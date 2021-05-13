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Как стать переписчиком?

Представители Медиаофиса ВПН о том, как устроиться переписчиком, сколько за это заплатят и где взять униформу

Как стать переписчиком?
Фото: Медиаофис ВПН

В сентябре 2021 года начнется основной этап Всероссийской переписи населения, а перед этим переписчики посетят труднодоступные территории регионов страны. Время стать переписчиком еще есть, им может стать любой совершеннолетний желающий. Куда подать заявку, будут ли за это платить и каков рабочий график – об этом корреспонденту siapress.ru рассказали эксперты Медиаофиса ВПН.

Как стать переписчиком в Сургуте?

Чтобы стать переписчиком, необходимо иметь паспорт гражданина РФ и пройти небольшое обучение (как правило, в течение трех дней входящих в месяц работы переписчиком). Набор и подготовку переписчиков проводят территориальные органы Росстата (ТОГС) — они есть в большинстве регионов страны. Вы можете отправить обращение по электронному адресу или по телефону.

По вашему обращению вас внесут в специальную базу данных как потенциальных участников переписной кампании. За месяц до начала основного этапа переписи вам позвонят и спросят, хотите ли вы все еще работать переписчиками. На некоторых отдаленных и труднодоступных территориях регионов России перепись начнется раньше. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе в таких районах она стартует в июне и августе.

Если вы желаете записаться — стоит поторопиться. В связи с возможностью участвовать в переписи дистанционно, переписчиков потребуется меньше. Всего в Сургуте в этот раз будет задействовано 905 человек временного переписного персонала, в том числе 107 переписчиков стационарных участков и 691 переписчик счетных участков, совершающий поквартирный обход. Также будут работать 107 контролеров.

С какого возраста можно стать переписчиком?

Переписчиком может стать только совершеннолетний гражданин России – с 18 лет. Ограничений по верхнему возрастному уровню, полу и социальному положению нет. Впоследствии участие в переписи молодые люди смогут продемонстрировать в своих резюме как показатель гражданской активности, организованности и хороших коммуникативных способностей. Также работа переписчиком может быть дополнительно зачтена студентам как практика.

Будут ли за это платить?

Конечно. С каждым переписчиком заключается договор, оплата по которому составляет 18 тысяч рублей. Обязанность переписчика по договору — учесть все население, проживающее на территории его счетного участка. В среднем каждому переписчику нужно будет переписать порядка 550 человек. Результат его работы — наличие в планшете (или на бумажных переписных документах) информации по каждому жилому помещению участка: это заполненные переписные листы, либо подтверждение, что жители переписались на портале Госуслуг, или по какой-то причине не смогли ответить на вопросы.

Нагрузка в 550 респондентов на переписчика — это средний норматив. Росстат использует его по всей стране для деления территорий на счётные участки. К примеру, средняя нагрузка в Сургуте составляет 567 человек на переписчика из-за наличия большого числа многоквартирный домов, в которых норма – 600-650 человек на переписчика. Норматив повышается, поскольку обходить квартиры в больших домах проще, чем, например, отдельные дома в частном секторе. Так, на 97 счетных участках в городе максимальная норма – 650 человек на 1 переписчика и еще на 346 – до 600 человек.

Всего переписчикам в Сургуте нужно будет обойти за месяц порядка 10 тыс. жилых домов, из них 1115 — многоквартирных, в каждом из которых в среднем более 300 жителей.

Даже если по факту на участке окажется меньше жителей, чем 550, и большинство из них перепишутся самостоятельно на портале Госуслуг или в МФЦ, переписчику будут оплачены 18 тыс. рублей. Эта сумма неизменна для всех переписчиков, в том числе работающих в труднодоступных и отдаленных районах.

Также переписчику территориальные органы госстатистики (ТОГСы) имеют право компенсировать транспортные расходы, связанные с поездкой на обучение и перепись в труднодоступных и отдалённых районах.

Какой рабочий график у переписчика?

Для переписчика главное — выполнение плана по учету населения на счетном участке. Конечно, план формируется с учетом прохождения по маршруту по несколько часов каждый рабочий день в течение месяца (включая три дня на обучение). Но при этом переписчик при согласовании с контролером участка может выбирать, по каким адресам лучше проходить утром, где – вечером или в дневное время, и в какой день. График в целом остается гибким и удобным для переписчика.

Где взять амуницию?

Переписчики всех счетных участков оснащаются мобильными устройствами с установленным специализированным программным обеспечением – планшетными компьютерами. У каждого переписчика будет удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной экипировки с символикой, по которым можно будет опознать переписчика издалека: шарф, жилет со светоотражающими элементами. При необходимости переписчик сможет воспользоваться фонарем. Хранить документы и планшет переписчик сможет в специальном портфеле-сумке. Всю необходимую технику и экипировку после подписания договора и успешного прохождения обучения переписчику выдаст представитель территориального органа Росстата.


Контакты ТОГС для жителей города Сургут: Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Телефон: 8(3467)32-24-42, E-mail: tumstat@gks.ru.


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13 мая в 12:40, просмотров: 459, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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13 мая в 14:26
У меня растут года,
будет восемнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Все работы хороши,
А переписчик – лучше,
Переписчиком пойду,
Пусть меня научат

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