16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9968   EUR  89,6249  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​А какой вклад в избыточную смертность во всем мире внесла остановленная ради «борьбы с ковидом» система здравоохранения?

Сколько людей мы потеряли из-за обычных болезней, которые никто не лечил в коронавирусной панике

​А какой вклад в избыточную смертность во всем мире внесла остановленная ради «борьбы с ковидом» система здравоохранения?
Фото siapress.ru

Избыточная смертность в коронавирусный период стала предметом для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Как выяснилось, в Югре рост смертности по сравнению с предыдущими годами в 2020 году составил 25 процентов, «лишние» смерти составили около 2 500, хотя официально от коронавируса умерли лишь около 500 человек. Какие вопросы есть к избыточной смертности? Например, какую долю от нее составили потери от обычных болезней, которые никто не лечил, пока вся медицина перестроилась на борьбу с «короной»? Это обсудили ведущие проекта.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». В первой части мы поговорили про трагедию в Казани, которая закончилась несколькими смертями и нескольким десятками пострадавших. Сейчас поговорим про чуть более растянутый эпизод истории, но в Югре и о том, к чем он привел.

Наш постоянный активный автор Сергей Глинских, сургутянин, любит заниматься изучением различных данных и рассказывать про них. Вот он посмотрел на то, как оценивается смертность в Югре от коронавируса, и смертность в Югре в целом. Выяснилось, что у нас в доковидную эпоху в год умирило плюс-минус 10 тысяч человек примерно, и в год коронавируса, это значит, что коронавирус к нам пришел условно в марте-апреле, смертность увеличилась примерно до 12,5 тысяч человек. То есть избыточная смертность в Югре поднялась на 25 процентов — на 2,5 тысячи человек больше.

При этом официальная смертность от коронавируса что-то вроде от нескольких десятков или сотен человек. Как нам стоит относиться и оценивать эту статистику? Потому что во всей России в принципе, не только в Югре, это не какая-то наша индивидуальная проблема, по всей России у нас считается от коронавируса умерло, условно говоря, сто тысяч человек, а официальная избыточная смертность –– около 500 тысяч человек. То есть везде порядок цифр в пять раз различается. Какие выводы по этому поводу мы можем сделать?

Тарас Самборский: Я бы даже сказал какие можно задать вопросы, с которых должны последовать выводы. Для начала, это интересная цифра –– было 10 тысяч смертность, стало 12,5, формально рост на четверть. Я бы эту цифру проанализировал, если бы знал какова динамика роста населения в Югре, какими темпами оно росло и за счет чего: за счет миграционных процессов или за счет естественной рождаемости. И тогда нам было бы проще от цифры роста населения в Югре за 20-й год убрать этот прирост, и цифра смертности скорректировалась бы, как ты понимаешь, да?

Д.Щ.: Ну, несущественно, я думаю, скорректировалась.

Т.С.: Но это интересно. Это первый вопрос, ты сказал, я как бы сразу отметил, он мне приходит на ум. Но это безусловно очень грустно и плохо, когда растет смертность, избыточная смертность по всей планете, за исключением нескольких стран.

Мои вопросы: во время пандемии, которая длится практически уже полтора года без месяца, сколько времени за эти полтора года система здравоохранения не функционировала нормально? Большую часть времени. То есть не работали больницы, не работали поликлиники, не работали стационары, не делались операции и данные обстоятельства мной не могут не принимать я в расчет при анализе того, к каким последствиям привел коронавирус, и, в частности, к какой смертности он привел. Я думаю, что отсутствие нормально функционирующей системы здравоохранения за все эти месяцы наверняка внесло свой посильный вклад в избыточную смертность населения, а не только ковид.

Д.Щ.: Разумеется, конечно.

Т.С.: Да, власти всех стран, России в том числе, заявляют о том, что все эти беспрецедентные меры по борьбе с ковидом, а они абсолютно беспрецедентные — планета потратила больше 15 триллионов долларов на борьбу с этой инфекцией, и этих денег хватило бы на полное переустройство всей системы здравоохранения планеты Земля: решение проблемы срочных операций, отложенных операций, тяжелых операций и лечение людей с тяжелыми заболеваниями.

Так вот все правительства утверждают, что подобные беспрецедентные меры необходимы не просто против самого ковида (с ним-то можно справиться, там инфекций каких знает цивилизация множество), а для того, чтобы не напрячь систему здравоохранения, чтобы не переполнять больницы, чтобы система здравоохранения не рухнула. У меня возникает естественный вопрос: вот эти совершенно космические деньги потрачены на что? В результате система здравоохранения была парализована абсолютно, ничего не работало, люди не могли лечиться. И я считаю, что конечно же, это очень серьезное обстоятельство отсутствие работающей системы здравоохранения, которое повлияло на рост смертности и в Югре, и России, и в мире.

Второе обстоятельство — сколько в мире и в Югре смертей за этот период (20-21 год) от психосоматики, да тоже очень интересная цифра. Если ученые назовут нам ее, после какого-то тщательного анализа, наверняка данные по причинам смертности избыточной, тоже будут скорректированы. Психосоматика страшная вещь — люди очень подвержены внушению и паническим атакам. Большинство людей верят средствам массовой информации, верят правительству. Большинство людей... я сейчас это наблюдаю, даже в круге моих знакомых, который по отношению к прививке разделился на тех, кто будет ее делать из каких-то соображений разумных, бы так назвал...

Д.Щ.: Я сделал уже все, мне две поставили. Я теперь полностью привитый.

Т.С.: Я пока не сделал, не вижу для прививки оснований. Я считаю, что мой организм не требует прививки и в нашей семье вроде бы это тоже не нужно. Но дело даже не в этом, я к прививке отношусь прагматично очень: когда я пойму, что без прививки, без этого пресловутого паспорта я не смогу путешествовать, ездить, летать самолетами, посещать спортзалы, бассейны — я видимо пойду и это сделаю, все они меня победили. Они сделали по-своему, выдрали с меня еще какую-то часть моего бюджета прямо или опосредованно, потому что, если эта прививка бесплатна, все равно ее покупает мое правительство у фармацевтических концернов. Я для себя этот вопрос закрою таким образом.

Но большая часть людей даже из моего круга, который я считаю разумным, трезвомыслящим, они просто бегут и делают эту прививку, только потому что вот это такая волна информационная. Мы сейчас не рассматриваем тех, кто категорически отказывается прививаться по тем же религиозным причинам или каким-то другим. Ну прививка и прививка, есть такой фактор.

Вопрос психосоматики, с моей точки зрения, подлежит не просто обсуждению, а изучению. Сколько людей просто на почве психического расстройства, на почве вот этой паники заболели или у которых обострились их постоянные, какие-то хронические болезни и они от этого просто взяли и поумирали.

Наконец, избыточная смертность на планете была не единственный раз за время этой пандемии ковидной. У нее есть определенная последовательность и как часто происходит избыточная смертность на планете и в регионах, по каким причинам, с каким лагом временным, и нет ли в этом тоже определенной закономерности? Может ли так быть, что через какое-то время на планете возникает или запускается какой-то вирус (природный вирус), какой-то катаклизм, который действительно регулярно, с точки зрения истории цивилизации или с точки зрения жизни планеты как биологической системы, которая просто уменьшает народонаселение, в данном случае человеческий род. Мне кажется это тоже очень интересно просто даже с общеобразовательной точки зрения, потому что волны избыточной смертности регулярны, это не разовое мероприятие, что все поумирало от ковида на планете полтора миллиона человек, по-моему, или больше даже...

Д.Щ.: Полтора точно есть.

Т.С.: Скажем так, раньше от гриппа умирало столько же и не меньше. И никто не вопил, не бегал в припадке и не кричал, что катастрофа. Ну и наконец, куда все-таки делся грипп? Куда делось ОРВИ? Куда все эти вот сезонные вещи делись? Куда делся одно из самых противных инфекционных забеливаний неизлечимых практически –– герпес? Куда это все подевалось?

Д.Щ.: На месте лежит, делает свое черное дело.

Т.С.: Ну, извини меня, тот же грипп, у которого множество мутаций, и к которому хоть и непрерывно изобретаются те же вакцины, но они практически неэффективны, потому что грипп мутирует со страшной силой и каждая новая сезонная волна гриппа имеет новый штамп, точно также как мы наблюдаем с ковидом. Грипп и ковид — они родственные заболевания, это острые вирусные инфекции. Вообще-то грипп каждый сезон косил по заболеваемости не меньшее количество людей, ну скажем, сопоставимое количество людей, как и ковид. Он же куда-то должен деться. Так что это все очень интересно.

Единственный плюс от всех этих мероприятий и антипандемийных, в том, что люди стали бережней относиться друг к другу, к себе. Санитарное поведение улучшилось, мы перестали друг на друга чихать, кашлять. Это мне нравится.

Заходишь в какой-то супермаркет, там уже нет этих сморкающихся людей, и прекрасно — значит эти все маски помогают. Но вот эти три фактора, которые я перечислил, мне представляются более чем интересными для изучения и понимания структуры избыточной смертности и причины каждого фактора, который повлиял на избыточную смертность в Югре, и на планете.

Д.Щ.: Хорошо. У нас на siapress.ru очень много интересного, поэтому подписывайтесь, не забывайте. Следующая тема у нас будет более позитивная, наконец-то мы будем говорить про то, что никто не умирает, все в порядке и даже что-то происходит в городе Сургуте, поэтому переходите, смотрите.


нравится (2) не нравится (3)
15 мая в 18:20, просмотров: 1581, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
15 мая в 19:18
Все эти ограничения для хроников по доступу в медицинские учреждения и мобилизацией персонала на ковид естественно отразились на повышение смертности. В какой степени? Это это дело медицинских статистиков и научных работников. Думаю, на эту тему напишут не одну кандидатскую или даже докторскую диссертации. И получим из них практические выводы из этой 1,5 годовой эпопеи самоизоляции десятков млн хронических больных и других категорий граждан. Графики получим разные и прочее на основе статистики - это тоже дело медицинской науки. Сегодня медицина шла вслепую в борьбе с ковидом и где-то «перегибала палку». Это очевидно.И ещё. Мне кажется, что «казанский стрелок» это тоже жертва ковида. Почему? Молодой человек давно страдает энцефалопатией. Мало ли что там призывная комиссия из медицинских «коновалов» решила. Годен- значит здоров. А фактически болен. А наблюдение течения болезни, профилактику и лечение кто-то вел? Понятно «настойка мухомора» то не выход - это самолечение. Возможно тем более усугубила его мозговую деятельность. А его нахождение сутками за компьютером с таким заболеванием? Это нормально? Ему не более двух часов нужно нагружать свою голову по хорошему при такой болезни. Понятно, эпидемия ковид: не до таких больных. Однако, вина профилактической медицины в этой трагедии есть. Депрессия и агрессивность это симптомы при энцефалопатия и они лечатся. Только нужен доктор и соответствующая схема лечения: головных болей и прочая и сопутствующей депрессии. В этом основная причина. И никакие Росгвардии вообще-то здесь не нужны. Нужна профилактическая медицина, которую внедрил в своё время министр Здравоохранения СССР Семашко. А «Либералы» и страховая медицина все это похерили. Если этого «стрелка» вовремя бы отправили на оздоровление в пансионат, в санаторий, на море в конце концов. И результат был бы другой. Во первых, он почувствовал бы жизнь, почувствовал заботу. Да и здоровье подправил. Не знаю какое физиологическое или психическое. С головой не шутят. И тогда бы не было десяти жертв в Казани. Поэтому и ковид с его ограничениями, и сама страховая медицина сегодня способствует увеличению смертности населения. К сожалению.
Александр Радовский
не нравится
15 мая в 20:08
Вообще-то единственная страна, которая пытается вести статистику по гриппу - это США. И у них из приблизительно 40 млн. заболевших в год около 20 тыс. смертей. То есть это около 0.05%. В чем тогда сопоставимость с ковидом?
Аванес
не нравится
16 мая в 00:17
Украли моё экспертное мнение)
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сбережения – в воду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1442
  2. ​Сургут вышел в лидеры по суточному приросту новых ковид-пациентов 1439
  3. ​Приготовьте документы: на дорогах Сургутского района 17 мая пройдут массовые проверки 1376
  4. ​Жительница Мегиона рассказала, как она перевела мошенникам три миллиона рублей 1352
  5. ​На Югру надвигаются сильные грозы 1313
  6. ​«Кубышка» сургутского гиганта потяжелела 1308
  7. ​Алексей Шипилов заработал за 2020 год в 2,5 раза больше губернатора Комаровой 1280
  8. ​В Тюменской области потушили самый крупный лесной пожар 1066
  9. ​В Югре прошел сильный град 1017
  10. ​Аферисты нашли способ заработать на новой политике WhatsApp 935
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 9287
  2. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7113
  3. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 4080
  4. Имя им — легион 4028
  5. ​В Нижневартовске перекроют дороги из-за легкоатлетической эстафеты 4010
  6. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 3968
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 3901
  8. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3711
  9. ​За неделю от коронавируса скончался один югорчанин 3291
  10. Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE 3034
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15369
  2. ​А у меня коты! 11982
  3. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 10277
  4. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 9689
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9579
  6. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 9287
  7. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 8264
  8. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7467
  9. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 7309
  10. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7113

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика