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​Судя по всему, новая администрация Сургута занимается ревизией бюджета, сверстанного предыдущей командой

Почему ничего не слышно из новой администрации Сургута

​Судя по всему, новая администрация Сургута занимается ревизией бюджета, сверстанного предыдущей командой
Фото siapress.ru

Новая администрация Сургута довольно скупа на новости – чиновники рассказывают о некоторых достижениях, но заявлений о стратегических разработках и принципиальных решениях о том, куда должен двигаться город, пока не слышно. Авторы проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили этот вопрос и рассказали об имеющихся у них крупицах знаний про нынешнюю внутреннюю кухню исполнительной власти – говорят, новая команда тщательно перебирает все проекты и траты, запущенные предыдущими руководителями.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. В первых двух эпизодах на этой неделе мы обсудили темы плохие: это казанская стрельба, избыточная смертность в Югре, и в мире в целом.

Сейчас поговорим про что-то более интересное, точнее не более интересное, а более позитивное – никто не умер, все хорошо. Говорим про Сургут: на прошлой неделе мы обсудили нюанс того, что городская администрация была наполнена чиновниками из Лангепаса и как бы бог бы с ними, но пока она не производит во внешнюю среду какого-то сигнала, что она собирается делать, как она собирается город развивать, куда она будет его вести и так далее.

Сейчас до нас начинают доходить такие подземные толчки, которые свидетельствуют о том, чем сейчас на самом деле занимается городская администрация. А она как выяснилось, из наших собственных источников, занимается постепенным пересмотром и подчисткой того, что происходило в городе в бытность команды Вадима Шувалова и Алексея Жердева. То есть там сейчас пересматриваются различные пункты бюджета, закрываются проектирование каких-то сомнительных проектов и так далее, так далее. То есть пока они заняты ревизией имеющихся проблем, поэтому во внешнюю среду не производят никаких особых слов, просто потому что заняты как бы немножко другим делами. Тарас, что ты знаешь по этому поводу? И как нам это можно наблюдать и оценивать...

Тарас Самборский: Трактовать.

Д.Щ.: Да, и трактовать.

Т.С.: Ну, я как и ты на самом деле не знаю почти ничего, потому что действительно новая сургутская администрация работает за плотно закрытыми дверями, тихо. Собственно, нет, я неправильно выразился, двери не плотно закрыты, как я понимаю...

Д.Щ.: Не на электронный замок, как это пробовали...

Т.С.: Не на электронный замок, да. Идут достаточно квалифицированные, интенсивные консультации с разным кругом консультантов, экспертов, специалистов — по пониманию структуры сургутского бюджета: его возможностей, эффективности, скрытых резервов. И в этом процессе, теперь я уже свои догадки озвучиваю, надеюсь, рождается какое-то более-менее здравомыслие в отношение городских денег. Я бы очень хотел в это верить.

Пока, действительно, по абсолютным таким обрывкам я склоняюсь к подобной своей оценке — это такой осторожный оптимизм, я надеюсь, что все-таки мы в какую-то обозримую ближнюю перспективу услышим первые результаты от наших чиновников сургутских.

Косвенно, что мы можем видеть? Видим ли мы чего-то очевидно плохого в действиях нынешней администрации? Я пытаюсь анализировать, и не встречаю пока решений, которые бы меня насторожили. Пусть их немного, пусть эти решения действительно пока аппаратного характера, но спорных городских проектов, которые вызывают недоумение или какую-нибудь дискуссию — пока на публику не выносятся. Пока каких-то кулуарных телодвижений тоже я не наблюдаю. Ну повод для осторожного оптимизма? Надеюсь, что да. При этом мы видим, что некоторые проекты предыдущей администрации, которые очень были активно презентованы в период осень-конец 20-го года, они практически приостановлены, я предполагаю, что они и закрытые с повестки дня.

Д.Щ.: Реновация Ленина, что-то еще…

Т.С.: Реновация Ленина, многие проектные работы на всевозможные стройки, которые не нужны городу, которые никогда не были бы осуществлены. Я полагаю, что идет пересмотр всех этих вещей связанных, помнишь была презентация набережной Саймы, вот эти все рекламные какие-то сооружения. Те же 400 рекламных конструкций… это же все делалось интенсивно, буквально чуть ли не в последние дни вот этого безвременника: когда Вадим Николаевич уже ушел, а Андрей Сергеевич еще не пришел. И там прямо одно за другим решения делались. Тогда многие разыгрывались тендеры на те же коммунальные работы на 21-й год, ну много чего. И вот так возникли 400 конструкций.

Д.Щ.: Ну, в общем, гуляли по поляне.

Т.С.: Да-да, конечно. Быстренько заряжались проекты на будущее, поляна на будущее. Так возник странный, если не сказать, нелепый проект с 400-ми конструкциям, которые на тротуары должны были установить. Мы тоже пока не видим, чтобы эта работа интенсифицировалась, да? Как-то так это все притихло.

Почистили нашу площадь центральную, эту с буквами Сургут, убрали несколько киосков. То есть я полагаю, имея не очень много фактуры для глубокого анализа, что администрация Андрея Филатова сейчас, которая до конца не укомплектована кстати заметь, интенсивно вырабатывает какой-то такой краткосрочный подход к сургусткому бюджетному процессу.

И мы все-таки увидим определенные изменения, которые, мне хотелось бы, будут в виде отказа от избыточных, а то и просто коррупциогенных расходов бюджета, и переделки бюджета и его переориентация на более актуальные городские задачи. Как-то так обтекаемо я бы позволил себе сделать представление мое о том, как и чем сейчас занимается администрация города Сургута во главе с Андреем Филатовым.

Д.Щ.: Ну что ж, посмотрим. Скоро сто дней, буквально меньше месяца осталось. Надеемся, что к этому времени мы услышим и увидим что-то более осязаемое непосредственно из уст руководства администрации Сургута.

Т.С.: Хотел бы еще... Дима, прости меня, перебью. Я бы одну вещь отметил: тишина это нас медийщиков, конечно, смущает, настораживает, нам бы хотелось больше информационных поводов, но то что мне нравится –– это отсутствие бравурного, безумного какого-то пиара, которым любят наши чиновники злоупотреблять, когда по любому поводу, а чаще вообще без повода, на пустом месте фанфорят о чем угодно. Пока этого нет — мне это нравится. Потому что это непрерывное хвастовство ни о чем –– просто надоело.

Д.Щ.: Ну что ж, посмотрим как это будет дальше развиваться. Мы завершаем эпизоды «О чем говорят» на этой неделе. Через неделю снова увидимся, YouTube канал siapress.ru для вас открыт и для ваших лайков, и для ваших подписок. И сам СИА-ПРЕСС для вас тоже открыт: и для ваших публикаций, и для ваших комментариев, и для чтения интересных материалов. Так что оставайтесь с нами, через неделю снова увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, всем пока, друзья.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 459, комментариев: 3
Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 14:56
Дар речи временно потерян, от открывшихся возможностей.
Местный
не нравится
Сегодня в 15:50
В смысле не фанфорят о чём угодно? А поезд победы прибыл на станцию Сургута не исключительно ль по воле мэра? А СНГ в дороги инвестирует опять же по чьей воле? Вы просто со своими Тюменями-Чехиями далеки от местной пропаганды)))
ieroglif8
не нравится
Сегодня в 17:02
Картинка с Буддой зачётная. )
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