Политические перспективы самого богатого тюменца, арест Ройзмана и дорогая недвижимость Ямала

Богатому тюменцу прочат сенаторский пост. В Екатеринбурге Евгений Ройзман сел, но ненадолго. Для жителей Южного Урала составили карту чистоты воздуха. Ямальцы в шоке от цен на жилье, а курганцы ждут нового главу города. Рудион почитала новости соседей и делится самым интересным.

Московским единоросам предложили на пост сенатора самого богатого тюменца

Президиум регионального совета партии «Единая Россия» одобрил кандидатуру председателя бюджетного комитета облдумы Дмитрия Горицкого на пост сенатора от региона, пишет «РБК-Тюмень». Теперь, чтобы стать сенатором, Горицкому необходимо, одобрение генерального президиума партии, а также депутатов Тюменской облдумы. После этого его кандидатуру должны согласовать в Совете Федерации.

Если кандидатура будет согласована, Дмитрий Горицкий займет в верхней палате парламента РФ место покойного сенатора Михаила Пономарева, который скончался от остановки сердца 13 марта 2021 года. Обязанности сенатора Дмитрий Горицкий будет исполнять до сентября, тогда состоятся выборы депутатов седьмого созыва облдумы.

В Тюмени через объявление продают завод по производству минералки. Собственники отрицают эту информацию

О загадочной истории продажи завода по производству минералки пишет 72.ru.

На сайте объявлений на продажу выставлен завод, известный производством минеральных вод «Тараскульская» и «Тюменская». В торговой линейке представлено 12 наименований объемом от 0,33 до 19 литров. Комплекс площадью 44 сотки собственник оценил в 150 миллионов рублей.

«Собственники предприятия хотят вложить средства в другой более интересный проект. Для его развития нужны деньги», — сообщили редакции в агентстве недвижимости «Этажи», которое занимается продажей завода.

Однако в этот же день заместитель директора компании «Аква-Т» Альфия Минулина сообщила: «Завод не продается. Объявление было размещено несколько лет назад и автоматически обновлялось на сайте. Владелец компании не менялся. Сейчас производство не прекращается, мы работаем на развитие».

Евгения Ройзмана выпустили из спецприемника

В среду, 12 мая, Октябрьский районный суд признал Евгения Ройзмана виновным в организации шествий в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Ему назначили девять суток ареста за организацию одной акции и столько же за вторую. Но, как уточнил судья Роман Стоянов, наказания не суммируются, поэтому политик должен провести в спецприемнике девять суток. Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в марше за Навального 21 апреля.



Фото: 66.ru

Однако 13 мая Свердловский областной суд сократил срок ареста до одних суток по обеим статьям. Выйдя из спецприемника, Ройзман заявил, что удивился решению Свердловского областного суда, а также что «он сидел ни за что, поэтому справедливость восторжествовала». Политик рассказал, что, находясь под арестом, читал Библию. Он также отметил, что в спецприемнике «запах за 40 лет не изменился».

О злоключениях оппозиционного политика рассказывает 66.ru.

Росреестр не изменил статус земли в сквере у Драмтеатра, где были протесты два года назад

Земельный участок в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, где хотели построить Храм святой Екатерины, до сих пор имеет статус «Религиозное использование» в Росреестре. Соответствующие выписки опубликованы в телеграм-канале «Парки и скверы Екатеринбурга», сообщает Znak.com.

13 мая исполнилось два года с момента массовых протестов из-за планов по строительству храма в сквере около Драмтеатра. В мае 2019 года застройщик огородил забором будущую стройплощадку в сквере под храм. Митинги в сквере продолжались неделю, информация об этом дошла до президента Владимира Путина, который рекомендовал провести опрос жителей. В опросе большинство проголосовали за территорию на месте бывшего Приборостроительного завода рядом с резиденцией губернатора.

«Со щитами и в форме как у ОМОНа»: в центре Челябинска задержали молодых людей, инсценировавших разгон митинга

Утром в четверг, 13 мая, полиция задержала группу молодых людей, которые оделись в форму силовиков и инсценировали разгон митинга. Видео снимали возле развязки на Российской, пишет «КП-Челябинск».

«Группа молодых ребят, больше 10 человек были одеты в форму как у ОМОНа. Знаков отличия не было. У них были каски и щиты — как у сотрудников, которые стоят в оцеплении. Инсценировали, как сотрудники готовятся разгонять митинг. Одного краской намазали, типа он в крови. Плакаты были», — рассказал издания источник в правоохранительных органах.



Фото: chel.kp.ru

Часть отснятых кадров успели выложить в Сеть — видео появилось на странице фотографа Ильи Кульпина. На них «силовики» стучат дубинками, а перед ними — протестующие с плакатами на английском языке. Дозвониться до Ильи Кульпина не удалось.

Молодых людей доставили в отдел полиции «Центральный». В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Карта чистоты воздуха появилась в Челябинске

Эксперты лаборатории экологии водных сообществ факультета экологии Челябинского государственного университета проанализировали данные о содержании диоксида и оксида углерода в атмосфере Челябинска. Исследование помогло назвать места, где воздух самый свежий и особенно загрязненный, пишет «Курс дела».

Свежий воздух ждет челябинцев на берегу Шершней со стороны Городского бора (450 ppm), в лесопарковой зоне (470-480 ppm) и на дорогах в бору (510-520 ppm). Вполне чистым воздух признан в сквере Колющенко, внутри частного сектора Советского района, а также в жилых кварталах Металлургического района.

Высокие концентрации СО2 отмечены на улице Кирова у Теплотехнического института – 510-550 ppm. Кстати, именно в этом районе зафиксированы и самые большие величины оксида углерода - 1-1,5 ppm. Неблагоприятный для здоровья по мнению специалистов воздух в торговом комплексе «Никитинский» (1200-1500 ppm), а также в салонах трамваев (1000-1700 ppm).

Озеленение, прогулочная зона и площадь: масштабное благоустройство ожидает Ноябрьск

Ноябрьск ждет масштабное преображение, сообщает «Ямал-Регион». В городе стартовали работы по благоустройству центральной части. Парк, аллею-бульвар и территорию возле администрации объединят в единое пространство. Также по проекту появятся павильоны общественного питания, новые площадки для отдыха и интерактивные объекты.



Фото: yamal-region.tv

В сквере оборудуют прогулочную зону, а вместо центральной аллеи - площадь. На время большой стройки территории огородили. Сейчас идет демонтаж бордюра и асфальта. На их месте появятся новые пешеходные дорожки из гранитной плитки.

Как на дрожжах: на Ямале продолжает дорожать недвижимость

С мая 2020 года цены на индивидуальные дома на Ямале выросли 33,5 процента. Данные сайта «Мир квартир» публикуют «Вести. Ямал».

Как отметил руководитель портала, значительную роль в этой ситуации сыграла пандемия – многие граждане, пожив на съёмных дачах, стали задумываться о покупке своего домика. По его словам, многие городские жители, не имеющие загородной недвижимости, стали подыскивать ее.

«Первый раз вижу такого руководителя»: экс-мэр Кургана рассказал о работе с Шумковым и о том, чем гордится

Бывший глава Кургана Андрей Потапов сказал, что решение об отставке было одним из самых сложных в его жизни, пишет «Новый день». Андрей Потапов вчера сложил с себя полномочия досрочно в ходе внеочередного заседания городской думы. И.о. главы города стала заместитель главы по соцполитике Елена Ситникова.

Экс-глава города рассказал, что не собирается покидать Курган и что план на ближайшие пару недель – отдохнуть.

Он поблагодарил губернатора Вадима Шумкова за большой вклад и содействие в развитии города. Сам глава региона также высказал слова поддержки и благодарности Андрею Потапову, отметив, что замену теперь городу найти будет непросто. Градоначальника, напомним, должны выбрать по итогам конкурса.

Шумков дал 1,5 года на строительство медкомплекса областной больницы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал создание в столице региона лечебно-диагностического комплекса, сообщает «Правда УрФО».



Фото: страница Вадима Шумкова во «ВКонтакте»

На возведение нового медицинского комплекса планируется потратить порядка полутора лет. Кроме того, глава Зауралья сообщил о начале строительства хирургического комплекса областного онкологического диспансера. На возведение корпуса из бюджета выделено 684 млн рублей.