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​Нападения на школы в России: когда и где происходили трагедии

Самые страшные случаи нападения на российские школы

​Нападения на школы в России: когда и где происходили трагедии
Фото: sledcom.ru

11 мая в Казани в гимназию № 175 ворвался вооруженный юноша. Он открыл стрельбу по людям – несколько человек погибли. Точное число погибших и раненных не называется. Стрелок задержан. В школах по всей стране усилены меры безопасности.

Но трагедия в Казани – далеко не первое вооруженное нападение на российские школы. Предлагаем вспомнить три самые страшные трагедии прошлых лет.

2014 год. Москва

3 февраля 2014 года в московскую школу № 263 проник ученик старших классов. Ему удалось захватить 20 заложников. Позже детей освободили, но учитель, находившийся с ними, погиб. Также стрелок убил полицейского. Задержать нападавшего помог его отец.

10-классника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2020 году СМИ сообщили о том, что он освобожден.

2017 год. Ивантеевка

5 сентября 2017 года в школу №1 города Ивантеевка ворвался ученик девятого класса. В арсенале юноши были самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он устроил настоящую мясорубку: выстрелил в учителя, ударил ее топором, взорвал пиротехнику. От страха дети выпрыгивали из окон. Пострадали три человека.

В феврале 2019 года нападавшего приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

2018 год. Керчь

17 октября 2018 года произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже. 18-летний ученик колледжа Владислав Росляков зашел в здание с ружьем. Он открыл стрельбу и подорвал самодельное взрывное устройство.


Фото: vk.com/kerchcomru

Тогда погибли 20 человек, 65 получили ранения. Стрелка нашли с огнестрельным ранением в одном из помещений колледжа. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что причиной трагедии стало «унижение на основе разного имущественного положения».

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11 мая в 15:40, просмотров: 716, комментариев: 0
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