Титульная сторона Лангепаса — «кузницы кадров» сургутской администрации

Фоторепортаж из Лангепаса вызвал на siapress.ru бурную реакцию: показали, мол, только плохое. Нет, в Лангепасе действительно есть чему дивиться, — и сегодня мы показываем титульную сторону медали. Тот город, который сами лангепасцы любят.

Рядом с ЗАГСом расположился «Сквер Семьи», который когда-то был невзрачной темной аллеей. Теперь это одно из мест притяжения горожан.

Лангепасцы любят природу. Еще одна яркая представительница – лесопарковая зона «Все в парк». Каждое лето любой желающий может там прогуляться, пожарить шашлыки, прокатиться на велосипеде. Зимой в парке занимаются скандинавской ходьбой и катанием на лыжах.

Отдельно хочется выделить православный храм, старую часовню и мечеть, которые особняками стоят в районе лесопарковой зоны.

Красив и пляж на протоке Оби. В жаркое время множество местных жителей приходит сюда загорать и купаться.

Лангепасцы чтят и помнят историю, особенно советский период: неподалеку от музея находится памятник СССР, где указаны все страны-союзницы. Ниже будут представлены другие интересные арт-объекты, так или иначе связанные с историей малой родины и Отечества.