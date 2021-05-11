Деревянные заброшки, площади и авто-подснежники: что вы не увидите в фотоотчетах, но встретите на улицах Лангепаса?

Лангепас, откуда в последнее время идет большой поток чиновников в администрацию Сургута, один из наших читателей назвал кузницей кадров. Корреспондент siapress.ru прошелся по городу и показал места, которые видны только местным жителям или туристам.

Лангепас построен по «европейскому типу» – здесь много открытых пространств. Центральная площадь города находится перед ДК «Нефтяник», на ней проводят главные мероприятия и торжества.

Не беден Лангепас и на стадионы с детскими площадками: футбольное поле на территории одной из школ и летом, и зимой привлекает лыжников, велосипедистов, подростков, которые просто хотят погонять мяч.

Лангепас – город контрастов. Добротные каменные дома соседствуют с деревянными заброшками.

Совсем безнадежные балки стали привлекать вандалов. Радует, что не бомжей, их в городишке днем с огнем не сыщешь.

Проблема вот таких подснежников также близка местным жителям



Сложно сказать, что значит эта скульптура и кто ее автор. Вероятно, отголосок советского прошлого.

С приходом сетевых магазинов малый бизнес стал потихоньку стираться с лица Лангепаса.

Раньше в Лангепасе был ипподром. Ходили легенды, что после его закрытия лошадей якобы распродали на живодерни. Прямо перед отъездом этот миф развеялся сам собой.

Судя по тому, как много лангепасских чиновников последовали покорять одну из экономических столиц ХМАО, невольно думаешь, что задачи свои на старом месте они выполнили. А вот насколько успешно – каждый решает сам.