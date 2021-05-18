Топ-5 самых состоятельных чиновников Сургута

Сотрудники администрации Сургута отчитались о доходах за прошлый год. Декларации высших должностных лиц мэрии опубликованы на официальном портале. На основе этих данных мы составили рейтинг самых состоятельных чиновников города по итогам 2020-го.

1 место – 5,3 миллиона рублей

Заместитель главы города Анна Томазова значительно увеличила свой доход за 2020 год. По итогам 2019 года она не входила даже в пятерку, заработав 3,83 млн рублей. За прошлый год доход чиновницы составил 5,38 млн. Часть этих денег она получила от педагогической деятельности.

В собственности у замглавы квартира в 45 «квадратов», в пользовании – квартира площадью 96,8 квадратных метра.

2 место – 4,9 млн рублей

Олег Пухтеев, об отставке которого с поста начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям стало известно совсем недавно, заработал в 2020 году 4,999 миллиона рублей. Часть годового дохода – выручка от продажи квартиры. Теперь недвижимости у него нет, зато есть автомобиль – ToyotaRAV4.

Супруга Пухтеева заработала 2,7 млн рублей, также с учетом продажи квартиры. В собственности у женщины – квартира (66,1 кв.м) и нежилое помещение (3,2 кв.м).

В пользовании у Пухтеева квартира в 85,1 кв.м, у его жены – квартира в 29 «квадратов».

3 место – 3,5 млн рублей

Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Светлана Петрик задекларировала 3,5 млн рублей. В прошлом году она также продала имущество, чем обеспечила себе дополнительный доход.

В собственности у чиновницы квартира, земельный участок и Kia Sportage. В пользовании – две квартиры.

4 место – 3,3 млн рублей

Доход начальника управления внешних и общественных связей Алены Хисамовой за прошлый год составил 3,37 млн рублей. В собственности у женщины квартира (75,5 кв.м.), земельный участок и Toyota Land Cruiser Prado. В пользовании у нее и ее несовершеннолетнего ребенка – квартира площадью 42 «квадрата».

5 место – 3,2 млн рублей

Директора департамента финансов Маргарита Новикова заработала 3,2 млн рублей. Напомним, до октября 2020 года она работала главным бухгалтером администрации. Кроме того, Новикова обеспечивает себе дополнительный доход педагогической деятельностью.

У нее в собственности доля в квартире площадью 58,6 «квадратов», квартира в 25 «квадратов» и Hyundai IX 35.

Супруг чиновницы за прошлый год задекларировал 50 тысяч рублей дохода. У него в собственности также доля в квартире и автомобиль Skoda Yeti.

Почитайте прошлогодний рейтинг самых богатых чиновников Сургута, чтобы вспомнить, кто руководил городом год назад.

Сколько заработали руководители других подразделений администрации в 2020-м – читайте здесь.