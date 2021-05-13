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​Останемся с «хвостами»

В соседних с Югрой регионах действуют атомные могильники. Это опасно для нас?

​Останемся с «хвостами»
Поезд с урановыми хвостами. Фото: greenpeace.ru

С 2019 года Росатом и западноевропейская компания Urenco возобновили поставки в Россию радиоактивных отходов с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. По данным Гринпис, с мая 2019 года в Россию ввезено около 18 тысяч тонн урановых отходов, всего в стране их накоплено более миллиона тонн. На то, чтобы избавиться от европейских отходов, уйдет 60 лет.

«Зеленые» считают транспортировку и хранение ядерных отходов реальной экологической угрозой для страны, а официальные лица в России заявляют, что к нам везут «ценнейшее сырье». Со стороны обывателя поставки урановых отходов выглядит так, будто Урал и Сибирь превращают в мусорный полигон благополучной Европы.

Поставки урановых хвостов продлятся до 2023 года. Транспортировка идет, в том числе и через Тюменскую область, а хранилища расположены в соседних регионах Новоуральске (Свердловская область) и Северске (Томская область), а также в Ангарске (Иркутская область) и Зеленогорске (Красноярский край). В одном из них, в Новоуральске, в начале марта открылся второй атомный могильник.

Насколько опасно для Югры такое соседство – разбираемся вместе с экспертами.

«Зеленая» позиция

Именно Гринпис активно выступал против ввоза на территорию России урановых хвостов. Активисты Гринпис и не только Гринпис провели десятки акций. В октябре 2020 года, когда из Германию отправился очередной состав, активисты в Мюнстере остановили транспортировку на пять часов, свесившись над железнодорожными путями. В поезде из 16 вагонов везли с 600 тонн отходов урановой промышленности в Новоуральск.

Фото: Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen

Экологические организации в России и Германии считают ввоз урановых «хвостов» в Россию несправедливой и незаконной уловкой атомных корпораций по перекладыванию ответственности за обращение с опасными отходами сообщалось тогда на сайте российского отделения «зеленых».

Летом прошлого года 47 общественных организаций и депутатов региональных и муниципальных парламентов из России, Германии и Голландии обратились к главам Германии и России с просьбой прекратить транспортировки фактически радиоактивных отходов в Россию. Тогда же были обнародованы результаты исследования холдинга «Ромир», согласно которому 81 процент россиян выступают против ввоза в страну ядерных материалов, включая урановые «хвосты», с любыми целями.

«Нужно понимать, что обедненный уран в том виде, в котором к нам везут – это при определенной температуре (примерно 60°С) опасное летучее вещество. Если этот состав попадает в огонь и происходит разгерметизация, он превращается в газ и может распространяться по воздуху. То есть, это не какое-то твердое вещество, которое можно просто складировать и забыть. Гексафторид урана опасен тем, что это не просто радиоактивное вещество, это – токсическое вещество. Фтор очень опасный и активный элемент. Он сильный окислитель и при контакте с влагой превращается в плавиковую кислоту, которая крайне агрессивна в случае контакта с кожей и органами дыхания», - объясняет директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Он подчеркивает, что риски есть и при транспортировке, и при хранении урановых хвостов. «Есть разные оценки зоны потенциального поражения в случае наихудшего сценария. Если произойдет разгерметизация хотя бы одного контейнера, а речь идет о тоннах гексафторида урана, то в зависимости от погодных условий и объема гексафторида урана глубина зоны заражения достигает 9 километров. У нас есть подтверждающие документы, что контейнеры корродируют и могут разгерметизироваться. За этим, конечно, следят. Но кроме корродирования существует также риск падения самолета или теракта, и нужно помнить, что такие хранилища охраняются не так тщательно, как АЭС», - заключает Владимир Чупров.

Официальная позиция

В начале 2020 года, когда урановые хвосты в очередной раз вошли в медийное поле, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все, что ввозится на территорию Уральского электрохимического комбината (УЭХК, Новоуральск), «нужное для работы сырье».


Фото: norao.ru. Хранилище РАО, Новоуральск

«Работники комбината — высококлассные специалисты. Они занимаются своей работой, делают то, для чего и создавался комбинат», — цитировал Куйвашева «Коммерсант».

Тогда же генеральный директор УЭХК Александр Белоусов показал журналистам открытую площадку, на которой хранится контейнеры с обедненным гексафторидом урана.

Для нас это ценнейшее сырье, которое хранится в твердом состоянии. Когда нам необходимо, мы его используем заверил он и добавил, что срок хранения контейнеров составляет 80 лет.

Мнение ученого

Физик-ядерщик, популяризатор науки Дмитрий Горчаков подробно рассказал, что же это за урановые хвосты и в чем их опасность:

- Риски есть на любом производстве. Опасность такого груза – обедненного гексафторида урана (ОГФУ), в возможной разгерметизации контейнеров при транспортировке и хранении. Но для ее предотвращения приняты меры как технического, так и организационного характера. Сами контейнеры выполнены из стали толщиной больше сантиметра и рассчитаны на падения и пожары. Это международные сертифицированные контейнеры, в которых ОГФУ перевозят и в России, и в Европе, и в США.

Чем опасна разгерметизация? В первую очередь это риски не радиационные, а химические. ОГФУ – токсичное вещество, которое при взаимодействии с влагой воздуха может образовывать токсичное соединение фтороводород. Но ОГФУ перевозят и хранят в твердом виде, и в таком виде в случае разгерметизации контейнера химические реакции идут медленно и даже со временем сами затухают, так как поверхность ОГФУ покрывается пленкой твердого уранилфторида. Это видно и по натурным экспериментам, и по ряду инцидентов при хранении. За всю более чем 70-летнюю историю использования ОГФУ во всем мире при его перевозке и хранении в твердом виде не было смертельных аварий. Было несколько случаев аварий на самих производствах при обращении с жидким и газообразным ОГФУ, но они имели очень локальные последствия в рамках производственного цеха.

Самая серьезная авария при транспортировке была при аварии судна «Монт-Луи» в 1974 году, когда несколько контейнеров упали в море. Но лишь в одном была небольшая разгерметизация, но ОГФУ даже не попал наружу. Других случаев разгерметизации при транспортировке не происходило – контейнеры действительно очень надежно сконструированы.

Моделирование и расчеты самого страшного сценария, если на склад хранения ОГФУ упадет самолет и случится пожар, чего никогда в реальности не происходило, так же показывают, что выбросов за пределы производственной площадки не произойдет. К тому же сейчас выполняется программа по постепенному переводу ОГФУ в более стабильную химическую форму оксидов урана, еще больше снижающей риски возможных аварий.

Так что ОГФУ – это потенциально опасное вещество, но практика показывает, что люди умеют с ним обращаться и опасаться его не стоит. Даже жителям Новоуральска, где и из обедненного гексафторида урана и из обычного гексафторида урана уже 70 лет получают обогащенный уран как для российской, так и для мировой атомной энергетики. И жителям Югры тем более не стоит волноваться по этому поводу.


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13 мая в 16:26, просмотров: 587, комментариев: 0
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