Сколько людей мы потеряли из-за обычных болезней, которые никто не лечил в коронавирусной панике

Избыточная смертность в коронавирусный период стала предметом для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Как выяснилось, в Югре рост смертности по сравнению с предыдущими годами в 2020 году составил 25 процентов, «лишние» смерти составили около 2 500, хотя официально от коронавируса умерли лишь около 500 человек. Какие вопросы есть к избыточной смертности? Например, какую долю от нее составили потери от обычных болезней, которые никто не лечил, пока вся медицина перестроилась на борьбу с «короной»? Это обсудили ведущие проекта.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». В первой части мы поговорили про трагедию в Казани, которая закончилась несколькими смертями и нескольким десятками пострадавших. Сейчас поговорим про чуть более растянутый эпизод истории, но в Югре и о том, к чем он привел.

Наш постоянный активный автор Сергей Глинских, сургутянин, любит заниматься изучением различных данных и рассказывать про них. Вот он посмотрел на то, как оценивается смертность в Югре от коронавируса, и смертность в Югре в целом. Выяснилось, что у нас в доковидную эпоху в год умирило плюс-минус 10 тысяч человек примерно, и в год коронавируса, это значит, что коронавирус к нам пришел условно в марте-апреле, смертность увеличилась примерно до 12,5 тысяч человек. То есть избыточная смертность в Югре поднялась на 25 процентов — на 2,5 тысячи человек больше.

При этом официальная смертность от коронавируса что-то вроде от нескольких десятков или сотен человек. Как нам стоит относиться и оценивать эту статистику? Потому что во всей России в принципе, не только в Югре, это не какая-то наша индивидуальная проблема, по всей России у нас считается от коронавируса умерло, условно говоря, сто тысяч человек, а официальная избыточная смертность –– около 500 тысяч человек. То есть везде порядок цифр в пять раз различается. Какие выводы по этому поводу мы можем сделать?

Тарас Самборский: Я бы даже сказал какие можно задать вопросы, с которых должны последовать выводы. Для начала, это интересная цифра –– было 10 тысяч смертность, стало 12,5, формально рост на четверть. Я бы эту цифру проанализировал, если бы знал какова динамика роста населения в Югре, какими темпами оно росло и за счет чего: за счет миграционных процессов или за счет естественной рождаемости. И тогда нам было бы проще от цифры роста населения в Югре за 20-й год убрать этот прирост, и цифра смертности скорректировалась бы, как ты понимаешь, да?

Д.Щ.: Ну, несущественно, я думаю, скорректировалась.

Т.С.: Но это интересно. Это первый вопрос, ты сказал, я как бы сразу отметил, он мне приходит на ум. Но это безусловно очень грустно и плохо, когда растет смертность, избыточная смертность по всей планете, за исключением нескольких стран.

Мои вопросы: во время пандемии, которая длится практически уже полтора года без месяца, сколько времени за эти полтора года система здравоохранения не функционировала нормально? Большую часть времени. То есть не работали больницы, не работали поликлиники, не работали стационары, не делались операции и данные обстоятельства мной не могут не принимать я в расчет при анализе того, к каким последствиям привел коронавирус, и, в частности, к какой смертности он привел. Я думаю, что отсутствие нормально функционирующей системы здравоохранения за все эти месяцы наверняка внесло свой посильный вклад в избыточную смертность населения, а не только ковид.

Д.Щ.: Разумеется, конечно.

Т.С.: Да, власти всех стран, России в том числе, заявляют о том, что все эти беспрецедентные меры по борьбе с ковидом, а они абсолютно беспрецедентные — планета потратила больше 15 триллионов долларов на борьбу с этой инфекцией, и этих денег хватило бы на полное переустройство всей системы здравоохранения планеты Земля: решение проблемы срочных операций, отложенных операций, тяжелых операций и лечение людей с тяжелыми заболеваниями.

Так вот все правительства утверждают, что подобные беспрецедентные меры необходимы не просто против самого ковида (с ним-то можно справиться, там инфекций каких знает цивилизация множество), а для того, чтобы не напрячь систему здравоохранения, чтобы не переполнять больницы, чтобы система здравоохранения не рухнула. У меня возникает естественный вопрос: вот эти совершенно космические деньги потрачены на что? В результате система здравоохранения была парализована абсолютно, ничего не работало, люди не могли лечиться. И я считаю, что конечно же, это очень серьезное обстоятельство отсутствие работающей системы здравоохранения, которое повлияло на рост смертности и в Югре, и России, и в мире.

Второе обстоятельство — сколько в мире и в Югре смертей за этот период (20-21 год) от психосоматики, да тоже очень интересная цифра. Если ученые назовут нам ее, после какого-то тщательного анализа, наверняка данные по причинам смертности избыточной, тоже будут скорректированы. Психосоматика страшная вещь — люди очень подвержены внушению и паническим атакам. Большинство людей верят средствам массовой информации, верят правительству. Большинство людей... я сейчас это наблюдаю, даже в круге моих знакомых, который по отношению к прививке разделился на тех, кто будет ее делать из каких-то соображений разумных, бы так назвал...

Д.Щ.: Я сделал уже все, мне две поставили. Я теперь полностью привитый.

Т.С.: Я пока не сделал, не вижу для прививки оснований. Я считаю, что мой организм не требует прививки и в нашей семье вроде бы это тоже не нужно. Но дело даже не в этом, я к прививке отношусь прагматично очень: когда я пойму, что без прививки, без этого пресловутого паспорта я не смогу путешествовать, ездить, летать самолетами, посещать спортзалы, бассейны — я видимо пойду и это сделаю, все они меня победили. Они сделали по-своему, выдрали с меня еще какую-то часть моего бюджета прямо или опосредованно, потому что, если эта прививка бесплатна, все равно ее покупает мое правительство у фармацевтических концернов. Я для себя этот вопрос закрою таким образом.

Но большая часть людей даже из моего круга, который я считаю разумным, трезвомыслящим, они просто бегут и делают эту прививку, только потому что вот это такая волна информационная. Мы сейчас не рассматриваем тех, кто категорически отказывается прививаться по тем же религиозным причинам или каким-то другим. Ну прививка и прививка, есть такой фактор.

Вопрос психосоматики, с моей точки зрения, подлежит не просто обсуждению, а изучению. Сколько людей просто на почве психического расстройства, на почве вот этой паники заболели или у которых обострились их постоянные, какие-то хронические болезни и они от этого просто взяли и поумирали.

Наконец, избыточная смертность на планете была не единственный раз за время этой пандемии ковидной. У нее есть определенная последовательность и как часто происходит избыточная смертность на планете и в регионах, по каким причинам, с каким лагом временным, и нет ли в этом тоже определенной закономерности? Может ли так быть, что через какое-то время на планете возникает или запускается какой-то вирус (природный вирус), какой-то катаклизм, который действительно регулярно, с точки зрения истории цивилизации или с точки зрения жизни планеты как биологической системы, которая просто уменьшает народонаселение, в данном случае человеческий род. Мне кажется это тоже очень интересно просто даже с общеобразовательной точки зрения, потому что волны избыточной смертности регулярны, это не разовое мероприятие, что все поумирало от ковида на планете полтора миллиона человек, по-моему, или больше даже...

Д.Щ.: Полтора точно есть.

Т.С.: Скажем так, раньше от гриппа умирало столько же и не меньше. И никто не вопил, не бегал в припадке и не кричал, что катастрофа. Ну и наконец, куда все-таки делся грипп? Куда делось ОРВИ? Куда все эти вот сезонные вещи делись? Куда делся одно из самых противных инфекционных забеливаний неизлечимых практически –– герпес? Куда это все подевалось?

Д.Щ.: На месте лежит, делает свое черное дело.

Т.С.: Ну, извини меня, тот же грипп, у которого множество мутаций, и к которому хоть и непрерывно изобретаются те же вакцины, но они практически неэффективны, потому что грипп мутирует со страшной силой и каждая новая сезонная волна гриппа имеет новый штамп, точно также как мы наблюдаем с ковидом. Грипп и ковид — они родственные заболевания, это острые вирусные инфекции. Вообще-то грипп каждый сезон косил по заболеваемости не меньшее количество людей, ну скажем, сопоставимое количество людей, как и ковид. Он же куда-то должен деться. Так что это все очень интересно.

Единственный плюс от всех этих мероприятий и антипандемийных, в том, что люди стали бережней относиться друг к другу, к себе. Санитарное поведение улучшилось, мы перестали друг на друга чихать, кашлять. Это мне нравится.

Заходишь в какой-то супермаркет, там уже нет этих сморкающихся людей, и прекрасно — значит эти все маски помогают. Но вот эти три фактора, которые я перечислил, мне представляются более чем интересными для изучения и понимания структуры избыточной смертности и причины каждого фактора, который повлиял на избыточную смертность в Югре, и на планете.

Д.Щ.: Хорошо. У нас на siapress.ru очень много интересного, поэтому подписывайтесь, не забывайте. Следующая тема у нас будет более позитивная, наконец-то мы будем говорить про то, что никто не умирает, все в порядке и даже что-то происходит в городе Сургуте, поэтому переходите, смотрите.