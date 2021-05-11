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Как выглядит «кузница кадров» администрации Сургута изнутри? // РЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС

Деревянные заброшки, площади и авто-подснежники: что вы не увидите в фотоотчетах, но встретите на улицах Лангепаса?

Как выглядит «кузница кадров» администрации Сургута изнутри? // РЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС
Фото: А.Кожевова

Лангепас, откуда в последнее время идет большой поток чиновников в администрацию Сургута, один из наших читателей назвал кузницей кадров. Корреспондент siapress.ru прошелся по городу и показал места, которые видны только местным жителям или туристам.

Лангепас построен по «европейскому типу» – здесь много открытых пространств. Центральная площадь города находится перед ДК «Нефтяник», на ней проводят главные мероприятия и торжества.

Не беден Лангепас и на стадионы с детскими площадками: футбольное поле на территории одной из школ и летом, и зимой привлекает лыжников, велосипедистов, подростков, которые просто хотят погонять мяч.

Лангепас – город контрастов. Добротные каменные дома соседствуют с деревянными заброшками.

Совсем безнадежные балки стали привлекать вандалов. Радует, что не бомжей, их в городишке днем с огнем не сыщешь.

Проблема вот таких подснежников также близка местным жителям

Сложно сказать, что значит эта скульптура и кто ее автор. Вероятно, отголосок советского прошлого.

С приходом сетевых магазинов малый бизнес стал потихоньку стираться с лица Лангепаса.

Раньше в Лангепасе был ипподром. Ходили легенды, что после его закрытия лошадей якобы распродали на живодерни. Прямо перед отъездом этот миф развеялся сам собой.

Судя по тому, как много лангепасских чиновников последовали покорять одну из экономических столиц ХМАО, невольно думаешь, что задачи свои на старом месте они выполнили. А вот насколько успешно – каждый решает сам.


нравится (26) не нравится (6)
11 мая в 11:30, просмотров: 1609, комментариев: 17
Комментарии:
Швондер.
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11 мая в 11:35
Нормальное светлое будующее, куда нас поведут авторы этой крастоты.
Местный
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11 мая в 11:47
Если б они ещё были авторами. Так, посиживали себе тихо в своём белом доме)
Местный
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11 мая в 11:54
С приходом сетевых магазинов малый бизнес стираться не только в Лангепасе стал, это в целом по стране явление) Репортаж, кстати, однобокий - показано в основном самое унылое. А где фото паровозика, белого дома, здания прокуратуры?)
Алёна Кожевова Местный
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11 мая в 11:55
Так они есть везде А тут только отборное
Аванес
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11 мая в 12:12
Вот это я понимаю, настоящие репортёры, сели, поехали, посмотрели, показали...
Alkonowa1ow
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11 мая в 12:24
Да автор ходил видимо по «помойкам». Да первый микрорайон состоит из деревяшек с названиями улиц Проезд Светлый. Проезд Звездный, ул. Первостроителей, ул. Романтиков. Снесут. А в остальном город прекрасный. А ДОМ СОВЕТОВ- это не чета Сургутским, ни на Энгельса 10, ни на Энгельса, 8. Уникальный индивидуальный проект. А у нас. На Энегельса, 10 к примеру актовый зал превратили в кабинеты для чиновников. Что касается Энгельса, 8 то это типовой проект без актового зала был передан был газовиками. Сейчас «свечка» тоже передана газовиками. То есть все это приспособленные здания. Лично мне все эти «знаковые»места показанные на фото неведомы. Хотя по службе проектирования я прошагал Лангепас вдоль и поперёк и не один раз. Но такого не встречал, за исключением первого микрорайона, состоящего из двухэтажных деревяшек.
Alkonowa1ow
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11 мая в 12:35
И ещё. В противовес этим, можно сказать «заказным фото», могут представить фотосессию из сотни фото, показывающий город Лангепас каков он есть. Красивый, светлый просторный, комфортабельный.
Сергей Б
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11 мая в 12:41
Ну если управленцы, прибывшие из Лангепаса из города численностью населения 41 675 человек такую «конфетку» сделали, то как они будут управлять Сургутом с населением 306 703 человек и что будет с Сургутом?

Куда смотрели депутаты, когда «выбирали» мэра из такой «кузницы кадров»?
Mobii
не нравится
11 мая в 13:48
Будто в сургуте срач не такой
Severin
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11 мая в 14:33
Ну что тут сказать - жителей Сургута никто не спрашивал. Городские депутаты, проголосовали почти единогласно (1 голос вроде только отличное от других мнение высказал). Но к тому времени, как сургутяне, будут наслаждаться результатами сегодняшнего руководства города, депутаты уже будут другие, да и руководство города, по всей видимости, будет иное и скажет: - все вопросы к предшественникам. По образцу определения места под автовокзал в Сургуте... Хорошо перекидывать ответственность - пинг-понг в моде...
Ю.H. Alkonowa1ow
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11 мая в 16:21
>В противовес этим, можно сказать «заказным фото», могут представить фотосессию из сотни фото, показывающий город Лангепас каков он есть. Красивый, светлый просторный, комфортабельный.

Никто не заказывал. Но мы с радостью поставим Ваш фотореп в противовес. Пришлете? Буду рад: nureev@siapress точка ру
Alkonowa1ow Ю.H.
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11 мая в 20:25
Согласен.
Сергей Б Alkonowa1ow
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11 мая в 20:31
Согласие не освобождает от ответственности за сказанное.
Alkonowa1ow Сергей Б
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11 мая в 20:57
«Согласие» в смысле выслать в противовес автору своё видение Лангепаса в фотоматериалах. Даже не парадных, а рабочих. Взгляд простого обывателя из Сургута на этот город. Непредвзятый взгляд. Ответственность за сказанное? Ах, да! «Красивый, светлый, просторный, комфортабельный». Здесь Вы правы: «Слово не воробей...». Или вернее, «за базар надо отвечать»?
Сергей Б Alkonowa1ow
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11 мая в 21:24
А кто тебе сказал, что именно твой взгляд непредвзятый, а у других предвзятый?
Сергей Б Alkonowa1ow
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11 мая в 21:40
Тоже в навальнята подался что ли на старости лет?
Alkonowa1ow Сергей Б
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11 мая в 22:31
Если допустим Варламов шёл с Шуваловым по Сургуту, то них у обоих был взгляд на город предвзятый. Это как пример.Варламов выискивал сломанную плитку на тротуарах, ярко раскрашенные подъезды, автомобили на газонах и «поросячьи заборчики» и другое чтобы обоср...ть Сургут. А просто наслаждался простором в городе, отсутствием автомобилей, голубым летним небом. Свои прелести есть и в заснеженном городе в пасмурную погоду. «У природы нет плохой погоды....». К Навальному подался Рашкин на зрелом возрасте, первый секретарь МГК КПРФ, за что и был изгнал из Президиума КПРФ ЗЮГАНОВЫМ. Мне это зачем?Здесь, как говорится «БОРИС- ТЫ НЕ ПРАВ».
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