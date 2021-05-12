Что нужно знать сургутянам о зачислении их чад в детский садик

Распределение самых маленьких сургутян в детские сады состоялось — об этом сегодня рассказала директор Управления дошкольными образовательными учреждениями Елена Кадырова.

Как происходит распределение, все ли попадут в желаемые садики и что делать тем, кто все-таки не попадет, — в материале siapress.ru.

Мест на всех хватит?

Мест в детских садах вообще-то меньше, чем заявлений, поступивших от родителей: на сегодня распределено 5211 мест в 176 группах, в то время как заявок подано 5985. Разница — 74 ребенка, оставшихся без распределения.

Однако 1 сентября в садики пойдут все, кому это надо, уверены в администрации: по опыту предыдущих лет, на этапе зачисления отсеивается до 20 процентов детей в связи с отказами родителей. Крупных причин отказов две. Самая массовая — к моменту зачисления ребенка в садик родители решают, что он еще не готов, и просят перенести этот волнующий момент на следующий год. Вторая причина — миграция населения.

Все дети попадут в ближайшие к дому садики?

Увы, спрос на ближайшие к месту жительства детские сады превышает предложение — поэтому часть детей все-таки распределят в учреждения, которые находятся подальше от дома. Речь идет о районах, которые густо застраиваются: высоток (и детей в них) много, садов — мало.

При этом казусов, когда ребенок, например, живет в 25 микрорайоне, а садик для него нашли только в районе ж/д, не будет: по словам Елены Кадыровой, подыскивается ближайшее учреждение.

Как вообще происходит распределение детей в садики?

Распределение происходит автоматически: никаких человеческих факторов, только следование заданным критериям. Среди них — принадлежность к льготным категориям, дата подачи заявления, перечень желаемых организаций, указанный в заявлении, возрастная группа, количество свободных мест по желаемой возрастной категории в этом детсаду.

Если в этом саду нет требуемого места, программа автоматически направляет к ближайшему учреждению, где есть вакантное место.

«Нам надо попасть именно в этот сад». Что делать?

В случае, если все-таки очень нужно попасть в конкретный детский сад, можно попробовать решить вопрос тремя способами.

1. До зачисления — попробовать найти родителей из желаемого детского сада, которые согласятся на взаимообмен. Вместе с ними прийти в департамент образования на Гагарина, 11, и написать соответствующие заявления. В департаменте подчеркивают: это возможно только до зачисления детей в детские сады!

2. Оставить в нужном дошкольном образовательном учреждении заявление о переводе: его учтут при первой возможности.

3. Отказаться от выделенного места — ребенок, таким образом, останется в реестре ожидания до дополнительного распределения или распределения уже в следующем году. «Дополнительное распределение осуществляется в течение всего года, — комментирует Елена Кадырова. — Как только в ДОУ освобождается место, автоматически программа направляет на него ребенка из реестра».

Когда будет зачисление детей в детские сады?

Списки детей для зачисления в дошкольные образовательные организации уже готовы: в течение пары дней всю информацию опубликуют на официальном сайте администрации, после чего руководство каждого детского сада займется информированием родителей. Извещать будут разными способами — звонить по телефонам, отправлять электронные письма. Если не дозвонятся с первого раза, будут звонить еще — дано три попытки.

Сами родители, однако, тоже могут проявить инициативу и полюбопытствовать: что там с зачислением? — по телефонам Горячей линии департамента образования: 35-52-01, 35-52-11, 35-52-00, 52-26-12, 52-26-36, 52-12-55. Она заработает с 13 мая.

Какие документы нужно подготовить для зачисления?

Пакет документов для зачисления ребенка в детский сад нужно сдать до 10 августа — какие именно бумаги нужно собрать, родителям расскажут представители образовательных учреждений лично.