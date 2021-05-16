Топ-5 самых богатых членов правительства ХМАО

Декларационная кампания в самом разгаре. Официальные сведения говорят о том, что заместители губернатора ХМАО в год ковид-пандемии увеличили доход. Кроме того, каждый из них заработал больше главы региона Натальи Комаровой.

Мы изучили декларации за 2020 год и на основе этих цифр составили топ-5 самых богатых чиновников ХМАО.

1 место – 17,1 миллиона рублей

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев заработал больше коллег – 17,1 млн рублей. В прошлом году он получил компенсацию за неиспользованный отпуск (5 млн рублей) и продал легковой автомобиль (1,8 млн рублей). Его супруга внесла в семейный бюджет 2,2 млн рублей.

Чете Забозлаевых принадлежат три квартиры и кроссовер Porsche Macan. В пользовании у них жилой дом в 220 «квадратов».

2 место – 15,9 млн рублей

Бывший глава Сургута Вадим Шувалов ворвался в рейтинг сразу на второе место. Заместитель губернатора заработал 15,9 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок, просторная квартира, Lexus GX и три гаража.

3 место – 14,4 млн рублей

Первый заместитель губернатора Югры Алесей Шипилов отчитался о доходе в 14,4 млн рублей. Его супруга заработала 4,5 млн рублей. У семьи Шипиловых в собственности небольшая квартира (59 кв.м), а в пользовании просторное жилье – в 230 «квадратов» Супруге чиновника принадлежит Lexus NX.

4 место – 14 млн рублей

Заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин заработал 14 миллионов рублей. У него в собственности три земельных участка, квартира (130 кв.м) и два гаража. Несовершеннолетнему ребенку чиновника принадлежит одна четвертая доля в квартире в 78 «квадратов».

5 место – 12,5 млн рублей

Руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин в прошлом году заработал 12,5 млн рублей. Финансовое положение чиновникам также улучшилось, в том числе и за счет получения компенсации за отпуск. Супруга Уткина стала заработала 1,8 млн.

У чиновника в собственности доли в двух квартирах, машиноместо, Toyota Hilux и два прицепа. У супруги – нежилое помещение и Toyota Land Cruiser. В пользовании у семьи квартира площадью 168,8 квадратных метра.

Землевладелец

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев задекларировал самый небольшой доход среди коллег – 9,4 млн рублей. Его супруга и вовсе ничего не заработала. Но у семьи Зобницевых по-прежнему много недвижимости. У чиновника в собственности 15 земельных участков, доли 53 земельных участков, дом (455 кв.м), три квартиры и доля еще в одной квартире. У супруги – квартира и три земельных участка. В автопарке четы Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4. В пользовании – квартира площадью 81,4 квадратных метра.

О том, как за год изменились доходы заместителей губернатора Югры читайте здесь.

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