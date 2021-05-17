Фоторепортаж с улиц Сургута

Снег сошел и, кажется, не планирует возвращаться. Самое время пройтись пешком по улицам Сургута. Особенно по тем местам, где не всегда можно проехать, не то, чтобы пройти. Предлагаем вам совершенно рандомный фоторепортаж. Возможно, на снимках вы узнаете родные места и тропы. Поехали.

Вот так сейчас выглядит поселок именуемый в народе Взлётным. Вернее, то, что от него осталось. Территорию медленно «пожирают» капитальные дома, а совсем недавно здесь сгорела очередная деревяшка. Жертв нет.

Все эти времянки обещают снести и на их месте разбить какой-то сквер, рядом должен появиться детский сад. Но, учитывая, с какой любовью некоторые заботятся о своей придомовой территории, на переезд в ближайшее время здесь никто не рассчитывает

Что действительно радует на фото, так это чистое весеннее небо. Гуляя, хочется смотреть вверх

Пустырь на улице Каролинского, вдали виднеется заброшенная одноэтажная школа

А вот и сама школа. В ней дети учились в начальных классах. Но когда рядом в 1990 году открылась полноценная большая 38 школа с бассейном, несколькими спортзалами и классами, расположенными на трех этажах, необходимость в этом учебном заведении отпала. Раньше по вечерам в некоторых окнах горел даже свет, а стаи собак рядом со школой устраивали междусобойчики

На Пролетарском проспекте новая остановка и старый путь к ней

Ощущение, что на проезде Первопроходцев никто не менял асфальт со времен тех самых первопроходцев

За девятиэтажкой на Первопроходцев, 4 интересная прилегающая территория: не пешеходная зона (нет тротуаров), не парковка (нет знака), но есть (конечно же!) заборчики

На тротуар денег снова нет, спасибо за плиты. Они здесь, навскидку, лет 17 лежат. Может оно и к лучшему, асфальт в Сургуте имеет свойство разлагаться

Собственно, как это бывает – наглядная картина. Двор домов 18 и 18/1 на улице Геологической. Помнится, на одной из прошлых предвыборных кампаний претендент в депутаты от данного округа обещал решить проблемы электората (естественно). Депутат избран, в его профиле на сайте думы даже написано: «По каким вопросам обращаться? ЖКХ, образование, благоустройство, благотворительность, развитие Сургута, инициативное бюджетирование, поддержка НКО». Возможно, жители не обращались. Но за пять лет можно было проехаться по району и обратить внимание на разбитые дороги?

В районе Черного Мыса болота соседствуют с разного рода современными постройками, естественно, с высокими заборами. Есть предположение, что таким образом сургутяне берегут свои глаза от грязи…

На улице Разведчиков стоят вполне себе современные контейнеры. Правда частично их целостность нарушена – это раз. Во-вторых, рядом по пальцам можно пересчитать дома, которые нуждаются в таких «малых архитектурных формах». Куда привычнее сбрасывать мусор в овраг, нежели использовать специальные баки

А вот так элитное в масштабах Сургута жилье спокойно соседствует с разваливающимися двухэтажками. Между ними нет ничего общего, даже улицы разные: слева – Университетская, справа – Рабочая

В Сургуте продают даже сгоревшие дома. Учитывая местоположение руин – центральная улица города и по соседству с народным достоянием – все вполне логично

В городе так много машин, что люди оставляют свои автомобили на парковке близ парка – а это минимум минут 10 пешком от подъезда. Не проще ли пользоваться общественным транспортом? Тем более, остановка расположена примерно на таком же расстоянии

Ну и в заключение: в Сургут пришла весна!