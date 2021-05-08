Влиятельные тюменцы, дурнопахнущая Обь на Ямале и «захватывающие» профлисты в Нижневартовске

Неделя празднично-нерабочих дней не обошлась без интересных новостей. Жизнь бурлила и у соседей. Тюменцы считают деньги – депутатов и на город. Ямальцы разбирались с состоянием Оби, а вартовчане все никак не отойдут от особенностей капремонта. Подробнее – в нашем обзоре.

В пятерку самых влиятельных людей России вошли два тюменца

По итогам апреля в Топ-5 самых влиятельных людей России вошли два чиновника, связанных с Тюменской областью. Рейтинг Агентстваполитических и экономических коммуникаций публикует «РБК-Тюмень».

Губернатор Тюменской области Александр Моор оказался на пятой строке рейтинга в списке политиков с очень сильным влиянием. Всего в этой группе 20 руководителей регионов. Возглавляет список тоже выходец из нашего региона – экс-губернатор Тюменской области, ныне мэр Москвы Сергей Собянин.

Жена тюменского депутата приобрела 231 участок и заработала 19 млн руб.

Супруга депутата тюменской городской думы Олега Касьянова за 2020 год стала владелицей 231 земельного участка. Сведения о доходахнародных избранников и их родственников изучило также агентство «РБК-Тюмень».

Всего в собственности у жены Олега Касьянова значатся 233 земельных участка общей площадью 16,89 га, это 15 участков по 1000 кв. м, 15 по 735 кв.м., 200 участков по 700 кв. м, а также три участка: 880 кв.м, 299 кв. м, 1691 кв.м. Два последних земельных объекта числились в собственности и в 2019 году, тогда у супруги депутата было всего 6 участков. Увеличился почти в четыре раза и доход супруги: с 5,6 млн в 2019 г. до 19,6 млн в 2020 году. При этом 17,9 млн заработаны на отчуждении имущества. Сам же Олег Касьянов владеет шестью земельными участками (в 2019 – 13) и его доход составил 20,7 млн руб. (в 2019 – 13,7 млн), при этом 17 млн руб. получены от отчуждения имущества.

В Тюмени благоустроят парк «Заречный». На это власти выделили 519 миллионов рублей

В Тюмени в ближайшие два года благоустроят парк «Заречный». Для второго этапа власти из городского бюджета выделили 519 миллионов 347 тысяч рублей, пишет 72.ru. Теперь чиновники ищут подрядчика, который выполнит необходимые работы. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика выберут 19 мая.



Фото: vk.com/tmnourhome

До ноября этого года необходимо провести демонтажные и подготовительные работы. А в следующем году подрядчик должен будет установить фонтан, сцену, террасные тумбу и скамьи, площадку для памп-трека (предназначена для велосипедистов), Wi-Fi, наружное освещение, посадить деревья и многое другое.

Дурнопахнущая вода: на Ямале исследовали состояние Оби

СМИ Ямала били тревогу из-за дурнопахнущей воды в районах сёл Горки и Питляр, на Малой Оби в селе Азовы и протоке Каневская. Но опасения не оправдались, успокаивают «Вести. Ямал». Исследования воды в реке Обь не показали загрязнения нефтепродуктами. Такое заключение сделали специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Лабораторный анализ проводили трижды. Теперь материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки.

«Кроме того, в ходе мониторинга окружающей среды сотрудниками Ямало-Ненецкого центра гидрометеорологии проводились исследования воды в реках 7, 10 и 11 апреля в районах деревни Казым-Мыс, сёл Горки и Мужи. По результатам проведенных исследований концентрация нефтепродуктов также не превышает предельно допустимую», - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Алексей Кураков.

Игроки «Югры» продляют контракт с клубом на следующий сезон

Несколько игроков «Югры» уже продлили контракт на ещё один сезон, сообщает пресс-служба клуба, сообщает News-hm.ru. В рядах «мамонтов» остаётся нападающий Никита Тертышный, который стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ, Александр Акмальдинов, Максим Рыжков, Алексей Кириллов, Максим Верёвкин, Фёдор Беляков, Иван Ежов, Артём Антипов, Иван Савчик, Тимур Таратунин и Илья Ступин. Остаётся в команде и югорская молодёжь.

В прошедшем хоккейном сезоне «мамонты» завоевали главный трофей ВХЛ – Кубок Петрова.

Профлисты захватили балконы Нижневартовска: вартовчане по-прежнему недовольны

16-этажку по улице Пермской продолжили обшивать профлистами, заменив ярко-желтый цвет на бежевый, сообщаетGorod3466.ru.

Работы ведутся в рамках капитального ремонта. Изначальный подбор цветов профлистов вызвал негодование у жителей города. Одни возмущались тем, что такие кричащие оттенки смотрятся слишком «пестро и аляпо», другие сравнивали подбор цветов с флагом соседней страны. Тогда глава города Василий Тихонов дал поручение приостановить работы, так как выяснилось, что цвета обшивки не соответствовали тому, что было изначально заявлено в проекте.



Фото: gorod3466.ru

Работы приостановили, «неправильные» цвета сняли, и снова приступили к обшивке, заменив желтые блоки на бежевые. Однако промежуточный результат жителей города по-прежнему не впечатляет.

«В настоящий момент работы ведутся в соответствии с паспортом фасадов, ранее направленного в адрес управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. Сочетание цветового решения дома будет восприниматься единым по результату выполнения всех работ», - заверили в департаменте строительства администрации города.