Какие уроки нужно вынести из казанского расстрела

Трагическая история из Казани, где молодой человек расстрелял детей и учителей в школе, которую окончил недавно, стала темой для первого эпизода «О чем говорят» на этой неделе. Ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили, что можно сделать для минимизации рисков подобных инцидентов, и признали, что мир все больше погружается в пучину обеспечения безопасности любыми методами, НО – это не ограждает нас от подобных всплесков со стороны психов-одиночек.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи, — издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Итак, давайте обсудим важные вещи на этой неделе как обычно. И к сожалению... мы не так часто прибегаем к федеральной повестке, но сейчас обойти ее никак нельзя, к сожалению. Потому что произошла страшная история: в Казани в 175 гимназии расстрел школьников 19-летним парнем, который просто взял какое-то полуавтоматического ружье и пошел убивать своих бывших одношкольников. Что тут можно сказать? Как мы можем воспринимать эту трагедию? Как мы можем ее оценивать? И действительно ли вообще в принципе можно избежать таких вещей?

Потому что насколько это представляется это мне лично — избежать подобных одиночных всплесков, одиночных психов не представляется реальным, причем ни в одной стране мира. То есть это так или иначе где-то происходит и с этим как-то нужно смириться и минимизировать возможности для этих людей что-то сделать, что может навредить окружающим.

Т.С.: Ну, я тоже с тобой соглашусь. Предотвратить подобные ужасы невозможно, к сожалению. Вообще, если мы оглянемся вокруг себя, то обнаружим, что за последние 10-15 каких-то лет, может быть, 20 — мир стал гораздо опасней. Хотя статистика утверждает, что военных конфликтов, смертей в результате военных конфликтов и терактов в мире становиться меньше с каждым годом. Но что я имею в виду, когда говорю, что мир стал опасней: посмотри, мы везде сталкиваемся с какими-то преградами, какими-то барьерами, заборами, какими-то контролями. Аэропорт любой сегодня и аэропорт 30 лет назад — это совершенно два разных, с точки зрения норм безопасности, сооружений.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Любая касса в любом магазине уже превращается в какой-то дзот, там какие-то плексигласовые штуки, это все из-за ковида, но я думаю, скоро будет еще усилена какая-то антитеррористическая мера безопасности. Я недавно буквально обнаружил пражский Орлой, куранты –– самые известные часы, –– простояли они как-то 500 лет без защитной сетки, а тут и их закрыли, и они под такой сеткой. Во время Второй Мировой войны никто ничем не накрывал, но это вот интересный мир незаметно становится каким-то обороняющимся что ли, да?

Все нам напоминает повсеместно, на каждом шагу, что тебя ждет та или иная угроза: будь осторожен, оглядывайся, не ходи туда, не ходи сюда, избегай давок в метро, избегай массовых скоплений людей. Ведь действительно мы совсем недавно об этом просто не задумывались, мы жили полноценной жизнью. И когда происходит то, что случилось в Казани, оно нас ужасает, но на самом деле ведь не на очень долгое время — люди очень быстро забывают лютой теракт. Прямо на этом же месте продолжается жизнь, потому что, во-первых, жизнь должна продолжаться, во-вторых, человек так устроен — он не может бояться вечно.

Соответственно, как это не чудовищно, такие случаи будут продолжаться, не только в нашей стране, во всем мире и мы эти примеры в мире наблюдаем регулярно. Пожалуй, соглашусь здесь с Александром Невзоровым, публицистом, который считает, что процентов на 30 подобные террористические акты являются следствием религиозных отклонений. И причем я тоже считаю речь не о какой-то конкретной религии, об исламе или там о православии — нет. Любая религия часто попадает на скрытые психические отклонения в мозге у человека. И вот эти индивидуумы, когда у них что-то там воспаляется, начинают верить в то, что они мессии, и идут палить налево и направо. И с этим бороться просто невозможно. Никак. Увы и ах.

Д.Щ.: У нас, видишь, это все становится... то о чем ты говоришь, про каждый чих, который нам напоминает о том, что мы находимся в страшной опасности, на самом деле опасность куда меньше, чем она была лет 20 назад –– и с точки зрения и убийств, и терактов и всего подряд, и военных конфликтов. Но так как мы находимся в мире, в котором все больше и больше примат человеческой жизни и его безопасности становится мощнее и мощнее, и мы вроде как должны теперь всегда бороться за человеческую жизнь настолько, насколько это возможно.

И это все приводит к тому, что жрецы безопасности особенно в странах, где эти жрецы безопасности ничем не ограничены — могут гулять по полю так, как они хотят. То есть ладно там в некоторых странах это еще как-то может быть сдерживается какими-то разумными стремлениями разумных людей. В России жрецы безопасности могут творить все что угодно и поэтому после того, как у нас происходит какой-нибудь очередной всплеск такого насилия –– у нас происходит какой-нибудь очередной всплеск совершенно безумных, странных, дебильных откровенно норм, в которых мы вынуждены будем жить последующие годы, просто потому что: «Мы же вроде как вот отреагировали на какой-то теракт».

А как ты смотришь на эту историю про то, что у нас фактически получить оружие может даже человек с явными психическими отклонениями? И как это предотвратить? То есть ладно, США — это родина шутинга, там действительно оружие продается на любом углу и это их национальная идея. У нас оружие не продается на любом углу, но оказывается, что человек с явной шизой в голове может просто чуть ли не в белую, даже не платя какие-то взятки, может просто взять и купить какое-то мощное убойное оружие, которым может убивать так спокойно людей.

Т.С.: Сколько, как ты думаешь, психически неуравновешенных работников в правоохранительной системе, которая имеет табельное оружие? А сколько в армии, сколько ЧОПовцев совершенно ненормальных? Просто ты смотришь на это лицо, которое лицом-то трудно назвать и думаешь, а что у него сейчас на уме? От этого лица можно ожидать в любое мгновение все, что угодно.

Так я об этом и говорю: доступность оружия ну, наверное, это фактор... но опять мы же как человеческая цивилизация все равно проходим какие-то этапы развития, в целом, Россия при всех отличиях нашего законодательства, от законодательства других стран и наших подходов к решению тех или иных проблем от других стран, в целом и в общем мы как-то все вместе в одном русле движемся. Да, у нас эта нелепая безумная чиновничья компанейщина каждый раз после любого какого-то случая, когда точно так же чиновники поорут, поорут, понапринимают ряд совершенно ненормальных законов, каких-то нормативных актов и потом все это забывается. Это есть. Но оружие во всем мире продается, оно и в России, видимо, продается, я равнодушен к оружию, поэтому я не могу тут выступить экспертом. Но у нас охотников-то полно, понятно, что можешь пойти и при соблюдении всех церемоний этих и купить чего-то, из чего можно стрелять. Ну и что? Ну вот он пошел и купил. Ты думаешь купить в строительном маркете молоток и фигачивать этим молотком по головам людей точно также.

Д.Щ.: Можно вспомнить историю Сургута 2017 года, когда примерно подобное и случилось. Артур Гаджиев, по-моему....

Т.С.: Да.

Д.Щ.: Который бегал по улицам, у него был нож. Ну ладно, хорошо, у него не было оружия огнестрельного, и он в итоге не смог никого убить слава богу. Ну да, в принципе.

Т.С.: Просто первое — надо быть каждому из нас внимательнее, как говорил Цой: «Будь осторожен, следи за собой». А второе — элементарные правила самообороны и поведения в таких ситуациях каждому не помещают. Вот школам бы не мешало на каких-то уроках (у нас это была начальная военная подготовка, когда я учился в школе, я не знаю как сейчас называется эти предметы) учить детей, да и взрослых оказанию первой медицинской помощи, делать искусственное дыхание, как себя вести в подобной ситуации.

В одном из сюжетов из Казани, когда учитель вышел только что из школы, такой пожилой там был учитель, и мне понравилось его поведение: он всем детям приказал забиться под парты, не высовываться, не шевелиться, он закрыл дверь в кабинет на замок и из его класса никто не выпрыгнул в окно. А ведь это тоже нюанс: почему дети стали прыгать в окно? Паника, страх, они не знают как себя вести, но у них же есть наставник, у них есть учитель, он-то как минимум должен обладать элементарными психологическими приемами в подобной ситуации. Это же педагог, они же это все проходят в своих университетах.

Почему у этого учителя дети начали прыгать в окно? Каждый раз, когда разбираешь какую-то трагедию, ты обнаружишь множество нюансов, это как после какой-то авиакатастрофы, психологически другой катастрофы, –– собирается комиссия и вот пункт за пунктом чистят, чистят, отрабатывают и на будущее выдают инструкции как в подобной ситуации себя вести, какие действия предпринять, чтобы этого не случилось. Кстати говоря, почему в авиакатастрофах редко повторяется авиакатастрофа по одной и той же технической причине? По человеческому фактору они отрабатываются и экипажи тоже очень тренированные в этом плане. Так вот то, что произошло в Казани: первое — не предотвратимо, к сожалению, величайшему; второе — нас обязывает действительно смотреть по сторонам, быть внимательными; третье — нас всех людей обязывает обладать элементарными навыками поведения в подобных ситуациях. При любом теракте –– главное, это не паниковать.

Вот мы своих детей как учим? Если вдруг что-то случается, что-то не дай бог произошло не бегите толпу, не поддавайтесь панике. Если мы, родители, рядом, то ищите нас, мы должны держаться вместе. Если вы где-то оторвались от нас, где-то в транспорте, то доезжаете до следующей остановке и ждете нас, мы в любом случае приедем. Простые житейские вещи, мне кажется, должны помогать людям, хотя бы минимизировать подобные угрозы личные. Больше нечего сказать. Мир становится опаснее, это надо понимать.

Д.Щ.: Ладно, давайте будем двигаться дальше, подписывайтесь на канал siapress.ru на YouTube. У нас выходит не только «О чем говорят», но и многие другие интересные материалы и с интересными людьми. И переходим к следующей теме: она будет тоже про печальные события — про коронавирус в Югре, приходите.