать: проект будет реализован. Достройка метрополитена — это мечта для многих и серьёзный инженерный проект. Оставлять все как есть нельзя, город тратит большие деньги на содержание метрополитена. Нам пришлось ответить на целый пул вопросов, чтобы найти решение», - приводитслова главы региона «Губерния».

«Потери не перекрываются»: в Курганской области пандемия COVID-19 усугубила дефицит врачей

В Зауралье сохраняется проблема нехватки медработников. Врачи в регион приезжают, но их не хватает для обеспечения больниц кадрами, пишет 45.ru.

Сейчас в области работают 1976 врачей. По данным областного департамента здравоохранения, к 1 апреля в Зауралье не хватало 465 специалистов со средним медицинским образованием, также имелось 562 вакансии специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Проблему попытаются решить за счет целевиков. От Курганской области их насчитывается 830 человек. Но на родину возвращаются не все. Еще одним способом решения проблемы с кадрами называют телемедицину, при помощи нее жители отдаленных районов области могут получать медицинскую помощь.


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22 мая в 08:20, просмотров: 1160, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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22 мая в 19:48
Тема трамвая в Сургуте вновь может быть актуализирована в связи с проектом Куйвашева трамвайного сообщения между Верней Пышмой и Екатеринбургом. Для Сургута актуален проект трамвайного собщения по маршрутам. Солнечный- Барсово-Белый Яр-Сургут. Будущему кандидату в ГД Андрею Трубецкому на заметку. И вторая линия Аэропорт- Таежный- ЖД -Вокзал - Автовокзал. Эта тема для будущего кандидата ГД и ныне действующего Заместителя Губернатора ХМАО Сургуту и Нижневартовску Вадиму Шувалову и Главе города Андрею Филатову. Впрочем все чиновники могут обьединить усилия в проекте нового вида транспорта в городе и районе. Кроме того необходимо как-то принудить РЖД ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАТЬ Сургутской отделение Свердловской железной дороги.

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